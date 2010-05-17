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Western Digital, Caviar Blue serisi SATA-III destekli yeni diskini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,1b
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27
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Western Digital, Caviar Blue serisi SATA-III (6Gbps) destekli yeni sürücüsünü kullanıma sunuyor. 1TB kapasiteli Caviar Black WD2001FASS modeli satışta olan Western Digital'in yeni modeli 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 3.5-inç boyutunda olan ve 32MB kapasiteli tampon bellekle donatılan sürücü, AFT adı veriler gelişmiş format desteğine de sahip.

SATA-III ara birimi sayesinde uyumlu anakartlarla kullanımda, SATA-II disklere kıyasla iki kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad eden Caviar Blue serisi yeni diskin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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cem650 8 yıl
bakalım bende bu diskin 320 gb sini aldım 16 mb cache ve blue serisi sata 3 akşam sata 2 çıkarıp sata 3 takcam bakalım ne yapcak alet.
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aydogdu1453 9 yıl
hala mekanik disklerle uğraşıyolar.Bıraksınlar bu işleride üretimi ssdye kaydırıp fiyatlaı makule çeksinler.Bizde adam akıllı ssd kullanalım.
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thealico 9 yıl
bunlar eski modelmiki ebay.com bu kadar ucuz yoksa sadece amerika diyemi ucuz
cgi.ebay.com/...

eğer öyleyse bizi sömürmeden getirtebileceğimiz kanallar varmı yada bu işleri burada organize eden arkadaşlar?
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DH Misafiri 9 yıl
WD 1 TB 64MB CACHE SATA-III VATAN BİLGİSAYARDA SATIŞTA ŞU AN...
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01Mrt 9 yıl
Bende caviar black 1TB alıcaktım ama sanırım blue serisi black serisinden 1 sınıf altta gibi görünüyor...
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leech 9 yıl
2 katı performans sunması zor.
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Batuist 9 yıl
sadece pazarlama taktikleri başka birşey değil.. sata3ü en verimli kullanacak donanımlar SSDler olurki onlarda bile şu an için hala bir ses seda yok sata3 tarafında.. genelde en performanslıları 280MB/sn civarı performans veriyorki bu sata2 ile gerçekleştiriliyor.. şu haliyle bile bile bizim içn çok çok yeterli bir arabirim şunuyor sonuna kadar kullanıldığı taktirde sata2... sata3 tahminimce ileriki zamanlarda çıkacak olan ssdler için daha çok kurumsal pazara hitap edecektir..
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revenger11 9 yıl
128gb ssdler alınacak fiyata gelsin, bu mekanik diskleri ancak depo yaparım, performansında önemi azalır.
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ensaronline 9 yıl
Sata 3 te bir performans artışı yok. Sata 3 = traş.
Sata 2 nin ismini yenilemekten başka hiçbirşey yok.
Yeni teknolojilerle belki bişeyler katarlar hdd'lere bilemem ama sata 3 birşey katmıyor.
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sertacaygun 9 yıl
Teknik bilgi yok mu başka ?
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CrySystem 9 yıl
Teoride sata II de sata dan 2 kat hızlıydı... SSD lerin yaygınlaşması ve teknolojisinin gelişmesi şart
Hdd pc tarihinden beri en az gelişen parça olmuştur... Veri alanı olarak gelişiyor fakat teknoloji mantığı hep aynı
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tarkancek 9 yıl
sahafiec
17.05.2010 Saat: 20:44
hala doğru düzgün testler çıkmadı şu SATA3 donanımlarla, hala teorik hızlarla avunuyoruz...
evet arkadaşa katılıyormm.. d.habrden bu testleri bekliyorzz..
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mistifa 9 yıl
Geleneksel HDD'lerin Sata3 neyine?
Sata2'nin 300 MB veri sınırı mı zorlandı? Sata1 bile gani gani yeter HDD için.
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Turkforce 9 yıl
Göz göre göre bu kadar kolay yalan atılır herhalde
Sata-II disklere kıyasla iki kata kadar daha yüksek veri transfer hızı

Sanki sata-II tam kapasite kullanılıyormuş gibi utanmadan nasıl böyle birşey söyleyebiliyorlar?
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