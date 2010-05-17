Western Digital, Caviar Blue serisi SATA-III destekli yeni diskini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Western Digital, Caviar Blue serisi SATA-III (6Gbps) destekli yeni sürücüsünü kullanıma sunuyor. 1TB kapasiteli Caviar Black WD2001FASS modeli satışta olan Western Digital'in yeni modeli 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 3.5-inç boyutunda olan ve 32MB kapasiteli tampon bellekle donatılan sürücü, AFT adı veriler gelişmiş format desteğine de sahip.
SATA-III ara birimi sayesinde uyumlu anakartlarla kullanımda, SATA-II disklere kıyasla iki kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad eden Caviar Blue serisi yeni diskin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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cgi.ebay.com/...
eğer öyleyse bizi sömürmeden getirtebileceğimiz kanallar varmı yada bu işleri burada organize eden arkadaşlar?
Sata 2 nin ismini yenilemekten başka hiçbirşey yok.
Yeni teknolojilerle belki bişeyler katarlar hdd'lere bilemem ama sata 3 birşey katmıyor.
Hdd pc tarihinden beri en az gelişen parça olmuştur... Veri alanı olarak gelişiyor fakat teknoloji mantığı hep aynı
17.05.2010 Saat: 20:44
hala doğru düzgün testler çıkmadı şu SATA3 donanımlarla, hala teorik hızlarla avunuyoruz...
evet arkadaşa katılıyormm.. d.habrden bu testleri bekliyorzz..
Sata2'nin 300 MB veri sınırı mı zorlandı? Sata1 bile gani gani yeter HDD için.
Sanki sata-II tam kapasite kullanılıyormuş gibi utanmadan nasıl böyle birşey söyleyebiliyorlar?