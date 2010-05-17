Western Digital, Caviar Blue serisi SATA-III destekli yeni diskini duyurdu

Sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Western Digital, Caviar Blue serisi SATA-III (6Gbps) destekli yeni sürücüsünü kullanıma sunuyor. 1TB kapasiteli Caviar Black WD2001FASS modeli satışta olan Western Digital'in yeni modeli 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 3.5-inç boyutunda olan ve 32MB kapasiteli tampon bellekle donatılan sürücü, AFT adı veriler gelişmiş format desteğine de sahip.

SATA-III ara birimi sayesinde uyumlu anakartlarla kullanımda, SATA-II disklere kıyasla iki kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad eden Caviar Blue serisi yeni diskin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.