WhatsApp Android tabletlere geldi

1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bugüne kadar ne yazık ki Android tabletler için resmi olarak desteğe sahip değildi ve Android tablet kullanıcıları cihazlarından WhatsApp'i kullanabilmek için pek çok farklı yola başvurmak zorunda kalıyorlardı.

Android tablet kullanıcılarını sevindirecek hamle nihayet geldi. Artık WhatsApp, Google Play Store üzerinden Android tabletlere indirilebiliyor. Ancak uygulamanın henüz beta sürecinde olduğunu hatırlatmamız gerek. Uygulamayı kullanabilmek için henüz geliştirme sürecinde olan özelliklerin test edildiği beta programına da dahil olmanız gerekiyor.

Ayrıca belirtmekte fayda var, Android tabletiniz ile WhatsApp'i kullanabilmek için cihazınızın SIM kart yuvasına sahip olması gerekiyor. Cihazınızın yalnızca Wi-Fi bağlantısına sahip olması ne yazık ki yeterli değil.

https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-Android-tablets-beta_id111660

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Ayrıca beta uygulaması tabletinizi akıllı telefonunuzla eşleştirmenize izin vermediğinden ve aynı hesabı her iki cihazda da kullanamayacağınızdan dolayı, ikinci birhesabına ihtiyacınız olacağını unutmayın.