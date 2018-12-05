WhatsApp Android tabletlere geldi

1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bugüne kadar ne yazık ki Android tabletler için resmi olarak desteğe sahip değildi ve Android tablet kullanıcıları cihazlarından WhatsApp'i kullanabilmek için pek çok farklı yola başvurmak zorunda kalıyorlardı.
Android tablet kullanıcılarını sevindirecek hamle nihayet geldi. Artık WhatsApp, Google Play Store üzerinden Android tabletlere indirilebiliyor. Ancak uygulamanın henüz beta sürecinde olduğunu hatırlatmamız gerek. Uygulamayı kullanabilmek için henüz geliştirme sürecinde olan özelliklerin test edildiği beta programına da dahil olmanız gerekiyor.
Ayrıca belirtmekte fayda var, Android tabletiniz ile WhatsApp'i kullanabilmek için cihazınızın SIM kart yuvasına sahip olması gerekiyor. Cihazınızın yalnızca Wi-Fi bağlantısına sahip olması ne yazık ki yeterli değil.Ayrıca beta uygulaması tabletinizi akıllı telefonunuzla eşleştirmenize izin vermediğinden ve aynı hesabı her iki cihazda da kullanamayacağınızdan dolayı, ikinci bir WhatsApp hesabına ihtiyacınız olacağını unutmayın.
https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-Android-tablets-beta_id111660 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Heee neden mi yapmıyor? Çünkü siz 7 milyar koyun sürüsünü daha iyi yönetebilmek için, tüm kişilerini ve cep numaralarını görmek, tüm smslerini okumak, tüm sosyal medya hesaplarını bilmek ve takip etmek ve ne fiskosladıklarınızdan haberdar olmak için.
He ne mi faydası var? Ben önemli bir şahsiyet miyim? Dersen,değilsin ama potansiyel olarak suçlusun. Zaten mobese sistemiyle yoldan geçerken bile hareketlerinden, örneğin yürüme stilinden veya yüz tanımayla seni nasıl bir şahsiyetsin anlıyacaklar. Ama sadece insanları diil,tüm araçları ve trafiği, tüm elektronik aletleri, tüm telefonları, tüm bilgisayarları ve interneti kontrol ettikleri için uslu biriyseniz zaten size bir şey olmayacak merak etmeyin.
Whatsapp'a bakıyorum, adamlar kalın font, italik vs getiriyor olay oluyor. Sticker özelliği geldi, haber sitelerinde manşetler vs... Karanlık tema gelecek diyorlar, aylarca bekletiyorlar. Yahu ne kadar zor işler ki bunlar. Yarım gün bile sürmez geliştirmesi. Ben anlayamıyorum bu çılgınlığı. Üstelik Teleram'da o kadar uzun zamandır var ki bu özellikler...
Sanıyorum Whatsapp'ın daha önce popüler olmasından ve popüler kültürün etkisinden başka birşey değil olay. Yoksa Whatsapp'ın hiçbir artısı olmadığı gibi sayısız eksisi var.
cepten tekrar girince
tablet tekrar doğrulama kodu istiyor
özetle sim kart varsa zaten o tablet telefon oluyor !
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