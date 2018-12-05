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WhatsApp Android tabletlere geldi

Android tabletlere WhatsApp desteği geldi. Artık SIM kartı yuvasına sahip tabletler için rahatça Google Play Store üzerinden WhatsApp indirilebilecek. Detaylar haberimizde.
5 ay
12,2b
1
12
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bugüne kadar ne yazık ki Android tabletler için resmi olarak desteğe sahip değildi ve Android tablet kullanıcıları cihazlarından WhatsApp'i kullanabilmek için pek çok farklı yola başvurmak zorunda kalıyorlardı.
Android tablet kullanıcılarını sevindirecek hamle nihayet geldi. Artık WhatsApp, Google Play Store üzerinden Android tabletlere indirilebiliyor. Ancak uygulamanın henüz beta sürecinde olduğunu hatırlatmamız gerek. Uygulamayı kullanabilmek için henüz geliştirme sürecinde olan özelliklerin test edildiği beta programına da dahil olmanız gerekiyor.
Ayrıca belirtmekte fayda var, Android tabletiniz ile WhatsApp'i kullanabilmek için cihazınızın SIM kart yuvasına sahip olması gerekiyor. Cihazınızın yalnızca Wi-Fi bağlantısına sahip olması ne yazık ki yeterli değil.
Ayrıca beta uygulaması tabletinizi akıllı telefonunuzla eşleştirmenize izin vermediğinden ve aynı hesabı her iki cihazda da kullanamayacağınızdan dolayı, ikinci bir WhatsApp hesabına ihtiyacınız olacağını unutmayın.
https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-Android-tablets-beta_id111660 Yorum Yaz
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Rachsuchtig 5 ay en beğenilen
Ben 2012de tablette APK atıp kullanıyordum sadece wifi modelli tablette. Modifiye APK değildi kendi sitesinden inen resmi APK idi
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yorumculuklar 5 ay
WhatsApp'ın komik platform tripleri... Zamanında bada'ya çıkartmayacağız diye tutturdular, iPad'e çıkartmıyorlar, bilgisayara çalışır bir şey yapmaları ne kadar sürdü... Tabletlere en azından WhatsApp Web gibi bir şey çıkartılabilir.
WhatsApp'ın komik platform tripleri... Zamanında bada'ya çıkartmayacağız diye tutturdular, iPad'e çıkartmıyorlar, bilgisayara çalışır bir şey yapmaları ne kadar...
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DH Misafiri 5 ay
5 yıldır kullanıyorum Telegram'ın üzerine program tanımıyorum.
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DH Misafiri 5 ay
Bu ne şimdi zaten olan bişeyi niye haber yapıyosunuz ki. Whatsapp ı tablete kurunca cepte ki kapanıyor, cebine kurunca bu sefer de tablet kapanıyor. İkisi aynı sadece web.whatsapp.com üzerinden masaüstü modda mümkün.Aslında oda cebe uzak whatsapp yaparak.
Heee neden mi yapmıyor? Çünkü siz 7 milyar koyun sürüsünü daha iyi yönetebilmek için, tüm kişilerini ve cep numaralarını görmek, tüm smslerini okumak, tüm sosyal medya hesaplarını bilmek ve takip etmek ve ne fiskosladıklarınızdan haberdar olmak için.
He ne mi faydası var? Ben önemli bir şahsiyet miyim? Dersen,değilsin ama potansiyel olarak suçlusun. Zaten mobese sistemiyle yoldan geçerken bile hareketlerinden, örneğin yürüme stilinden veya yüz tanımayla seni nasıl bir şahsiyetsin anlıyacaklar. Ama sadece insanları diil,tüm araçları ve trafiği, tüm elektronik aletleri, tüm telefonları, tüm bilgisayarları ve interneti kontrol ettikleri için uslu biriyseniz zaten size bir şey olmayacak merak etmeyin.
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CWaRRioR 5 ay
Whatsapp ve Telegram'ın özelliklerini kıyaslayınca Whatsapp o kadar geride kalıyor ki... Üstelik Telegram açık kaynak kodlu, ille de sim kart diye de diretmiyor.
Whatsapp'a bakıyorum, adamlar kalın font, italik vs getiriyor olay oluyor. Sticker özelliği geldi, haber sitelerinde manşetler vs... Karanlık tema gelecek diyorlar, aylarca bekletiyorlar. Yahu ne kadar zor işler ki bunlar. Yarım gün bile sürmez geliştirmesi. Ben anlayamıyorum bu çılgınlığı. Üstelik Teleram'da o kadar uzun zamandır var ki bu özellikler...
Sanıyorum Whatsapp'ın daha önce popüler olmasından ve popüler kültürün etkisinden başka birşey değil olay. Yoksa Whatsapp'ın hiçbir artısı olmadığı gibi sayısız eksisi var.
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SEO-Uzmanı 5 ay
wifi tablette doğrulama kodu istiyor !
cepten tekrar girince
tablet tekrar doğrulama kodu istiyor
özetle sim kart varsa zaten o tablet telefon oluyor !
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kucukyenici 5 ay
Apk ile tablete kurun. Hattın takılı olduğu telefona gelen doğrulama kodunu tabletteki uygulamaya girin.
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Fashionality 5 ay
ayni hesabi Web Whatsapp gibi klon sekilde kullanabilecegimiz sekilde iPad dahil tum akilli cihazlara bir uygulama cikarsalar daha iyi olmaz mi...
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napolyon94 5 ay
İpad de niye hala yok anlamiyorum.
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.PanxeR. 5 ay
Telegram yıllardır neredeyse tüm platformlarda sorunsuz çalışıyor. Whatsapp sadece ilk olmanın populerliğini kullanıyor , çok vasat ve yavaş bir program. Telegram ise çok daha fonksiyonel kullanışlı.
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orkodesouza 5 ay
Hayırlısı olsun diyelim de, zaten çoğu kişi gelmeden kullanıyordu diye biliyorum..
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yorumculuklar 5 ay
WhatsApp'ın komik platform tripleri... Zamanında bada'ya çıkartmayacağız diye tutturdular, iPad'e çıkartmıyorlar, bilgisayara çalışır bir şey yapmaları ne kadar sürdü... Tabletlere en azından WhatsApp Web gibi bir şey çıkartılabilir.
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