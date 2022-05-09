Getir’e araç kiralama özelliği geldi: GetirAraç

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Market, yemek, taksi ve işleri bünyesinde bulundurarak çok kapsamlı bir uygulama haline gelen Getir’e şimdi de dakikalık araç kiralama özelliği geldi. GetirAraç isimli yeni özelliğin testleri başladı. Kullanıcılar çevresindeki araçları tıpkı scooter kiralar gibi hızlı şekilde kiralayabilecek.

Getirİş nedir? 2 hf. önce eklendi

Getir, geçen sene Ekim ayında Moov’un yüzde 75 hissesini yaklaşık 23 milyon dolara satın almıştı. Şimdi Getir uygulamasına eklenen GetirAraç özelliği sayesinde çevredeki Moov araçlarını Getir uygulaması üzerinden kiralama hizmeti başladı.

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GetirAraç nasıl kullanılır?

Bulunduğunuz bölgede Moov hizmet veriyorsa Getir uygulamasını güncelledikten sonra GetirAraç’a seçeneğini göreceksiniz. Getir uygulaması içerisinden GetirAraç’a giriş yaptıktan sonra, çevrenizdeki kiralamaya müsait araçlar harita üzerinden gözükecek. Aracın başına geldiğinizde kredi kartınızdan çekim yapılacak ve aracın kapıları açılacak. Torpidodaki anahtarı kullanarak sürüşe başlayabileceksiniz. Sürüşün sonunda aracı Moov’un izin verdiği herhangi bir yere bırakabilir ve aracın çevresinin fotoğrafını çekerek kiralamayı sonlandırabilirsiniz.

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GetirAraç, dakikalık standart kiralamanın yanı sıra saatlik veya günlük avantajlı paketlerle de kiralama imkanı sunuyor. Aracın özelliklerine göre kiralama ücreti değişkenlik gösteriyor. Kiralamaya başlamadan önce dakikalık veya saatlik kiralama ücretlerini görebiliyorsunuz. GetirAraç’ı şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir’in belirli bölgelerinde hizmet veriyor.

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