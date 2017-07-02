WhatsApp’ın kamera performansı artacak

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a uygulamanın kullanılabilirliğini arttıran yeni özellikler eklenmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz yıl uçtan uca şifreleme ile güvenliği arttırılan uygulama son zamanlarda eklenen görüntülü görüşme özelliği ve Snapchat benzeri durum özelliği ile daha da kullanışlı hale gelmişti.

Night Mode

https://www.nextpowerup.com/news/36981/whatsapp-to-get-night-mode-feature-expect-improved-pictures-captured-in-low-light/

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Son gelen haberlere göre uygulamanın kamera arayüzüne eklenecekadlı yeni özellikle birlikte düşük ışıklı ortamlarda uygulamanın kamera performansında artış sağlanacak. Ayrıca geliştirmenin hem fotoğraf çekilirken hem de görüntülü görüşme esnasında uygulanacağını da ekleyelim.Bununla birlikte kullanıcılar tarafından beğeni toplayacağı düşünülen özelliğin ne zaman kullanıcılarla buluşacağına dair net bir tarih mevcut değil. Son olarak geliştirmenin öncesonra daplatformuna sunulması bekleniyor.