WhatsApp’ın kamera performansı artacak

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a uygulamanın kullanılabilirliğini arttıran yeni özellikler eklenmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz yıl uçtan uca şifreleme ile güvenliği arttırılan uygulama son zamanlarda eklenen görüntülü görüşme özelliği ve Snapchat benzeri durum özelliği ile daha da kullanışlı hale gelmişti.
Son gelen haberlere göre uygulamanın kamera arayüzüne eklenecek ‘’Night Mode’’ adlı yeni özellikle birlikte düşük ışıklı ortamlarda uygulamanın kamera performansında artış sağlanacak. Ayrıca geliştirmenin hem fotoğraf çekilirken hem de görüntülü görüşme esnasında uygulanacağını da ekleyelim.
Night Mode
https://www.nextpowerup.com/news/36981/whatsapp-to-get-night-mode-feature-expect-improved-pictures-captured-in-low-light/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet. reklam engelleyici kullanırsan hiç birini görmezsin. ublock kullanmanı öneririm