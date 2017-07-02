Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

WhatsApp’ın kamera performansı artacak

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni gelecek güncelleme ile karanlık ortamlarda daha iyi görüntüler elde edilebilecek. Güncellemenin dağıtım tarihi ise bilinmiyor.
1 yıl
3b
1
10
Mobil Uygulamalar
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a uygulamanın kullanılabilirliğini arttıran yeni özellikler eklenmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz yıl uçtan uca şifreleme ile güvenliği arttırılan uygulama son zamanlarda eklenen görüntülü görüşme özelliği ve Snapchat benzeri durum özelliği ile daha da kullanışlı hale gelmişti.

Night Mode

Son gelen haberlere göre uygulamanın kamera arayüzüne eklenecek ‘’Night Mode’’ adlı yeni özellikle birlikte düşük ışıklı ortamlarda uygulamanın kamera performansında artış sağlanacak. Ayrıca geliştirmenin hem fotoğraf çekilirken hem de görüntülü görüşme esnasında uygulanacağını da ekleyelim.
Bununla birlikte kullanıcılar tarafından beğeni toplayacağı düşünülen özelliğin ne zaman kullanıcılarla buluşacağına dair net bir tarih mevcut değil. Son olarak geliştirmenin önce iOS sonra da Android platformuna sunulması bekleniyor.
https://www.nextpowerup.com/news/36981/whatsapp-to-get-night-mode-feature-expect-improved-pictures-captured-in-low-light/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozandemir- 1 yıl en beğenilen Pi
Pi

Su bk gibi reklamlari bir ben mi goruyorum yahu


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



evet. reklam engelleyici kullanırsan hiç birini görmezsin. ublock kullanmanı öneririm
PiSu bk gibi reklamlari bir ben mi goruyorum yahue...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Bence bundan çok Fotoğrafın kalitesinin düşmesini engellenmesi lazım...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NoCommand 1 yıl
görüntülü görüşmede denediklerimin en iyisi google duo whatsapp su an pek iyi değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 1 yıl
Su bk gibi reklamlari bir ben mi goruyorum yahu


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozandemir- 1 yıl Pi
Pi

Su bk gibi reklamlari bir ben mi goruyorum yahu


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



evet. reklam engelleyici kullanırsan hiç birini görmezsin. ublock kullanmanı öneririm
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zf2 1 yıl
yıllar sonra buna değinmeleri güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2994 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
WhatsApp, gece modu ve
5 etiket daha anlık mesajlaşma Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Metehan Göktaş MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Meizu'nun giriş seviyesi akıllı telefonu Meizu A5 tanıtıldı 1 yıl Apple'dan LG Display'in yeni OLED fabrikasına yatırım 1 yıl Araç muayenesinde yeni dönem: Trafik Belgesi ruhsattan çıkıyor 1 yıl Elon Musk, Tesla Model 3'ün çıkış tarihini açıkladı 1 yıl AMD Ryzen işlemcili sistemde rekor bellek frekansı 1 yıl Windows Phone için Skype devri kapandı 1 yıl Akıllı telefon satın alırken ne kadar vergi ödüyoruz? 1 yıl Jailbreak tarihe mi karışıyor? 1 yıl Yerli geliştiricilerden iki güzel oyun 1 yıl Microsoft şantaj yazılımlarına tedbir alıyor 1 yıl Intel sil baştan: Yepyeni işlemci mimarisi geliştiriyor 1 yıl Vodafone’dan Smart V8 akıllı telefonu 1 yıl AMD Vega GPU’larının zar alanı belli oldu [GÜNCELLEME] 1 yıl Nvidia'dan gizli sürpriz: GeForce 400 ve 500 serisine DirectX 12 desteği geldi 1 yıl Amerika'nın uçuşlardaki dizüstü bilgisayar yasağı Abu Dabi'de kaldırıldı 1 yıl Bu da oldu: Silah tasarımlı SSD sürücü 1 yıl uTorrent'e oyun mağazası eklendi 1 yıl Samsung Galaxy S8+ detaylı inceleme: Kullanım deneyimlerimizle 1 yıl Continental'den hoparlörsüz araç içi ses sistemi 1 yıl Microsoft, 1 Aralık'ta Windows App Studio'yu kapatacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp’ın kamera performansı artacak Sonraki Volvo’nun sürücüsüz araçlarına “kangurular" sorun çıkardı 1 yıl Spider-Man: Homecoming 2 ile ilgili ilk detaylar paylaşıldı 1 yıl AMD’den rekor pazar payı 1 yıl Galaxy Note 7 “Galaxy Note Fan” ismiyle geri dönüyor 1 yıl Ücretsiz Siber Güvenlik Kampı! "Son başvuru 3 Temmuz" 1 yıl iPhone 8'in gizlisi saklısı kalmadı, cihaz yeni bir videoyla sızdı 1 yıl Pokemon GO toplamda 1.2 milyar dolar gelire ulaştı 1 yıl Apple A10X: 10nm sürecine geçiş 1 yıl Samsung katı durum bataryaları geliştiriyor 1 yıl Intel işlemcilerdeki hata ile ilgili gelişme 1 yıl RX Vega SIGGRAPH fuarında tanıtılacak 1 yıl Nükleer füzyon sandığımızdan daha mı yakın? İşte MIT'li bilim insanının ilginç tahmini 1 yıl LG G6'nın mini versiyonu geliyor: LG Q6 1 yıl Casper Nirvana F700 incelemesi "İnce ve Hafif" 1 yıl Bayram arefesinde kartlı alışverilerde rekor 1 yıl Japonya'dan iddialı hamle: "2030 itibariyle Ay'a insan indiriyoruz" 1 yıl Samsung Galaxy Note 8'in tasarımı ortaya çıktı 1 yıl AMD Radeon Vega Frontier Edition’un PCB’si görüntülendi 1 yıl Facebook'un ücretsiz Wi-Fi bulma aracı herkese açıldı 1 yıl Google Play yaz indirimleri başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim