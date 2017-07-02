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Spider-Man: Homecoming 2 ile ilgili ilk detaylar paylaşıldı

Önümüzdeki hafta vizyona girecek Spider-Man: Homecoming için bekleyiş sürerken, Homecoming'in devam filmi hakkında önemli detaylar paylaşıldı. Film, Avengers 4'ün bittiği yerden başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanlarından Örümcek-Adam (Spider-Man), önümüzdeki hafta vizyona girecek Spider-Man: Homecoming ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Marvel sinematik evreninde geçecek ilk Örümcek-Adam filmi olan Homecoming için bekleyiş sürerken, devam filmi hakkında da ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.
2019 yazında vizyona girecek Spider-Man: Homecoming 2 için hazırlıklara başlayan Marvel ve Sony, devam filmi hakkında önemli detaylar paylaştı. Homecoming 2'nin Marvel sinematik evreninde oldukça önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Sony, filmin hikaye olarak Avengers 4'ün bittiği yerden sadece dakikalar sonra başlayacağını açıkladı.
Mayıs 2019'da, yani Homecoming 2'den iki ay önce vizyona girecek olan Avengers 4'ün Marvel sinematik evreninde önemli bir kırılma noktası olacağı söyleniyor. Marvel cephesinden şu ana kadar gelen açıklamalar, 2008 yılında vizyona giren Iron Man ile başlayıp şu ana kadar devam eden tüm hikayelerin Avengers 4 ile bir tür sona ulaşacağını gösteriyor. Bundan sonra yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Marvel, bir sonraki aşamaya öncülük etmesi için Örümcek-Adam'ı seçmiş gibi görünüyor.
Öte yandan gelen ilk tepkilere bakılırsa Spider-Man: Homecoming'de son derece iyi bir iş çıkaran yönetmen Jon Watts'ın da devam filmi için döneceği açıklandı. Henüz resmi bir anlaşmaya varılmamış olsa da Marvel yöneticisi Kevin Feige, Watts ile devam etmek istediklerini açıkladı.
Ayrıca devam filminde yer alacak olası Marvel karakterleri ile ilgili de ilk detaylar paylaşıldı. Homecoming'de Örümcek-Adam'a eşlik eden Tony Stark (Iron Man)'ın devam filminde yer alması beklenmiyor. Bunun yerine farklı bir Avengers karakterinin Örümcek-Adam'a eşlik etmesi planlanıyor.

http://theplaylist.net/spider-man-homecoming-sequel-begin-minutes-avengers-4-20170630/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Scorpion99 2 yıl
İngilizcesi olan şu paragrafı çevirebilirmi acil?
"In a mid-credits scene, an incarcerated Toomes at the Raft is approached by Mac Gargan, who explains that several criminals are banding together to exact vengeance against Spider-Man for arresting them. In a post-credits scene, Captain America takes part in a public service announcement centering on patience."
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Dictattor 2 yıl
Civil War'un arka mahalle kavgasına bir şey denmedi diye Infinity War ve Avengers 4'te tek bir karakter ölmeden devam etme varsa kafalarında açılmadan kapanır o sayfa. Ne kadar cüretkar olunacağına bağlı her şey.
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Furiosa 2 yıl Dictattor
valla harbiden saçma olur.
tek ölen QS oda mermiye
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Schneeflocke 2 yıl Dictattor
mathdoll
Civil War'un arka mahalle kavgasına bir şey denmedi diye Infinity War ve Avengers 4'te tek bir karakter ölmeden devam etme varsa kafalarında açılmadan kapanır o sayfa. Ne kadar cüretkar olunacağına bağlı her şey.

Valla kardeş sen ne dersen de, izlenecek mi ? İzlenecek.
Sen bir çizgi roman hayranı olabilirsin, ona göre takip edebilirsin.
Bu adamlar ona bakmıyor, gişe parası onlar için yeterli.
Marvel filmleri zaten aynı olay etrafında gelişiyor hep. Fazlasını beklemek yalan olur.
Bakarsan hiçbir kahraman ölmez.
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MessiTugi 2 yıl
İkinci film Homecoming ismiyle devam etmeyecek.
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speed001 2 yıl
Bir karakterle devam edemediler yoldan geçen adam spider man oldu.
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DSG1 2 yıl
Amerikan şçmığı şu ergen, deli zırvası "süper" karakter filmlerinden gına geldi, kostüme bak hizaya gel, cüneyt arkın filmleriyle adam fazla zıplıyor diye dalga geçilir, bunun karşısında mısır yenir, başta gözünüze sonra beyninize sonunda da cebinize yazık linç modunu açık bıraktım fikrimi söyledim saygılar.
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wow vayne GG 2 yıl
önden
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