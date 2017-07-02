Spider-Man: Homecoming 2 ile ilgili ilk detaylar paylaşıldı

Çizgi roman dünyasının en sevilen kahramanlarından Örümcek-Adam (Spider-Man), önümüzdeki hafta vizyona girecek Spider-Man: Homecoming ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Marvel sinematik evreninde geçecek ilk Örümcek-Adam filmi olan Homecoming için bekleyiş sürerken, devam filmi hakkında da ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.

2019 yazında vizyona girecek Spider-Man: Homecoming 2 için hazırlıklara başlayan Marvel ve Sony, devam filmi hakkında önemli detaylar paylaştı. Homecoming 2'nin Marvel sinematik evreninde oldukça önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Sony, filmin hikaye olarak Avengers 4'ün bittiği yerden sadece dakikalar sonra başlayacağını açıkladı.

Mayıs 2019'da, yani Homecoming 2'den iki ay önce vizyona girecek olan Avengers 4'ün Marvel sinematik evreninde önemli bir kırılma noktası olacağı söyleniyor. Marvel cephesinden şu ana kadar gelen açıklamalar, 2008 yılında vizyona giren Iron Man ile başlayıp şu ana kadar devam eden tüm hikayelerin Avengers 4 ile bir tür sona ulaşacağını gösteriyor. Bundan sonra yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Marvel, bir sonraki aşamaya öncülük etmesi için Örümcek-Adam'ı seçmiş gibi görünüyor.

Öte yandan gelen ilk tepkilere bakılırsa Spider-Man: Homecoming'de son derece iyi bir iş çıkaran yönetmen Jon Watts'ın da devam filmi için döneceği açıklandı. Henüz resmi bir anlaşmaya varılmamış olsa da Marvel yöneticisi Kevin Feige, Watts ile devam etmek istediklerini açıkladı.

Ayrıca devam filminde yer alacak olası Marvel karakterleri ile ilgili de ilk detaylar paylaşıldı. Homecoming'de Örümcek-Adam'a eşlik eden Tony Stark (Iron Man)'ın devam filminde yer alması beklenmiyor. Bunun yerine farklı bir Avengers karakterinin Örümcek-Adam'a eşlik etmesi planlanıyor.

http://theplaylist.net/spider-man-homecoming-sequel-begin-minutes-avengers-4-20170630/