WiFi üzerinden uçak sistemlerini hackleyebilmek mümkün





Hayatımızı kolaylaştırmak amacıyla ortaya çıkan teknolojik yenilikler genelde beraberinde bazı dezavantajlar da sunabiliyor. Son dönemde uçak yolculuklarında yolculara sunulan kablosuz internet bağlantısı buna bir örnek.





Pek çok havayolu şirketinin yolcularına sunduğu havada kablosuz internet imkanı oldukça beğeniliyor ve ilgi görüyor. Ancak bir araştırmacı WiFi ağlarının son derece güvensiz olduğunu tespit etmiş.





Bu hafta bir güvenlik konferansında tanıtılacak olan araştırmaya göre uçaklardaki uydu sistemlerinde mühendislerin gerektiğinde sistemin bileşenlerine ulaşabilmesi için kullanıcı adı ve şifre ile girdikleri bir modül bulunuyor. Bir hacker WiFi ağı üzerinden bu bilgileri edinebiliyor ve sonrasında uydu sistemine sızıyor.





Uydu sistemine sızdıktan sonra ise iletişim altyapısının önemli parçalarına erişim sağlayabiliyor. Bu da erişimi kendi istediği gibi yönlendirmesine olanak tanıyor. Ancak araştırmacı kontrol altındaki bir ortamda bu denemeleri yaptığını belirtiyor. Yani şu anda herhangi bir hacker'ın bu yöntemi kullanması mümkün değil.





Uydu ekipman üreticileri ise bu açığı doğruluyor ancak bir hacklenme olayı riskinin çok düşük olduğunu belirtiyorlar. Bununla birlikte uçaktaki önemli ekipmanların ve sistemlerinin protokollerinin gözden geçirilmesinin yararlı olacağı düşünülüyor.

http://bgr.com/2014/08/04/in-flight-wi-fi-hack/