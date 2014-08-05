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WiFi üzerinden uçak sistemlerini hackleyebilmek mümkün

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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WiFi üzerinden uçak sistemlerini hackleyebilmek mümkün

Hayatımızı kolaylaştırmak amacıyla ortaya çıkan teknolojik yenilikler genelde beraberinde bazı dezavantajlar da sunabiliyor. Son dönemde uçak yolculuklarında yolculara sunulan kablosuz internet bağlantısı buna bir örnek. 

Pek çok havayolu şirketinin yolcularına sunduğu havada kablosuz internet imkanı oldukça beğeniliyor ve ilgi görüyor. Ancak bir araştırmacı WiFi ağlarının son derece güvensiz olduğunu tespit etmiş. 

Bu hafta bir güvenlik konferansında tanıtılacak olan araştırmaya göre uçaklardaki uydu sistemlerinde mühendislerin gerektiğinde sistemin bileşenlerine ulaşabilmesi için kullanıcı adı ve şifre ile girdikleri bir modül bulunuyor. Bir hacker WiFi ağı üzerinden bu bilgileri edinebiliyor ve sonrasında uydu sistemine sızıyor. 

Uydu sistemine sızdıktan sonra ise iletişim altyapısının önemli parçalarına erişim sağlayabiliyor. Bu da erişimi kendi istediği gibi yönlendirmesine olanak tanıyor. Ancak araştırmacı kontrol altındaki bir ortamda bu denemeleri yaptığını belirtiyor. Yani şu anda herhangi bir hacker'ın bu yöntemi kullanması mümkün değil. 

Uydu ekipman üreticileri ise bu açığı doğruluyor ancak bir hacklenme olayı riskinin çok düşük olduğunu belirtiyorlar. Bununla birlikte uçaktaki önemli ekipmanların ve sistemlerinin protokollerinin gözden geçirilmesinin yararlı olacağı düşünülüyor.  

http://bgr.com/2014/08/04/in-flight-wi-fi-hack/ Yorum Yaz
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HyperAkif 4 yıl
Hayatımda uçağa binmedim bunu duyduktan sonrada binemem heralde :D
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clopin 4 yıl
Biz hala lazer tutalim el oglu klavyeden taciz yapiyo
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pilot84 4 yıl
Bende caddeyi kontrol eden güvenlik Kamerasına girmiştim, bir hafta sonra gidip tekrar denedim giremedim :)
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津波 4 yıl
Söyledikleri iyi oldu..
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UmitKry 4 yıl
kendi bindiği uçağı düşürmez heralde :D
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Elsa 4 yıl
Dijital ortamda hiç bir veri güvenli değil.
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sky_35 4 yıl
Çok kötü birşey aslında böyle şeylerin açıklanmaması lazım etrafta hasta ruhlu insan dolu uğraşırlar bide insanların canın mal olur
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Rachsuchtig 4 yıl
Bi onun hacklenmediği kalmıştı tam oldu
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ByLeoN13 4 yıl
yolcu uçağının kontrolü fmc bilgisayarları tarafından yapılır bu bilgisayarları ise pilottan başkası yönetemez ancak iletişim araçlarının hacklenmesi uçağın düşmesi için bir sebep değildir ama kaosa yol açabilir iletişim araçlarının çökmesi durumunda ise pilotlar squawk kodu ile belirtebilir squawk kodu atc lerin uçakları kontrol edebilmek için uçaklara verdiği koddur pilot tarafından girilir acil durumlarda emergency durumu oradan belirtilebilir özel sayılar ile tam bilmiyrum ancak 7777 gibi bir şeydi bunun gibi iletişim telsiz ekipmanında herhangi gibi arıza durumlarındada girlecek squawk kodu vardır atc ler iletişimdeki sorunu anlaycaktır ve gerçekten öyle bir şey mümkün olmuşsa bir hacker iletişim sistemine ulaşmayı başarmışsa pek kavle alınmayacaktır
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Xagdas 4 yıl ByLeoN13
ByLeoN13

yolcu uçağının kontrolü fmc bilgisayarları tarafından yapılır bu bilgisayarları ise pilottan başkası yönetemez ancak iletişim araçlarının hacklenmesi uçağın düşmesi için bir sebep değildir ama kaosa yol açabilir iletişim araçlarının çökmesi durumunda ise pilotlar squawk kodu ile belirtebilir squawk kodu atc lerin uçakları kontrol edebilmek için uçaklara verdiği koddur pilot tarafından girilir acil durumlarda emergency durumu oradan belirtilebilir özel sayılar ile tam bilmiyrum ancak 7777 gibi bir şeydi bunun gibi iletişim telsiz ekipmanında herhangi gibi arıza durumlarındada girlecek squawk kodu vardır atc ler iletişimdeki sorunu anlaycaktır ve gerçekten öyle bir şey mümkün olmuşsa bir hacker iletişim sistemine ulaşmayı başarmışsa pek kavle alınmayacaktır

Bırak boşver. Daha bildiğim neler var neler ama anlatsamda 2dakikada ne forumcular anlar ne editörler.
(Haberin alıntılandığı asıl kaynağı tarafından) Bilinçaltında iması oluşturuması istenen algı eğer uçağın düşürülmesi veya kaçırılma ihtimali ise o şimdiki sistemlerle imkansız, onu öncelikle bi söyliyim.
Sistemleri birbirinden tamamen AYRI olmakla birlikte, eğer IFE (bu makul), ACARS, TCAS gibi sistemlere erişmeye başarırsa da, uçak için hayati önem arz etmez. İlk müsait havalimanında sorunu hallederler. Eğer durumdan şüphelenirlerse de kaptan pilotun mevcut yetkisi dahilinde tüm yolcular gözaltına alınarak sorgulanır.

Neyse uzatmaya gerek yok, şimdilik mümkün değil uçağa HAREKET VERMEK, DÜŞÜRMEK YA DA KAÇIRMAK.
İmza: THY avionik mühendisi
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DarthLuca 4 yıl
Modul dediğiniz şey aslında uçağın en önemli parçası olan FMS. Teknisyenlerin FMS'e bağlanması ile uçaktaki Wi-Fi'nin bir alakasıda yok. Tamamen ayrı bir parça, uydu üstünden veri bağlant6ısı sağlıyor, kişisel uydu bağlantısının gelişmişi. Uçuş sistemlerine trafik ve havadurumu sağlayan data hattı ile alakası yok, hiç bir yolcunun bu hatta wi-fi ile erişimi yok
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Zuko 4 yıl
Non-Stop?

imdb.com/...
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