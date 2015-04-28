Williams, ticari buzdolabı verimliliğini artırmak için Formula 1 teknolojisi kullanıyor

Formula 1 dünyasını takip eden ya da etmeyen hemen herkesin adını bir kez duyduğu efsane firmalardan Williams, İngiltere merkezli Aerofoil Energy firmasıyla beraber ticari buzdolabı verimliliğini artırmak için Formula 1 teknolojisi kullanıyor.

Ticari buzdolapları için yüksek verimliliğe sahip raflar geliştiren Aerofoil Energy ile Williams İleri Mühendislik departmanı tarafından Formula 1 aerodinamik geliştirmeleri temelinde hazırlanan kanat sistemi, belirtildiği kadarıyla bütün mevcut ticari buzdolaplarına uygulanabiliyor. Buzdolabının raflarına yerleştirilerek soğuk havayı kapılar açılmasına rağmen içeride tutabilen sistem, bu sayede buzdolaplarına %41.5 seviyesinde enerji verimliliği getirebiliyor. Bu verimlilik kaplıların açılmasına rağmen soğuk havanın dışarı kaçmamasıyla sağlanıyor ve bu kayıp olmadığı zamanda buzdolabı mevcut sıcaklık seviyesini korumak adına daha fazla güç kullanmıyor.

Sadece İngiltere için yıllık milyar kWh seviyesinde enerji verimliliği anlamına gelen sistem, doğaya verilen zararı azaltmak adına büyük bir fayda vaat ediyor.

http://www.williamsf1.com/advanced-engineering/news/supermarketfridgesbecomemoreenergyefficient