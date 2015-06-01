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Windows 10 29 Temmuz'da geliyor, rezervasyonlar başladı

3 yıl
19,2b
1
276
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 29 Temmuz'da geliyor, rezervasyonlar başladı

Teknik önizleme sürümleriyle Windows 10 için herşeyin en iyisi olmasına gayret eden Microsoft, nihayet işletim sistemi için çıkış tarihini de açıkladı. Ayrıca rezervasyon sistemi de devreye sokuldu.

Windows 10 masaüstü sürümü için çıkış tarihi 29 Temmuz 2015 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren bilgisayar ve tablet modelleri için güncellemeler başlayacak, yeni cihazlar raflara çıkacak. 

Windows 10 işletim sistemi masaüstü, tablet ve mobil deneyimi birarada sunacak. Sistem ekran çözünürlüğü ve boyuta göre kendisini ayarlayabilecek. Ayrıca bir uygulama tüm cihazlarda gerekli optimizasyonlar yapılmış şekilde çalışabilecek. 

Windows 10 ile gelecek en bilinen yeniliklerin başında Cortana dijital asistan geliyor. Windows Phone 8.1 ile macerasına başlayan Cortana artık masaüstü platformlarda da en iyi yardımcınız olmaya aday. 

Yılların eskitemediği Internet Explorer tarayıcısı Windows 10 ile birlikte tarihe karışıyor ve yerine Edge tarayıcısı geliyor. Daha hafifletilmiş kodlar üzerine inşa edilen Edge tarayıcısı çok daha hızlı ve kullanımı kolay bir tecrübe sunacak. 

Windows 10 ile gelecek diğer bir yenilik Continuum olacak. Uygun bir donanıma sahip Windows telefonunuza monitör, klavye ve fare bağladığınızda mini bir bilgisayar kullanıyormuş gibi fonksiyon icra edebilecek. 

Microsoft aynı Apple'da olduğu gibi güncellemenin çıkar çıkmaz kullanıcıya haber etmek ve anında indirmesini sağlamak istiyor. Böylece Windows 8'de yavaş güncelleme sürecinin de önüne geçilecek. 

Bu bakımdan Windows Update KB3035583 güncellemesi ile birlikte sağ alt kısımdaki ikon menüsüne yeni bir rezervasyon ikonu eklendi. Burada Windows 7 ve 8 kullanıcıları Windows 10 güncellemesini rezerve edebilecek. İkona tıkladıktan sonra kısa bir kayıt işlemi yapılıyor. Windows 10 yayımlandığı andan itibaren indirme işlemi başlayacak ve kurulum için kullanıcıya bildirim gönderilecek. 

Rezervasyon hatırlatmasından rahatsız olanlar ve güncellemeyi hemen indirmek istemeyenler, ikonu saklayabilir veya KB3035583 nolu güncellemeyi kaldırarak problemi çözebilirler. Rezervasyon işlemi her kayda bir mail adresi şart koşmadığı için birden fazla bilgisayar tek bir mail üzerinden de kayıt edilebilir.  

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/06/01/hello-world-windows-10-available-on-july-29/ Yorum Yaz
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Sedat. 3 yıl en beğenilen
İşletim sistemini bi çok insanin korsan kullanmasinin sebebi çok pahali olmasidir.. Birde bulamayişi.. 1 Sene boyunca HER YERDE W7 Ultimate 64 bit aradim Lisansli orjinal Hiç bi yerde yok.. Mecburen W8'e geçecektim, Tam neyse W8.1 alayim dedim W10 duyuruldu.. Eğer W10 Adam akilli bi ücretle şöyle 200-250 TL falan olursa veya daha aşağisi da olabilir, Hemen gidip Lisansli işletim sistemi alirim.. Yeterki fiyati alinabilecek bi fiyat olsun... Anasini satim 650 TL işletim sistemi mi olur ?
İşletim sistemini bi çok insanin korsan kullanmasinin sebebi çok pahali olmasidir.. Birde bulamayişi.. 1 Sene boyunca HER YERDE W7 Ultimate 64 bit aradim Lisan...
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küfrettin 3 yıl
w 8.1 64bit kullanıyorum. rezervasyon ile indirme işlemi yapacam ama 64 mü 32 mi inecek bilmiyorum...
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bkaakco 3 yıl küfrettin
Tabii ki 64.
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DH Misafiri 3 yıl
teoska
Windows 10a yükseltme yapınca yüklü programlar yeni sisteme kurulu olarak taşınacak mı, yoksa silinecek mi? Eski sistemin Windows.old adlı bir klasöre taşındığını biliyorum da, yüklü programlar da bu klasöre taşınıp kayboluyor mu, onu hatırlamıyorum. Bilen var mı bunu? Bilgisayara birkaç oyun yükleyecektim; ama bunların kurulumu bu yükseltme kapsamında ortadan kalkacaksa çarşamba günkü güncelleştirmeyi bekleyeyim?

Microsoft, yükseltmede programlarının ve dosyalarının aynen kalacağını beyan ediyor. Benim de bilgisayarımda bir bildirim var. bildirim simgesini tıklayıp ordaki detayları okuyabilirsin. Detaylarda bilgisayarının ve programlarının yeni sürümle uyumlu olup olmadığının da özeti var...
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AC Kiriklar 3 yıl
Arkadaşlar 29 Temmuz bugün.Hala gelmedi yükseltme...Sizde de durum aynı mı acaba?
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BTalha59 3 yıl
denedim olmuyor w10 a geçmek çok istiyorum w8.1 pro kullanıyorum acil yardım
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onder.t 3 yıl
windows 10 eski ya da düşük model bilgisayarlarda windows 8.1'e göre daha mı akıcı çalışacak?
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cagdas70 3 yıl
Son açıklamalarda Windows 10'un yükseltme şeklinde geleceği söyleniyor. Yani iso şeklinde dağıtmayıp windows 8'i Windows 8.1'e yükseltildiği gibi bir yükseltme işlemine tabi tutulabilir.
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emre1393 3 yıl
Rezerve olayı hem insanlara duyurmak hem de bu yükseltme işini oldukça kolaylaştırmak için başarılı bir olay, milyonlarca kullanıcının haberi var artık bundan ve ücretsiz yükseltme verilmesi de güzel yani
Rezerve uyarısı gelmeyenler üzülmesin, lisanslı kullanıcılar ağustosun başında uygun Windows 10 isosunu internetten indirip d diskinde bir klasöre ya da bir usb belleğe çıkarsınlar, internete bağlı halde iken setup.exe yi çalıştırıp yükleme işlemini yapsınlar, aktivasyon sorunu olmadan Windows 10 a yükseltme gerçekleşecek, o makinede sıfır kurulum yapıldığında cd key girmeyin, internete bağlandığında yine otomatik etkinlesecek
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teoska 3 yıl emre1393
emre1393

Rezerve olayı hem insanlara duyurmak hem de bu yükseltme işini oldukça kolaylaştırmak için başarılı bir olay, milyonlarca kullanıcının haberi var artık bundan ve ücretsiz yükseltme verilmesi de güzel yani
Rezerve uyarısı gelmeyenler üzülmesin, lisanslı kullanıcılar ağustosun başında uygun Windows 10 isosunu internetten indirip d diskinde bir klasöre ya da bir usb belleğe çıkarsınlar, internete bağlı halde iken setup.exe yi çalıştırıp yükleme işlemini yapsınlar, aktivasyon sorunu olmadan Windows 10 a yükseltme gerçekleşecek, o makinede sıfır kurulum yapıldığında cd key girmeyin, internete bağlandığında yine otomatik etkinlesecek


Boot edilebilir Windows 10 ISO'su yazdırılmış USB bellekten format atarak, temiz kurulum yaparken mevcut orijinal Windows 8.1 lisansımı girdiğimde kabul olacak mı peki?

Eğer olacaksa hiç yükseltme ile uğraşmayayım. Format atılmış temiz kurulum, yükseltmeden iyidir.
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benmetin16 3 yıl
Bana uyari gekdi starter kullaniyorum. Win10 u ucretsiz al diye kutucuo cikti update kisminda onayladim ve 29 unda bilgisayarina yuklenecektir dedi. Su an hic bir guncelleme yapamıyorum win10 rezerve edildi diye yazi var sadece. Hayirlisi bakalim heycanla bekliyoruz :)
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cagdas70 3 yıl
Pro yükseltince nasıl olacak? Yeni lisans mı alacaksın?
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DH Misafiri 3 yıl
Laptopun win8 64 bit lisans barkodu neredeyse silinmiş. şimdi yandık işte.
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harbibirii 3 yıl
benim pc son 1 ayda yavaslamaya başladı hatta açılışta agırlastı 30 saniyede acılan açılışta 2 4 dakikada acılıuyor varmı arkadaslar böyle sorunu olan son zamanlarda windows 10 geçişlerde böylemi aolmaya başladım çözemedim valla tuaf ilkez böyle bir şeyle karşılasıyorum bir şeyde indirmedim tuaf
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gkon 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Laptopun win8 64 bit lisans barkodu neredeyse silinmiş. şimdi yandık işte.

Win 8 keyleri genelde UEFI Bios'da yer alır. Siz UEFI modda kurulumu yapın. Muhtemelen key sormayacaktır.
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bkaakco 3 yıl
Single Language kullananların pek dert etmesine gerek yok bence. Orijinal 8.1 ISO'su ile sıfırdan kurulum yaptım, anahtar BIOS'ta kayıtlı olduğu için sistem kendi kendini etkinleştirdi, hiçbir anahtar sormadı. Windows 10 ISO'su çıkarsa(ki ilerleyen zamanlarda çıkacak deniyor) yine aynı adımların olacağını umut ediyorum.
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Glorfindel1907 3 yıl
Arkadaşlar benim merak ettiğim'de şu var şimdi W10 kurulumu bittiğinde sistem sıfırdan kurulmuş gibimi olacak yoksa önceden yüklü olan programlarımız ve yazılımlarımız aynı şekilde duracakmı?
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Genç Düşünür 3 yıl
Hayırlı olsun, ben de erken rezervasyon yapanlardanım.


Çıktığı gün yaptım diye hatırlıyorum.
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