Windows 10 29 Temmuz'da geliyor, rezervasyonlar başladı

Teknik önizleme sürümleriyle Windows 10 için herşeyin en iyisi olmasına gayret eden Microsoft, nihayet işletim sistemi için çıkış tarihini de açıkladı. Ayrıca rezervasyon sistemi de devreye sokuldu.





Windows 10 masaüstü sürümü için çıkış tarihi 29 Temmuz 2015 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren bilgisayar ve tablet modelleri için güncellemeler başlayacak, yeni cihazlar raflara çıkacak.





Windows 10 işletim sistemi masaüstü, tablet ve mobil deneyimi birarada sunacak. Sistem ekran çözünürlüğü ve boyuta göre kendisini ayarlayabilecek. Ayrıca bir uygulama tüm cihazlarda gerekli optimizasyonlar yapılmış şekilde çalışabilecek.





Windows 10 ile gelecek en bilinen yeniliklerin başında Cortana dijital asistan geliyor. Windows Phone 8.1 ile macerasına başlayan Cortana artık masaüstü platformlarda da en iyi yardımcınız olmaya aday.





Yılların eskitemediği Internet Explorer tarayıcısı Windows 10 ile birlikte tarihe karışıyor ve yerine Edge tarayıcısı geliyor. Daha hafifletilmiş kodlar üzerine inşa edilen Edge tarayıcısı çok daha hızlı ve kullanımı kolay bir tecrübe sunacak.





Windows 10 ile gelecek diğer bir yenilik Continuum olacak. Uygun bir donanıma sahip Windows telefonunuza monitör, klavye ve fare bağladığınızda mini bir bilgisayar kullanıyormuş gibi fonksiyon icra edebilecek.





Microsoft aynı Apple'da olduğu gibi güncellemenin çıkar çıkmaz kullanıcıya haber etmek ve anında indirmesini sağlamak istiyor. Böylece Windows 8'de yavaş güncelleme sürecinin de önüne geçilecek.





Bu bakımdan Windows Update KB3035583 güncellemesi ile birlikte sağ alt kısımdaki ikon menüsüne yeni bir rezervasyon ikonu eklendi. Burada Windows 7 ve 8 kullanıcıları Windows 10 güncellemesini rezerve edebilecek. İkona tıkladıktan sonra kısa bir kayıt işlemi yapılıyor. Windows 10 yayımlandığı andan itibaren indirme işlemi başlayacak ve kurulum için kullanıcıya bildirim gönderilecek.





Rezervasyon hatırlatmasından rahatsız olanlar ve güncellemeyi hemen indirmek istemeyenler, ikonu saklayabilir veya KB3035583 nolu güncellemeyi kaldırarak problemi çözebilirler. Rezervasyon işlemi her kayda bir mail adresi şart koşmadığı için birden fazla bilgisayar tek bir mail üzerinden de kayıt edilebilir.

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/06/01/hello-world-windows-10-available-on-july-29/