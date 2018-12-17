Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak

Teknoloji Editörü
Microsoft sanal asistanı Cortana'nın geleceğinden şüpheli. Zira şirket bir türlü istenilen noktaya getiremediği sanal asistanının geleceğiyle ilgili spekülasyonlara açık bir karar alarak, Windows 10'un üçüncü parti asistanlara daha derin destek sunacağını açıkladı.
Cortana istenilen seviyede değil
Şu anda Amazon Alexa, Windows tarafından destekleniyorsa da, çok yakında bu desteği daha ileri seviyelere taşınabilir. Başta Albacore , WalkingCat ve diğer geliştiriciler olmak üzere Windows 10'un üçüncü taraf sesli asistanlar için daha derin destek sunacağını keşfetmiş durumdalar.Ortaya çıkan detaylara göre yeni ses aktivasyon ayarları, cihazınız kilitlendiğinde hangi uygulamaların sesle etkinleştirilebileceğine olanak tanıyor. Microsoft muhtemelen sesli asistanlara uygulamaların kodlama yapabilecekleri açık bir API'de yayınlayacak ve bu da farklı uyandırma sözcükleriyle birden fazla asistanın uyandırılmasını sağlayacak. Bu gelişmeler sonucunda Cortana'nın akibetinin ne olacağını ise şimdilik kestirmek zor.
https://www.engadget.com/2018/12/16/windows-10-may-offer-deeper-support-for-ai-helpers-like-alexa/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle