Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak

Microsoft sanal asistanı Cortana'nın geleceğinden şüpheli. Zira şirket bir türlü istenilen noktaya getiremediği sanal asistanının geleceğiyle ilgili spekülasyonlara açık bir karar alarak, Windows 10'un üçüncü parti asistanlara daha derin destek sunacağını açıkladı.

Cortana istenilen seviyede değil

Şu anda Amazon Alexa, Windows tarafından destekleniyorsa da, çok yakında bu desteği daha ileri seviyelere taşınabilir. Başta Albacore , WalkingCat ve diğer geliştiriciler olmak üzere Windows 10'un üçüncü taraf sesli asistanlar için daha derin destek sunacağını keşfetmiş durumdalar.

https://www.engadget.com/2018/12/16/windows-10-may-offer-deeper-support-for-ai-helpers-like-alexa/

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Ortaya çıkan detaylara göre yeni sesayarları, cihazınızhangi uygulamaların sesleolanak tanıyor. Microsoft muhtemelen sesli asistanlara uygulamalarınyapabilecekleri açık birve bu da farklı uyandırma sözcükleriyle birden fazla asistanın uyandırılmasını sağlayacak. Bu gelişmeler sonucunda Cortana'nın akibetinin ne olacağını isekestirmek zor.