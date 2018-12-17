Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak

Yazılım devi Microsoft, sanal asistanı olan Cortana'nın istenilen konuma gelemediğini kabule etti. Windows 10 başta Alexa olmak üzere üçüncü parti asistanlara daha fazla destek sunmaya başlayacak.
5 ay
9,8b
2
1
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft sanal asistanı Cortana'nın geleceğinden şüpheli. Zira şirket bir türlü istenilen noktaya getiremediği sanal asistanının geleceğiyle ilgili spekülasyonlara açık bir karar alarak, Windows 10'un üçüncü parti asistanlara daha derin destek sunacağını açıkladı.

Cortana istenilen seviyede değil

Şu anda Amazon Alexa, Windows tarafından destekleniyorsa da, çok yakında bu desteği daha ileri seviyelere taşınabilir. Başta  Albacore , WalkingCat ve diğer geliştiriciler olmak üzere Windows 10'un üçüncü taraf sesli asistanlar için daha derin destek sunacağını keşfetmiş durumdalar.
Ortaya çıkan detaylara göre yeni ses aktivasyon ayarları, cihazınız kilitlendiğinde hangi uygulamaların sesle etkinleştirilebileceğine olanak tanıyor. Microsoft muhtemelen sesli asistanlara uygulamaların kodlama yapabilecekleri açık bir API'de yayınlayacak ve bu da farklı uyandırma sözcükleriyle birden fazla asistanın uyandırılmasını sağlayacak. Bu gelişmeler sonucunda Cortana'nın akibetinin ne olacağını ise şimdilik kestirmek zor.

https://www.engadget.com/2018/12/16/windows-10-may-offer-deeper-support-for-ai-helpers-like-alexa/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
isakoc 5 ay
karamürselli gene pes etti he.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere 5 ay Downton Abbey filminin ilk fragmanı yayınlandı 5 ay iOS 12.1.2 güncellemesi ile ülkemizdeki bazı yeni iPhone modellerinin bağlantı sorunu giderildi 5 ay Tesla’nın önemli tasarımcısı Apple’a transfer oldu 5 ay Huawei Matebook 13 fiyatı belli oldu 5 ay Giriş seviyesi Huawei Enjoy 9 satışa başladı 5 ay Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı 5 ay İsveç, 2025 yılından itibaren sigarayı tamamen yasaklıyor 5 ay Galaxy S10 kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilecek 5 ay Yerli girişim PostBee fenomen reklamcılığına yeni bir boyut getiriyor 5 ay Playstation Classic satışları beklentilerin altında kaldı 5 ay Facebook Messenger uygulamasına portre modu dahil yeni kamera özellikleri eklendi 5 ay MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma 5 ay "Benim PS4 Hayatım" ile kendi oyun tarihinizi keşfedin 5 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 6 5 ay Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak? 5 ay Çin'in Tesla'sı olarak anılan Nio'dan 536 beygirlik elektrikli SUV 5 ay Microsoft 365 son kullanıcıya geliyor 5 ay Disney+'ın Star Wars dizisi The Mandalorian'ın oyuncu kadrosu belli oldu 5 ay Bulut tabanlı akış yapabilen ve maliyet odaklı yeni Xbox, yeni nesil AMD APU'lar ile gelebilir 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak Sonraki Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği 5 ay Giriş seviyesine yönelik HTC Desire 12s tanıtıldı 5 ay Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı 5 ay Metro Exodus'un çıkış tarihi öne çekildi 5 ay Bilim kurgu filmlerini aratmayan uçan motosiklet: Lazareth LMV 496 5 ay Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll öldü 5 ay Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera 5 ay Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine Aselsan’ın silah sistemi 5 ay Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 5 ay Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı satışa çıkıyor 5 ay VSCO masaüstü araçları kapanıyor 5 ay .NET Yazılım Geliştirici Konferansı dotnet reconnect 22 Aralık'ta 5 ay McAfee yine satılıyor 5 ay Lenovo Z5s Ferrari versiyonu 12GB RAM sunacak 5 ay Yeni nesil Ryzen APU’ları detaylanıyor 5 ay Xiaomi destekli nReal Light karma gerçeklik gözlüğü yakında satışa sunulacak 5 ay Boeing, en uzun menzile sahip BBJ 777x model özel jetleri piyasaya sürüyor 5 ay Apple'a çentiği gizlediği gerekçesi ile dava açıldı 5 ay Yeni bulunan CRISPR tekniği ile genler kesilip değiştirilmeden obezite engellenebilir 5 ay Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim