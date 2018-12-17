Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll öldü

Teknoloji Editörü
TMZ, Vine ve HQ Trivia uygulamalarının kurucu ortaklarından 34 yaşındaki Colin Kroll'un, Manhattan'daki evinde ölü bulunduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre genç adamın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü açıklandı.
Vine uygulamasının geliştiricilerindendiColin Kroll'ün kurucuları arasında yer aldığı Vine uygulaması kısa videolar çekilmesine olanak sağlıyordu ve birçok Youtuber'ın çıkış noktası olmuştu. Daha sonrasında geliştirilmesinde önemli rol oynadığı HQ Trivia oyunu ise popülerliğini sürdürüyor.
Bu acı kaybın HQ Trivia'yı nasıl etkileyeceği şimdilik belli değil. Ancak şirketin ileriye dönük stratejisini etkilemesine kesin gözüyle bakılıyor. Kroll'ün ortaklarından Rus Yusupov ise aldığı kötü haberi ve duygularını resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.
https://www.engadget.com/2018/12/16/hq-trivia-and-vine-co-founder-colin-kroll-dies/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Uyuşturucu satanlar şerefsiz, içenler beyinsiz"
Şu "doğal seçilim" lafını da ağzınıza kim pelesenk ettiyse gına geldi he