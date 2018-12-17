Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll öldü

TMZ, Vine ve HQ Trivia uygulamalarının kurucu ortaklarından 34 yaşındaki Colin Kroll'un, Manhattan'daki evinde ölü bulunduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre genç adamın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü açıklandı.

Vine uygulamasının geliştiricilerindendi

Bu acı kaybın HQ Trivia'yı nasıl etkileyeceği şimdilik belli değil. Ancak şirketin ileriye dönük stratejisini etkilemesine kesin gözüyle bakılıyor. Kroll'ün ortaklarından Rus Yusupov ise aldığı kötü haberi ve duygularını resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

https://www.engadget.com/2018/12/16/hq-trivia-and-vine-co-founder-colin-kroll-dies/

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Colin Kroll'ün kurucuları arasında yer aldığıuygulamasıçekilmesine olanak sağlıyordu ve birçok Youtuber'ın çıkış noktası olmuştu. Daha sonrasında geliştirilmesinde önemli rol oynadığıoyunu ise popülerliğini sürdürüyor.