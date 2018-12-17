Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll öldü

Bir zamanların fenomen uygulamalarından biri olan Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll, evinde ölü bulundu. Kroll'un aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü açıklandı.
5 ay
4,9b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TMZ, Vine ve HQ Trivia uygulamalarının kurucu ortaklarından 34 yaşındaki Colin Kroll'un, Manhattan'daki evinde ölü bulunduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre genç adamın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü açıklandı.

Vine uygulamasının geliştiricilerindendi

Colin Kroll'ün kurucuları arasında yer aldığı Vine uygulaması kısa videolar çekilmesine olanak sağlıyordu ve birçok Youtuber'ın çıkış noktası olmuştu. Daha sonrasında geliştirilmesinde önemli rol oynadığı HQ Trivia oyunu ise popülerliğini sürdürüyor.

Bu acı kaybın HQ Trivia'yı nasıl etkileyeceği şimdilik belli değil. Ancak şirketin ileriye dönük stratejisini etkilemesine kesin gözüyle bakılıyor. Kroll'ün ortaklarından Rus Yusupov ise aldığı kötü haberi ve duygularını resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

https://www.engadget.com/2018/12/16/hq-trivia-and-vine-co-founder-colin-kroll-dies/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
break the cycle 5 ay en beğenilen
Şu entel dantel görüneceğiz diye doğal seçilim lafını kullanmıyorlar mı. Daha anlamının ne olduğunu bilmezler.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 5 ay
Her zaman derim ve demeye devam edeceğim;
"Uyuşturucu satanlar şerefsiz, içenler beyinsiz"
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 5 ay

trmeto
Doğal seçilim, alkolden veya uyuşturucudan ölen insana gram acımam.

Şu "doğal seçilim" lafını da ağzınıza kim pelesenk ettiyse gına geldi he
trmetoDoğal seçilim, alkolden veya uyuşturucudan ölen insana gram acımam.Şu "doğal seçilim" lafını da ağzınıza kim pelesen...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 ay
Hayatı da Vine videoları gibi kısa olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carlsberg7539 5 ay
darısı mark zuckerberg'in başına xd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuklacini 5 ay
Doğal seçilim lafını duyunca tetiklenenler olmuş doğal şeçilim değilde ne bu o zaman ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 5 ay kuklacini
seçilim ama "doğal" değil. doğada uyuşturucu bulabiliyorsanız bana da haber verin yolumuzu bulalım :D (kenevir de doğal değil genetiği değiştirilmiş)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T-E-K- 5 ay
ahahahaha yakışıklı ve zengin bir biçimde yaşayamayacak artık ahaha
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pipisipispis 5 ay T-E-K-
Sen yaşıyosunda ne oluyo. Hergün depresyondasın. Öyle hayat mı olur? Bitkiden farkın yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniko1 5 ay
Elde edebilecek, zevk alacağı hemen hemen her şey gerçekleştirilince uyuşturucu burada bu insanlar için tek mutluluk kaynağı haline gelebiliyor.Tabi ona da tolerans gelişene kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 5 ay
Her zaman derim ve demeye devam edeceğim;
"Uyuşturucu satanlar şerefsiz, içenler beyinsiz"
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
break the cycle 5 ay en beğenilen
Şu entel dantel görüneceğiz diye doğal seçilim lafını kullanmıyorlar mı. Daha anlamının ne olduğunu bilmezler.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazmayı_Severim 5 ay
21. yy'da parayı birden bire bulanların ömrü kısa oluyor. Araştırma yapmadım, bilimsel bi görüş değildir, dini yönü yoktur, dış mihrak değilim. Herkese geri kalan ömründe başarılar diliyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4911 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Vine, ölüm ve
5 etiket daha uyuşturucu colin kroll Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı 5 ay İsveç, 2025 yılından itibaren sigarayı tamamen yasaklıyor 5 ay Galaxy S10 kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilecek 5 ay Yerli girişim PostBee fenomen reklamcılığına yeni bir boyut getiriyor 5 ay Playstation Classic satışları beklentilerin altında kaldı 5 ay Facebook Messenger uygulamasına portre modu dahil yeni kamera özellikleri eklendi 5 ay MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma 5 ay "Benim PS4 Hayatım" ile kendi oyun tarihinizi keşfedin 5 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 6 5 ay Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak? 5 ay Çin'in Tesla'sı olarak anılan Nio'dan 536 beygirlik elektrikli SUV 5 ay Microsoft 365 son kullanıcıya geliyor 5 ay Disney+'ın Star Wars dizisi The Mandalorian'ın oyuncu kadrosu belli oldu 5 ay Bulut tabanlı akış yapabilen ve maliyet odaklı yeni Xbox, yeni nesil AMD APU'lar ile gelebilir 5 ay Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak 5 ay Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği 5 ay Giriş seviyesine yönelik HTC Desire 12s tanıtıldı 5 ay Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı 5 ay Metro Exodus'un çıkış tarihi öne çekildi 5 ay Bilim kurgu filmlerini aratmayan uçan motosiklet: Lazareth LMV 496 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll öldü Sonraki Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera 5 ay Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine Aselsan’ın silah sistemi 5 ay Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 5 ay Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı satışa çıkıyor 5 ay VSCO masaüstü araçları kapanıyor 5 ay .NET Yazılım Geliştirici Konferansı dotnet reconnect 22 Aralık'ta 5 ay McAfee yine satılıyor 5 ay Lenovo Z5s Ferrari versiyonu 12GB RAM sunacak 5 ay Yeni nesil Ryzen APU’ları detaylanıyor 5 ay Xiaomi destekli nReal Light karma gerçeklik gözlüğü yakında satışa sunulacak 5 ay Boeing, en uzun menzile sahip BBJ 777x model özel jetleri piyasaya sürüyor 5 ay Apple'a çentiği gizlediği gerekçesi ile dava açıldı 5 ay Yeni bulunan CRISPR tekniği ile genler kesilip değiştirilmeden obezite engellenebilir 5 ay Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite 5 ay Samsung Galaxy S10 sarı renk seçeneğine sahip olabilir 5 ay Steteskoplar mikrop kaynıyor 5 ay Steve Jobs'ın kartviziti açık artırmada 6.259 dolara satıldı 5 ay Hyundai'ye göre gelecek hidrojenle çalışan otomobillerde 5 ay Katlanabilir akıllı telefon kervanına Microsoft da katılıyor 5 ay Dijital müze fikri, herkesin milyonlarca fosile ulaşmasını sağlayabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim