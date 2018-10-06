Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin dosyaları sildiği ortaya çıktı

Windows 10 Ekim 2018 güncelleştirmesini yükleyen kullanıcılardan birçok şikayet gelmeye başladı. En büyük sorun ise kullanıcıların güncellemenin yüklenmesinden sonra belgelerinin ve diğer dosyalarının büyük miktarlarının silinmiş olması. Size tavsiyemiz yeni güncellemeyi şu an için ertelemeniz ve Microsoft'tan konu ile ilgili bir düzeltme yapılmasını beklemek olacaktır.

Ekim 2018 güncellemesi sonrası dosyalar siliniyor

Bu problemin OneDrive ile kişisel klasörlerin senkronize edilmesi ile ilgili bir sorun olabileceği konuşulurken, Windows 10'da yer alan ve kullanılmayan eski dosyaları kaldıran "Storage Sense" özelliğinden de şüpheleniliyor. Şimdilik, eğer Windows 10'nunuzu Ekim 2018'e yükseltmeye karar verirseniz, tüm dosyalarınızın bir yedeğini almanız, OneDrive senkronizasyonunu devre dışı bırakmanız ve Storage Sense özelliğini de kapatmanız tavsiye ediliyor.

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-files/windows-10-october-2018-update-version-1809/1a924008-ddba-48db-a96f-7b4bfef9039a?ranMID=43674&ranEAID=je6NUbpObpQ&ranSiteID=je6NUbpObpQ-5.SUf8K_disUyaKnh7RzZA&epi=je6NUbpObpQ-5.SUf8K_disUyaKnh7RzZA&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7795_1243925&tduid=(ir_44846928N49f533677f93a73a55e32f99)(7795)(1243925)(je6NUbpObpQ-5.SUf8K_disUyaKnh7RzZA)

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Şimdiye kadar kullanıcıların bildirdiği en büyük sorun, Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesini yükledikten sonra birçokolarak rapor ediliyor. Zira bu sorun hemhem deforumlarında çok sayıda kullanıcı tarafından bildirilmiş durumda.Microsoft forumlarında ise bir kullanıcı, Ekim 2018 güncellemesi sonrasındaiddia ettiği bir gönderi paylaştı.