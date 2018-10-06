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Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin dosyaları sildiği ortaya çıktı

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, dosyalarının silinmesinden şikayetçi. İşte önemli sorunun detayları...
7 ay
17,3b
1
47
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Windows 10 Ekim 2018 güncelleştirmesini yükleyen kullanıcılardan birçok şikayet gelmeye başladı. En büyük sorun ise kullanıcıların güncellemenin yüklenmesinden sonra belgelerinin ve diğer dosyalarının büyük miktarlarının silinmiş olması. Size tavsiyemiz yeni güncellemeyi şu an için ertelemeniz ve Microsoft'tan konu ile ilgili bir düzeltme yapılmasını beklemek olacaktır.

Ekim 2018 güncellemesi sonrası dosyalar siliniyor

Şimdiye kadar kullanıcıların bildirdiği en büyük sorun, Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesini yükledikten sonra birçok dosyalarını bulamamaları olarak rapor ediliyor. Zira bu sorun hem Twitter hem de Microsoft forumlarında çok sayıda kullanıcı tarafından bildirilmiş durumda.


Microsoft forumlarında ise bir kullanıcı, Ekim 2018 güncellemesi sonrasında 220 GB verisinin kaybolduğunu iddia ettiği bir gönderi paylaştı.
Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin dosyaları sildiği ortaya çıktı
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Bu problemin OneDrive ile kişisel klasörlerin senkronize edilmesi ile ilgili bir sorun olabileceği konuşulurken, Windows 10'da yer alan ve kullanılmayan eski dosyaları kaldıran "Storage Sense" özelliğinden de şüpheleniliyor. Şimdilik, eğer Windows 10'nunuzu Ekim 2018'e yükseltmeye karar verirseniz, tüm dosyalarınızın bir yedeğini almanız, OneDrive senkronizasyonunu devre dışı bırakmanız ve Storage Sense özelliğini de kapatmanız tavsiye ediliyor.

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-files/windows-10-october-2018-update-version-1809/1a924008-ddba-48db-a96f-7b4bfef9039a?ranMID=43674&ranEAID=je6NUbpObpQ&ranSiteID=je6NUbpObpQ-5.SUf8K_disUyaKnh7RzZA&epi=je6NUbpObpQ-5.SUf8K_disUyaKnh7RzZA&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7795_1243925&tduid=(ir_44846928N49f533677f93a73a55e32f99)(7795)(1243925)(je6NUbpObpQ-5.SUf8K_disUyaKnh7RzZA) Yorum Yaz
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ozmenakif 7 ay en beğenilen
MS-DOS gibi süper bir sistem varken Windows 10 kullanan var mı yaa?
Dosyalarımı 852674 tane diskete yedekledim, arada güneş tutulması olursa disketlerle ona da bakıyorum. Her türlü kafam rahat
MS-DOS gibi süper bir sistem varken Windows 10 kullanan var mı yaa?Dosyalarımı 852674 tane diskete yedekledim, arada güneş tutulması olursa disketlerle ona...
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deoks 7 ay
Benim değerli arşivime birşey olmamış çok şükür
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Spider_hip 7 ay
Bu devirde hala Win 10 kullanan var mı ya :D. İstatistiklerle de kanıtlandı, microsoft'un gelmiş geçmiş en başarısız, en kötü işletim sistemi. Gidin Win 7 kullanın, 8 kullanın. Kullanabiliyorsanız linux kullanın. Ama yazık, en kötü işletim sistemini kullanmayın. İlk kez uzun bir süre bedava dağıtılan, hatta bedava almak istemeyenlere üste bir de zorla dağıtılan işletim sistemi olmasına rağmen pazar payı komik ötesi :D
Bu devirde hala Win 10 kullanan var mı ya :D. İstatistiklerle de kanıtlandı, microsoft'un gelmiş geçmiş en başarısız, en kötü işletim sistemi. Gidin Win 7 kulla...
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KenNoKage 5 ay
Bugün, D sürücüsündeki iki tane klasörün kaybolduğunu fark ettim. Kurtarmaya çalışıyorum. :(
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DH Misafiri 7 ay
gs.statcounter.com/...
herşey ortada, win 10 kullanımı çok az diyenlere gelsin
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erhan2323 7 ay
i.hizliresim.com/...
i.hizliresim.com/...
Bende bu sürüm yüklü ve şu an sorunsuz kullanıyorum. Update kapattım çünkü böyle dengesiz güncellemeler verdiğini bildiğim için macera aramıyorum. Birşeyden memnunsanız eliniz ayağınız rahat dursun ve kullanın. Güncellik,yenilik istiyorsanız windows'un kahrını çekeceksiniz.
(Bu arada şu siyah-koyu modu çok beğendim.)
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Father Torque 7 ay
2 masaüstü 1 dizüstünde güncelledim, dosya silme vb. herhangi bir sorun yok çok şükür. Yalnız 3 makinada da Windows Mağaza'daki herhangi bir uygulamanın sayfasını tıkladığımda açılmıyordu, sıfırlayınca düzeldi.
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DH Misafiri 7 ay
Ben güncelledim, bir sorunla karşılaşmadım, hatta yıllardır windows 10 kullanıyorum ve en ufak sorun yaşamadım.
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ThePscho 7 ay
Bende dosya falan silmedi. Güzel çalışıyor. Özellikle koyu modu çok beğendim.
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drjacob 7 ay
ben kurdum düzgün çalışıyor , güncelleme gelirse yükleriz yine
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ClassımDeğilsin 7 ay
kısa bi süre 8.1 kullanıp, win 10 bedava diye yükselttim ve 2-2.5 senedir eziyet çektim. ssd takıp 8.1e geri döndüm çok şükür. win 10 rezil sıfatıyla tanımlanamayacak kadar işe yaramaz bi sistem
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ntr34 7 ay ClassımDeğilsin
Bende 8.1 den yükselttim geçtiğimiz ocak ayında herşey iyiydi sonra bir güncelleme aldı makina bildiğin i7 değil de sanki düşük işlemci açılımca kendine gelmesini bekleme yavaş işlemler tarayıcıların verimsizliği felaket
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redoracle 7 ay
Windows 10 ltsb kullanıyorum kafam rahat

Eğer windows 10'un sürekli güncelleme yapmasından sıkıldıysanız sizde bu sürümü kullanın rahat edin.
Bu sürüm sadece kritik güncellemeleri alıyor,arada da toplu güncelleme yaparsınız mis.
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kerimcem 7 ay
yani muhtemel updeteyle yükseltmeyle kurulan olan sistemde oluşan belge arşivinin silinmesi 0 dan formatlı kurulumda no problem...kaç pc ye kurdum sorun yok..hızlı ve güzel...olay updateyle belgelerim klosorünün silinmesi yani kısaca acemi kullanıcı işi
documents klosorunde dosyamı tutulur la en sakat yer
bence c: de bile tutmam....
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microsoft, windows 10 ekim 2018 güncellemesi ve
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