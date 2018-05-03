Windows 10 Nisan Güncellemesi'nin donma problemine yol açtığı ortaya çıktı

Microsoft hafta başında Windows 10 Nisan Güncellemesi'ni planlı bir şekilde kullanıcılara sunduğunu duyurmuştu. Şirketin topluluk forumlarında yer alan birçok şikayete göre, Windows 10 Nisan güncellemesi sistemlerde donma problemlerine yol açıyor. Microsoft, özellikle internet tarayıcısı Chrome kullanıcılarının karşılaştığı problemlerle ilgili bir düzenleme yayınlayacağını duyuruken, geçici çözümler de sundu.

Windows 10 donma problemleri için geçici çözümler

Şirket donma problemi yaşayan kullanıcıları için şimdilik iki geçici çözüm sundu. Bunlardan birincisi, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için. Microsoft, dizüstü cihazların donduğu durumlarda kapağının kapatılarak uyku moduna geçirilmesini ve tekrar açılarak uyku modundan uyandırılarak donma sorununun giderilebileceğini ifade ediyor.

İkinci ve daha karmaşık olan yol ise, donma probleminin giderilmesi için klavyeden "Windows tuşu + Ctrl + Shift + B" tuşlarına aynı anda basılması olarak belirtiliyor. Eğer tablet kullanıyorsanız sorunu ortadan kaldırmak için, ses açma ve ses kısma düğmelerine aynı anda basarak 2 saniye beklemeniz gerekiyor.

Microsoft yetkilileri, sorunlardan haberdar olduklarını ve şu anda bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını açıklarken, düzeltme yamasının 8 Mayıs'ta yayınlanacağını belirttiler.

https://www.zdnet.com/article/windows-10-april-2018-update-problems-microsoft-working-on-fix-for-chrome-issues/