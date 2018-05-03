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Windows 10 Nisan Güncellemesi'nin donma problemine yol açtığı ortaya çıktı

Microsoft, Windows 10 Nisan Güncellemesi'nin bazı sistemlerde donmalara yol açtığını kabul etti. Kullanıcılardan gelen şikayetler, şirketin yeni bir düzeltme yayınlamasına neden olacak.
1 yıl
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72
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft hafta başında Windows 10 Nisan Güncellemesi'ni planlı bir şekilde kullanıcılara sunduğunu duyurmuştu. Şirketin topluluk forumlarında yer alan birçok şikayete göre, Windows 10 Nisan güncellemesi sistemlerde donma problemlerine yol açıyor. Microsoft, özellikle internet tarayıcısı Chrome kullanıcılarının karşılaştığı problemlerle ilgili bir düzenleme yayınlayacağını duyuruken, geçici çözümler de sundu.

Windows 10 donma problemleri için geçici çözümler

Şirket donma problemi yaşayan kullanıcıları için şimdilik iki geçici çözüm sundu. Bunlardan birincisi, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için. Microsoft, dizüstü cihazların donduğu durumlarda kapağının kapatılarak uyku moduna geçirilmesini ve tekrar açılarak uyku modundan uyandırılarak donma sorununun giderilebileceğini ifade ediyor.
İkinci ve daha karmaşık olan yol ise, donma probleminin giderilmesi için klavyeden "Windows tuşu + Ctrl + Shift + B" tuşlarına aynı anda basılması olarak belirtiliyor. Eğer tablet kullanıyorsanız sorunu ortadan kaldırmak için, ses açma ve ses kısma düğmelerine aynı anda basarak 2 saniye beklemeniz gerekiyor.
Microsoft yetkilileri, sorunlardan haberdar olduklarını ve şu anda bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını açıklarken, düzeltme yamasının 8 Mayıs'ta yayınlanacağını belirttiler.

https://www.zdnet.com/article/windows-10-april-2018-update-problems-microsoft-working-on-fix-for-chrome-issues/ Yorum Yaz
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Marrusia 1 yıl en beğenilen
Bende diyordum niye bu pc donuyor :/
Oyundada donuyor sistemi reset atmak gerekiyor
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oktayakgoz 1 yıl
Vay be habercilik konusunda dh yi tebrik ediyorum.
Güncellemenin haberini yapmadı ama sorun çıkınca hemen haberini yaptı.
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alper4883 5 ay
Windows 10 yüklemek istiyorum fakat Windows kurulumu yüklenecek sürücüyü seçin bölümüne gelince hdd gözükmüyor.sebebi ne olabilir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 10 ay
Benım pc win 10 sımdıye kadar bısey olmadı ama bugun olmaya basladı pc acıkken 5dk boyunca hıc bır sey yapmazsam kılıtlenıyo,yanı donuyo mecburen reset atmak zorunda kalıyorum crtl alt delete bıle ıslemıyo bunun sebebı nedır cevaplarnızı beklıyorum.
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Moving On 11 ay
2. fotoğraf efsane yalnız
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Esteban C 11 ay
Android Laptop ve masaüstüne uzun zaman önce geldi ama ne kadar kullanılabilir tartışılır.
Tek kurtuluş Android bence. Ne Linux ne de Windows. Android de bir Linux ama Android in kullanılabilirliği daha fazla.
Android li TV ler de var. Stabil olmalı tabi masaüstü ve laptoplar için.

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troe 11 ay Esteban C
Paket sistemi APK olduğu ve arkasında Google destekli yazılım ordusu olduğu için başarılı oluyor. Bu kadar fazla sayıda uygulama desteği olmasa şu an lider durumda olamazdı.
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BİR_ASİ 1 yıl
Chrome da olan pc yi dondurma kilitleme sorunu halen devam ediyormu?Edge kullanıyorum bu sorun çıktığından beri.Edgeye geçtikten sonra donma kilitlenme sorunu hiç yaşamadım ama edge ye de alışamadım bir türlü çok ağır çalışıyor.
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CaracaLss 1 yıl
Güncellemeler ile düzgün çalışan sistemi de bozuyorlar bozacaksanız güncellemeyin arkadaş! Chromeda facebook açınca sayfa donuyor
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Mogolo 1 yıl
donuyor calışan sistemin icine ettiler
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DH Misafiri 1 yıl
bende oyunda kasma problemi yaşadım yükledikten sonra. pubg oynarken cok fark etti. 100fps üstü oynadığım oyun 60 fpslik performans veriyor şuanda
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DH Misafiri 1 yıl
evet yüklemeden önce bende hiç böyle bir sorun olmamıştı. şimdi ara sıra ekran donmaya başladı. sadece fare imleci hareket edebiliyor
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Zero Limit 1 yıl
haberi geç görmüşüm ama maksatın chrome dan soğutmak olduğu gayet açık. edge nin bir de masaüstü simgesini koyuyorlar gözümüze sokmak için.
inadına opera
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microsoft, işletim sistemi ve
8 etiket daha windows 10 nisan güncellemesi donma problemi donma sorunu İşletim Sistemleri Yazılım Uğur Seven Popüler MPopüler
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