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Windows 10 Nisan güncellemesinde Intel SSD sorunu

Windows 10 Nisan güncellemesini kurmaya niyetlendiyseniz tekrar düşünmenizde yarar var. Intel SSD modellerinden birine sahipseniz bilgisayarınız güncelleme sonrası çökebilir.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 Nisan güncellemesinde Intel SSD sorunu

Microsoft’un geçtiğimiz ay itibariyle kullanıma sunduğu Windows 10 Nisan güncellemesi sorunlarla başladı. Windows Update kısmına henüz gelen güncelleme bazı Intel SSD sürücülerde sorun çıkarıyor.

Windows 10 Nisan güncellemesi sorunlu

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 Nisan güncellemesi kurulumu esnasında bazı Intel SSD modelleri barındıran sistemlerde sürekli çökme veya UEFI ekran başlatma sorunu ortaya çıkmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Redmi S2 resmi görselleri geldi"

Sorun nereden kaynaklanıyor veya hangi modeller etkileniyor açıklanmadı ancak firma ilgili SSD sürücülerinin güncelleme almasını engellemiş durumda. Sorunu giderecek bir yama için ise çalışmalar yapılıyor.

Hali hazırda bu sorunu yaşayan Intel SSD kullanıcıları varsa Windows 10 sürüm 1709’a dönmeleri tavsiye ediliyor. Microsoft yakın zamanda bu yamayı yayınladıktan sonra Windows 10 Nisan güncellemesi kurulabilecek. Net tarih şimdilik mevcut değil.

 

http://hexus.net/tech/news/storage/117971-windows-10-april-update-blocked-intel-ssd-models/ Yorum Yaz
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ALKaraca 1 yıl en beğenilen
Intel de Microsoft da sıktı artık.
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bkaakco 1 yıl
Microsoft bir de zorla güncelleme yapıyor. Hiçbir yerde görülmüş bir şey değildir, zorbalıktır.
3 Yanıt Yanıtla +22
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IFollowYou 1 yıl
İki tane çöp firma, al birini vur ötekine. Daha çok para daha düşük kalite bu firmaların odak noktası oldu.
Yanıtla +20
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WarSaw 1 yıl
aptal sea of thieves indirebilmek için windows update'i açmanı istiyor nekadar aptal bir firmadır bu işletim sistemi updatesini oyun indirme aracına bağlayan iş bilmez beceriksiz adamlar. aslında işi çok iyi biliyorlar hepsi bahane kılıf bunların bütün yaptıkları şey sistemde cirit atmak koskoca işletim sisteminin kendisi en büyük trojan truva atı. microsoftu inteli hepsi truva atı.
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fakcakaya 1 yıl
sorun KB4103721 kodlu güncellemeden kaynaklı pc ler açılmıyor!
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mavizaman 1 yıl
w7 de rahatız.
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wakari_mayo 1 yıl
Samsung 850 EVO kullanıyorum ancak bu açılışta otomatik olarak UEFI ayarlarına girme sorunu bende de hasıl oldu. Format attım, BIOS'u sıfırladım ne denediysem olmadı. Her 10 açılıştan 2sinde otomatik olarak BIOS ayarlarına girmeye çalışıyor bilgisayar.
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mementopolis 1 yıl
intel iyice S**di.
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xdeliruzgar 1 yıl
Merhaba.
Intel 750 serisi ve dc p3600 serisi pci exp taban li diskleri beraber kullaniyorum. Guncelleme sonra herhangi bir sorun yasamadim. Anakart uzerindeki csm ayarlarini only uefi olarak ayarlamistim su ana kadar, disklerle alakali herhangi bir sorun gozlemlemedim.
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thinkwithbrain 1 yıl
Hay tüküreyim yapacağınız işe. 2 laptop bir aydır çöp gibi masamda bekliyor. Hâla daha sorunlu güncelleme yayınlıyorlar.
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xxxx1 1 yıl
az önce pc yi zar zor kurtardım...1803 numaralı ubdate sonrası gelen yeni dalga pc nin kararlılığını bozuyor,başlatma sorunları vs.
sektörde tekel olunca kendini bitürlü geliştirmedi Macrosoft!hala tospa hızıyla tüm eylemleri;
Allah tan otomobil,uçak falan üretmiyor Microsoft.kitlenip kaz dağlarına uçanımı ararsın,bariyerlere vuranımı artık...
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drjacob 1 yıl
microsoft yine yapmış yapacağını :)
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celeroni 1 yıl
Kingston SSD ile güncellemede sorun yaşıyorum. bu yüzden ben de güncelemeleri iptal ettim. etmek isteyen varsa eğer
aşağıdaki adımları uygulayarak windows 10 güncellemelerini iptal edebilir.
1 - gpedit.msc bulunur çalıştırılır.
2 - Yönetim şablonları
3 - windows bileşenleri
4 - windows update
5 - SAğ taraftaki herşeyi devre dışı bırak.
Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve güncellemesiz güzel günlerinizi yaşayın.
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