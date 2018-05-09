Windows 10 Nisan güncellemesinde Intel SSD sorunu

Microsoft’un geçtiğimiz ay itibariyle kullanıma sunduğu Windows 10 Nisan güncellemesi sorunlarla başladı. Windows Update kısmına henüz gelen güncelleme bazı Intel SSD sürücülerde sorun çıkarıyor.
Windows 10 Nisan güncellemesi sorunlu
Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 Nisan güncellemesi kurulumu esnasında bazı Intel SSD modelleri barındıran sistemlerde sürekli çökme veya UEFI ekran başlatma sorunu ortaya çıkmaya başladı.Ayrıca Bkz. "Redmi S2 resmi görselleri geldi"
Sorun nereden kaynaklanıyor veya hangi modeller etkileniyor açıklanmadı ancak firma ilgili SSD sürücülerinin güncelleme almasını engellemiş durumda. Sorunu giderecek bir yama için ise çalışmalar yapılıyor.
Hali hazırda bu sorunu yaşayan Intel SSD kullanıcıları varsa Windows 10 sürüm 1709’a dönmeleri tavsiye ediliyor. Microsoft yakın zamanda bu yamayı yayınladıktan sonra Windows 10 Nisan güncellemesi kurulabilecek. Net tarih şimdilik mevcut değil.
http://hexus.net/tech/news/storage/117971-windows-10-april-update-blocked-intel-ssd-models/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Intel 750 serisi ve dc p3600 serisi pci exp taban li diskleri beraber kullaniyorum. Guncelleme sonra herhangi bir sorun yasamadim. Anakart uzerindeki csm ayarlarini only uefi olarak ayarlamistim su ana kadar, disklerle alakali herhangi bir sorun gozlemlemedim.
sektörde tekel olunca kendini bitürlü geliştirmedi Macrosoft!hala tospa hızıyla tüm eylemleri;
Allah tan otomobil,uçak falan üretmiyor Microsoft.kitlenip kaz dağlarına uçanımı ararsın,bariyerlere vuranımı artık...
aşağıdaki adımları uygulayarak windows 10 güncellemelerini iptal edebilir.
1 - gpedit.msc bulunur çalıştırılır.
2 - Yönetim şablonları
3 - windows bileşenleri
4 - windows update
5 - SAğ taraftaki herşeyi devre dışı bırak.
Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve güncellemesiz güzel günlerinizi yaşayın.
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