Windows 10 Nisan güncellemesinde Intel SSD sorunu

Microsoft’un geçtiğimiz ay itibariyle kullanıma sunduğu Windows 10 Nisan güncellemesi sorunlarla başladı. Windows Update kısmına henüz gelen güncelleme bazı Intel SSD sürücülerde sorun çıkarıyor.

Windows 10 Nisan güncellemesi sorunlu

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 Nisan güncellemesi kurulumu esnasında bazı Intel SSD modelleri barındıran sistemlerde sürekli çökme veya UEFI ekran başlatma sorunu ortaya çıkmaya başladı.

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Sorun nereden kaynaklanıyor veya hangi modeller etkileniyor açıklanmadı ancak firma ilgili SSD sürücülerinin güncelleme almasını engellemiş durumda. Sorunu giderecek bir yama için ise çalışmalar yapılıyor.

Hali hazırda bu sorunu yaşayan Intel SSD kullanıcıları varsa Windows 10 sürüm 1709’a dönmeleri tavsiye ediliyor. Microsoft yakın zamanda bu yamayı yayınladıktan sonra Windows 10 Nisan güncellemesi kurulabilecek. Net tarih şimdilik mevcut değil.