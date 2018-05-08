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Redmi S2 resmi görselleri geldi

Xiaomi’nin özçekime odaklandığı yeni akıllı telefonu Redmi S2 bu hafta tanıtılıyor. Firma resmi görselleri paylaşmaya başladı. Xiaomi Redmi S2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin bu hafta tanıtacağı yeni Redmi S2 modeli ile birlikte Redmi S serisi de resmen başlayacak. Serinin aileden ayrılan yanı ise özçekim tutkunlarına hitap eden özelliklerle donatılmış olması

Yavaş yavaş resmi görselleri paylaşmaya başlayan firma özçekim konusuna vurgu yapıyor ve ailenin en iyi özçekim telefonu olacağını belirtiyor. Devamında gelecek Redmi S modelleri de aynı şekilde özçekim özelliklerine odaklanacak.

Xiaomi Redmi S2 özellikleri ve fiyatı

5.99 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük barındırdığı belirtilen modele Snapdragon 625 yonga seti güç veriyor. Firmanın yeni Surge S2 yonga setini kullanacağı düşünülüyordu ancak bunun doğru olmadığı ifade ediliyor. Yeni telefon mevcut serilerdeki gibi ince çerçeve tasarımını devam ettiriyor.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp üzerinde yine telefonu çökerten mesajlar ortaya çıktı"

2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde LED flaş ile desteklenmiş özçekim kamerası mevcut. Özçekimler yapay zekâ teknolojileri ile en iyi hale getiriliyor.

3080mAh kapasiteli bir batarya taşıyacağı belirtilen modelin fiyatı 160$ civarında olacak. Muhtemelen başlangıç fiyatı iken konfigürasyona göre biraz daha yukarı da çıkacaktır. Tanıtım 10 Mayıs itibariyle yapılacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/07/xiaomi-redmi-s2-will-be-the-best-ever-redmi-selfie-phone-says-company/ Yorum Yaz
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hareketliperde 1 yıl en beğenilen
yeter 6 inç telefonlardan bıktık. 4 - 4.5 inç modellerde çıkarın. Cidden yeterrr
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mcebi001 1 yıl
Xiaomi de kürek gibi telefonlar yapmaya başladı ekranı genişletebiliyorsun boyu neden uzatıyorsun 139-140 mm lik seriyi bozmaya ne gerek var..
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majesturk 1 yıl
NE 625 miş yaaa, bi bitiremediler 625 stoklarını...
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.Eray. 1 yıl
şaşırdık mı "hayır" tasarım hep aynı mi 6x, redmi 5 plus, redmi note 5 pro ...
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canguler917 1 yıl
xiaomi'nin 625'leri tuttuğu depo yansa keşke
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hamidasim 1 yıl
burdan xiaomi yetkililerine sesleniyorum 4.5-5" arası z3 compact selefi bir telefon çıkarın ilk ben alacam.
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interwap 1 yıl
Xiaomi cılkını çıkardı. Zilyon tane modeli var. Birbirine benziyor? Görüntü olarakta donanım olarakta.
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ebagirtan 1 yıl
qualcomm elinde kalan bütün 625 leri bu şirkete satmış anlaşılan bütün serilerde aynı işlemciyi kullanmaya başladı hepsi birbirinin aynı telefonlar oldu.
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umutaxoy 1 yıl
Ya 625 ne allah aşkına? 660 a kıran mı girmiş.bes para etmez 625.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Xiaomi herhalde 1 milyar tane falan snapdragon 625 almış, 2020'ye kadar kullanır bu işlemciyi :D
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napolyon94 1 yıl
Xaomi de her cihazi kocaman yapiyor, gidiyor mi6 yi kucuk yapiyor :)
Resmi note5a da zaten selfie odakliydi.
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