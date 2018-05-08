Redmi S2 resmi görselleri geldi

Xiaomi’nin bu hafta tanıtacağı yeni Redmi S2 modeli ile birlikte Redmi S serisi de resmen başlayacak. Serinin aileden ayrılan yanı ise özçekim tutkunlarına hitap eden özelliklerle donatılmış olması

Yavaş yavaş resmi görselleri paylaşmaya başlayan firma özçekim konusuna vurgu yapıyor ve ailenin en iyi özçekim telefonu olacağını belirtiyor. Devamında gelecek Redmi S modelleri de aynı şekilde özçekim özelliklerine odaklanacak.

Xiaomi Redmi S2 özellikleri ve fiyatı

5.99 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük barındırdığı belirtilen modele Snapdragon 625 yonga seti güç veriyor. Firmanın yeni Surge S2 yonga setini kullanacağı düşünülüyordu ancak bunun doğru olmadığı ifade ediliyor. Yeni telefon mevcut serilerdeki gibi ince çerçeve tasarımını devam ettiriyor.

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2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde LED flaş ile desteklenmiş özçekim kamerası mevcut. Özçekimler yapay zekâ teknolojileri ile en iyi hale getiriliyor.

3080mAh kapasiteli bir batarya taşıyacağı belirtilen modelin fiyatı 160$ civarında olacak. Muhtemelen başlangıç fiyatı iken konfigürasyona göre biraz daha yukarı da çıkacaktır. Tanıtım 10 Mayıs itibariyle yapılacak.