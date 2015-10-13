Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 Redstone güncellemesi çalışmaları başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4b
1
14
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 Redstone güncellemesi çalışmaları başladı

Windows 10 ile birlikte yeni bir anlayış benimseyen ve yazılımı hizmet olarak sunmaya başlayan Microsoft, yeni işletim sistemi sürümlerinden ziyade büyük güncellemeler ile birkaç yılı bu şekilde geçirmeyi planlıyor. Firmanın gelecek yıl için hazırladığı Redstone güncellemesi geliştirme sürecine başladı.

Daha önce de Windows 10 işletim sistemi için Redstone güncellemesinin planlandığı ve bazı basın mensuplarına sunum yapıldığı gündeme gelmişti. Windows 10 gelecek güncellemelerini takip eden kaynaklar RS1 kod adıyla büyük güncellemenin geliştirilmeye başlandığını belirtiyor. 

Microsoft'un bu yıl sonuna kadar Treshold 2 adında önemli bir güncelleme dağıtması bekleniyor. Gelecek yıl ise yaz ayları ve sonbahar ayları olmak üzere Redstone güncellemesi iki parça halinde indirmeye sunulacak. 

Güncelleme ile birlikte Windows 10 sürümünde görünüm olarak önemli değişikliklerin olacağı ifade ediliyor. Bunlardan bazıları Başlat menüsünde karoların artık menü boyunca uzanabilmesi ve karolar arasında da herhangi bir boşluk bulunmaması, menünün üst kısmının masaüstü uygulamalarının ikonlarını gruplayabilmesi, görev çubuğunun güncelleme ile tüm ikonları merkezde toplaması, interaktif canlı karoların hayata geçirilmesi şeklinde sıralanıyor. 

Ayrıca Başlat menüsü olsun, başlangıç ekranı olsun aynı kategorideki karolar küçülecek ve alt kısımda bir açıklama ile bir araya gelecek. Klasör düzenine ihtiyaç bırakmayan bu yenilik ile kullanıcı hızlıca ikona tıklayarak uygulamaya ulaşacak. Buna karo içinde karo deniyor. 

Treshold güncellemesinin bir süre Insider programına dahil edilmeyeceği bilgisi mevcut. Gelecek yıl yaz aylarına doğru Microsoft'un yavaş yavaş yeni güncellemeyi günyüzüne çıkarmaya başlayacağı tahmin ediliyor. 

http://microsoft-news.com/microsoft-starts-the-development-of-windows-redstone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Windows için yapıalcak yenilik kalmadı. Güvenlik güncelleştirmeleri haricinde yeni ne var? ( bariz yenilik olarak)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanat Günesi 4 yıl
şu fanboyları kızdırmayın
performans deyince fanboyların aklına açılış kapanış hızları geliyor o kadar ... birde birkaç arayüz güncellemesi yaptınmı al sana 4 sene sonra windows 11

onuda toparlamaları 2025'i falan bulur herhalde
aynı çekirdeğin ekmeğini yiyor adamlar 10 yıldır..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanat Günesi 4 yıl
şu fanboyları kızdırmayın
performans deyince fanboyların aklına açılış kapanış hızları geliyor o kadar ... birde birkaç arayüz güncellemesi yaptınmı al sana 4 sene sonra windows 11

onuda toparlamaları 2025'i falan bulur herhalde
aynı çekirdeğin ekmeğini yiyor adamlar 10 yıldır..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 4 yıl
Uçur bizi Windows <3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 4 yıl
Kafayı karo ile bozmuşlar yahu ne karo imiş, classic shell'imi yükledim hiçbir karo görmeden windows 10 kullanıyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 4 yıl
Hiçbiri Windows 7'nin sol taşı olamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
3 5 tane yenilik icin beklemeye gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Şimdi bunlar güncelleme gerektiği için mi güncelleme veriyor yoksa vermek için mi veriyor?w8.1 driver sorunlarıyla geldi umarım öyle olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 4 yıl
Service Pack'in adı Redstone mu oldu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blasterreal 4 yıl
Önce güncellemelerle windows 10 adam akıllı hale gelmeli irili ufaklı bir çok problem mevcut. Laptop'ta linux'a geçtim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbulbirbaska 4 yıl
Windows bitmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx3169 4 yıl
Karo Asın batsın m$.İş yapacaksan UI ve Kerneli sıfırdan tasarla. Göze hoş gelen bir şekilde, aptal kutularla insanın için karartmayan! Boşver ya da sana fanboyların yeter...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 4 yıl
Şuanda var olan hataları ve bugları bir düzeltsinler de isterse 10 yıl sonra çıkartsın redstone' yi önemi yok. işlemci upgrade' inde bug oluyor işlemciyi ya celeron ya core2 duo yada amd türevi görüyor. ram upgrade sonrası yanlış hesaplama sorunu baş gösteriyor. 4gb ram yükseltmesi sonrasında 6gb oter ram yazması bile başlı başına saçmalık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 4 yıl
3-5 menü değişikliği için 1 sene bekletmeye ne gerek var.
Zaten görsellik dışında yeni bir tane özellik ekledikleri yok.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3978 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 10 ve windows 10 redstone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Modüler bilgisayar ön inceleme: Lego yapar gibi yeni PC toplama 4 yıl HP Spectre X2 Ön İnceleme 4 yıl Turkcell'in çiftçilere özel servisleri mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim