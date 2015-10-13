Windows 10 Redstone güncellemesi çalışmaları başladı

Windows 10 ile birlikte yeni bir anlayış benimseyen ve yazılımı hizmet olarak sunmaya başlayan Microsoft, yeni işletim sistemi sürümlerinden ziyade büyük güncellemeler ile birkaç yılı bu şekilde geçirmeyi planlıyor. Firmanın gelecek yıl için hazırladığı Redstone güncellemesi geliştirme sürecine başladı.





Daha önce de Windows 10 işletim sistemi için Redstone güncellemesinin planlandığı ve bazı basın mensuplarına sunum yapıldığı gündeme gelmişti. Windows 10 gelecek güncellemelerini takip eden kaynaklar RS1 kod adıyla büyük güncellemenin geliştirilmeye başlandığını belirtiyor.





Microsoft'un bu yıl sonuna kadar Treshold 2 adında önemli bir güncelleme dağıtması bekleniyor. Gelecek yıl ise yaz ayları ve sonbahar ayları olmak üzere Redstone güncellemesi iki parça halinde indirmeye sunulacak.





Güncelleme ile birlikte Windows 10 sürümünde görünüm olarak önemli değişikliklerin olacağı ifade ediliyor. Bunlardan bazıları Başlat menüsünde karoların artık menü boyunca uzanabilmesi ve karolar arasında da herhangi bir boşluk bulunmaması, menünün üst kısmının masaüstü uygulamalarının ikonlarını gruplayabilmesi, görev çubuğunun güncelleme ile tüm ikonları merkezde toplaması, interaktif canlı karoların hayata geçirilmesi şeklinde sıralanıyor.





Ayrıca Başlat menüsü olsun, başlangıç ekranı olsun aynı kategorideki karolar küçülecek ve alt kısımda bir açıklama ile bir araya gelecek. Klasör düzenine ihtiyaç bırakmayan bu yenilik ile kullanıcı hızlıca ikona tıklayarak uygulamaya ulaşacak. Buna karo içinde karo deniyor.





Treshold güncellemesinin bir süre Insider programına dahil edilmeyeceği bilgisi mevcut. Gelecek yıl yaz aylarına doğru Microsoft'un yavaş yavaş yeni güncellemeyi günyüzüne çıkarmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

http://microsoft-news.com/microsoft-starts-the-development-of-windows-redstone/