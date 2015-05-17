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Windows 10 Redstone güncellemesinin görselleri internete sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,4b
1
36
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 Redstone güncellemesinin görselleri internete sızdırıldı
Windows 10 işletim sistemi henüz piyasaya çıkmadı ancak kapalı kapılar ardında Microsoft büyük bir güncelleme için kolları sıvamış durumda. Redstone kod adına sahip olan güncelleme 2016 yılı sonuna kadar tüm Windows 10 kullanıcılarına ulaşmış olacak. Bazı basın mensuplarına kapalı gösterimi yapılan Redstone güncellemenin görselleri internete sızdırıldı.

Microsoft'un bu yıl sonuna kadar en az bir önemli güncelleme yayımlaması bekleniyor. Gelecek yıl ise yaz ayları ve sonbahar ayları olmak üzere Redstone güncellemesi iki parça halinde indirmeye sunulacak. 

Güncellemeden sızan ilk fotoğraflar yeni güncelleme ile birlikte Windows 10 sürümünde görünüm olarak önemli değişikliklerin olacağını gözler önüne seriyor. Muhtemelen Windows 10 teknik sürümlerinde pek çok geri bildirim alan Microsoft, bunları değerlendirerek büyük değişiklikleri seneye bırakmayı tercih etti. 

Görsellerde Başlat menüsünün Windows 10 tasarımını esas alarak büyük değişikliklere uğradığı görülüyor. Örneğin karolar artık menu boyunca uzanabiliyor ve karolar arasında da herhangi bir boşluk bulunmuyor. 
Windows 10 Redstone güncellemesinin görselleri internete sızdırıldı
 

Menünün üst kısmı masaüstü uygulamalarının ikonlarını gruplarken, daha fazla özelliğe ve ayarlara bir kenar çubuğu üzerinden erişilebiliyor. Görev çubuğu güncelleme ile tüm ikonları merkezde topluyor. Windows 10 ile bu ikonlar sol kısma yerleşiyordu. 

Bu yeni tasarım anlayışının Mac OS X'deki alt görev çubuğu ile benzer bir hale geldiği düşünülüyor. Ayrıca Windows 95'ten bu yana görev çubuğundaki en büyük değişiklik bu olacak. Görev çubuğu artık tamamen görünmez hale de gelebilecek ve sadece ikonlar görülebilecek. 

Güncellemede ayrıca interaktif canlı karoların da hayata geçirileceği belirtiliyor. Kullanıcılar ana uygulamayı başlatmadan örneğin müzik oynatıcı kontrolü yapabilecekler veya Facebook gönderilerini beğenebilecekler. 

Ayrıca Başlat menüsü olsun, başlangıç ekranı olsun aynı kategorideki karolar küçülecek ve alt kısımda bir açıklama ile biraraya gelecek. Klasör düzenine ihtiyaç bırakmayan bu yenilik ile kullanıcı hızlıca ikona tıklayarak uygulamaya ulaşacak. Buna karo içinde karo deniyor. 

Şimdilik bunlar prototip aşamasında karşılaşılan yenilikler. Nihai güncellemede bunlar olabilir veya bir kısmı sonraki güncellemelere bırakılabilir. Ancak bu haliyle çekirdek Windows platformuna şimdiye kadar yapılmış en büyük değişiklik olarak gösteriliyor.  
Windows 10 Redstone güncellemesinin görselleri internete sızdırıldı
 
Windows 10 Redstone güncellemesinin görselleri internete sızdırıldı
 

http://news.softpedia.com/news/Early-Screenshots-of-Windows-Redstone-Leaked-481366.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TeamAnimus 4 yıl en beğenilen
Bu görseller, Microsoft Build 2015 sırasında, tasarım konferansında "Windows 10 yolunda taslak çalışmalar" olarak bir video içinde gösterildi. Hatta görsellerin videodan screenshot alındığı bariz. Ne ayak bu bir anda Redstone'a ait oldu bu görseller?

Bu da ilgili link fakat yayından kaldırılmış stream
channel9.msdn.com/...

EDIT: LÜTFEN GÖRSELLERE İTİBAR ETMEYİN. GERÇEĞE DAİR HİÇBİR UNSUR YANSITMAMAKTADIR!

Windows 10 Design: Getting the balance right

Bu linkte, haberin başındaki görseli "Design explorations only." başlığı altında bulabilirsiniz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bu görseller, Microsoft Build 2015 sırasında, tasarım konferansında "Windows 10 yolunda taslak çalışmalar" olarak bir video içinde gösterildi. Hatta görselleri...
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Batuist 4 yıl
microsoft acilen win10daki iconları dğeiştirmesi gerekiyor. çok berbatlar..
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TeamAnimus 4 yıl Batuist
Batuist

microsoft acilen win10daki iconları dğeiştirmesi gerekiyor. çok berbatlar..

Bildiğim kadarıyla şu anki ikonlar çok tepki çekince yeni ikonlar üzerinde çalışmaya başladılar zaten. Aşağıdaki görsel Mart ayının sonlarına doğru Microsoft tarafından reaksiyon ölçmek için yayımlanmıştı. Büyük ihtimalle geridönüşlere göre daha da güzelleştirerek şuankilerle değiştirirler.

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Strange Night 4 yıl
Redstone ismi Minecraft'tan esinlenmiştir kesin
Microsoft'un Mojang'ı satın aldığı nasıl belli oluyor
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TeamAnimus 4 yıl en beğenilen
Bu görseller, Microsoft Build 2015 sırasında, tasarım konferansında "Windows 10 yolunda taslak çalışmalar" olarak bir video içinde gösterildi. Hatta görsellerin videodan screenshot alındığı bariz. Ne ayak bu bir anda Redstone'a ait oldu bu görseller?

Bu da ilgili link fakat yayından kaldırılmış stream
channel9.msdn.com/...

EDIT: LÜTFEN GÖRSELLERE İTİBAR ETMEYİN. GERÇEĞE DAİR HİÇBİR UNSUR YANSITMAMAKTADIR!

Windows 10 Design: Getting the balance right

Bu linkte, haberin başındaki görseli "Design explorations only." başlığı altında bulabilirsiniz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +5
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psicik96 4 yıl
3 Yıldır orjinal win7 64 bit kullanıyorum . Windows 10 gelmesiyle güzel bir arayüz bekliyorum , ve kesinlikle win7 yi aratmıyacak bir yazılım ! .
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X-FI 4 yıl
Süper duruyor... Bekliyorum. :)
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Ugurcan26 4 yıl
Windows 7 varken ne gerek var üstlerine
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DraGonS 4 yıl
Hypnox
Internet explorer kalkmamışmıydı win10da. Hala resimlerde yerinde durduğu görünüyor. Resimlermi çakma yoksa microsoftmu bizi yedi ?

edge ile explorer iconları neredeyse aynı.
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Hypnox 4 yıl
Internet explorer kalkmamışmıydı win10da. Hala resimlerde yerinde durduğu görünüyor. Resimlermi çakma yoksa microsoftmu bizi yedi ?
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bkaakco 4 yıl Hypnox
Hayır, halen duruyor. Ancak yeni sürümü gelmeyecek.
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FreeRun 4 yıl
tema yapmış adamlar, internette daha güzelleri var, hey allahım ya.
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DH Misafiri 4 yıl
Böyle çıkartsalardı ya?
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metebyr 4 yıl
ilk fotodaki kediyi ve gözlüğünü görünce aklıma 3d windows kullanma geldi, epey hoş olurdu aslında işletim sistemi, media player, office programları vs desteklese
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İşletim Sistemleri, windows 10 ve windows 10 redstone
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