Windows 10 Redstone güncellemesinin görselleri internete sızdırıldı

Windows 10 işletim sistemi henüz piyasaya çıkmadı ancak kapalı kapılar ardında Microsoft büyük bir güncelleme için kolları sıvamış durumda. Redstone kod adına sahip olan güncelleme 2016 yılı sonuna kadar tüm Windows 10 kullanıcılarına ulaşmış olacak. Bazı basın mensuplarına kapalı gösterimi yapılan Redstone güncellemenin görselleri internete sızdırıldı.





Microsoft'un bu yıl sonuna kadar en az bir önemli güncelleme yayımlaması bekleniyor. Gelecek yıl ise yaz ayları ve sonbahar ayları olmak üzere Redstone güncellemesi iki parça halinde indirmeye sunulacak.





Güncellemeden sızan ilk fotoğraflar yeni güncelleme ile birlikte Windows 10 sürümünde görünüm olarak önemli değişikliklerin olacağını gözler önüne seriyor. Muhtemelen Windows 10 teknik sürümlerinde pek çok geri bildirim alan Microsoft, bunları değerlendirerek büyük değişiklikleri seneye bırakmayı tercih etti.





Görsellerde Başlat menüsünün Windows 10 tasarımını esas alarak büyük değişikliklere uğradığı görülüyor. Örneğin karolar artık menu boyunca uzanabiliyor ve karolar arasında da herhangi bir boşluk bulunmuyor.





Menünün üst kısmı masaüstü uygulamalarının ikonlarını gruplarken, daha fazla özelliğe ve ayarlara bir kenar çubuğu üzerinden erişilebiliyor. Görev çubuğu güncelleme ile tüm ikonları merkezde topluyor. Windows 10 ile bu ikonlar sol kısma yerleşiyordu.





Bu yeni tasarım anlayışının Mac OS X'deki alt görev çubuğu ile benzer bir hale geldiği düşünülüyor. Ayrıca Windows 95'ten bu yana görev çubuğundaki en büyük değişiklik bu olacak. Görev çubuğu artık tamamen görünmez hale de gelebilecek ve sadece ikonlar görülebilecek.





Güncellemede ayrıca interaktif canlı karoların da hayata geçirileceği belirtiliyor. Kullanıcılar ana uygulamayı başlatmadan örneğin müzik oynatıcı kontrolü yapabilecekler veya Facebook gönderilerini beğenebilecekler.





Ayrıca Başlat menüsü olsun, başlangıç ekranı olsun aynı kategorideki karolar küçülecek ve alt kısımda bir açıklama ile biraraya gelecek. Klasör düzenine ihtiyaç bırakmayan bu yenilik ile kullanıcı hızlıca ikona tıklayarak uygulamaya ulaşacak. Buna karo içinde karo deniyor.





Şimdilik bunlar prototip aşamasında karşılaşılan yenilikler. Nihai güncellemede bunlar olabilir veya bir kısmı sonraki güncellemelere bırakılabilir. Ancak bu haliyle çekirdek Windows platformuna şimdiye kadar yapılmış en büyük değişiklik olarak gösteriliyor.

http://news.softpedia.com/news/Early-Screenshots-of-Windows-Redstone-Leaked-481366.shtml