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Windows 10 S varsayılan tarayıcı seçimine izin vermiyor

Microsoft’un çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 10 S tartışmaları da beraberinde getirdi. Sistemde yer alan pek çok kısıtlama eğitim kurumu da olsa kullanıcıları rahatsız edecek cinsten.
2 yıl
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25
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un Chrome OS platformuna rakip olması amacıyla daha çok eğitim kurumlarına yönelik olarak hazırladığı Windows 10 S işletim sisteminin farklılıkları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.

Windows 10 S varsayılan tarayıcı seçimine izin vermiyor

Kısıtlamar can sıkabilir

Microsoft lansman esnasında farklılık olarak sadece uygulama mağazasından kurulum yapılabildiğini ve harici kaynaklardan yükleme yapılmadığını açıklamıştı. Görünen o ki kısıtlamalar sadece bununla sınırlı değil.

Sık sorulan sorular bölümünde tespit edilen kısıtlamalardan birisi varsayılan tarayıcının değiştirilememesi. Yani sadece Edge tarayıcısı varsayılan olarak kabul ediliyor. Kullanıcılar uygulama mağazasında bulunan herhangi bir üçüncü taraf tarayıcıyı indirip kurabiliyor ancak varsayılan olarak atayamıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel 9 yıllık açığı yamadı"

Diğer bir kısıtlama ise arama motoru konusunda. Microsoft Edge ve Internet Explorer tarayıcılarında varsayılan arama motoru Microsoft Bing olarak belirlenmiş. Kullanıcılar Google veya başka bir markayı arama motoru olarak belirleyemiyor.

Bu konular aslında geçmiş yıllarda fırtınalar koparan ve Microsoft’un belirli bölgelerde kullanıcıya seçenek sunmak zorunda bırakıldığı konulardan. Windows 10 S ile birlikte bakalım aynı tartışmalar tekrar başlayacak mı?

 

https://www.theverge.com/2017/5/2/15525654/microsoft-windows-10s-default-browser-microsoft-edge Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen
Microsoft'tan ne bekliyordunuz ki? Ama merak etmeyin 1-2 registry ayarına bakar ya da mahkemelik olup bu adımdan vazgeçmek zorunda kalırlar. Her yeni Windows sürümünde gördüğümüz Microsoft saçmalıkları.
Microsoft'tan ne bekliyordunuz ki? Ama merak etmeyin 1-2 registry ayarına bakar ya da mahkemelik olup bu adımdan vazgeçmek zorunda kalırlar. Her yeni Windows sü...
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e-Militarist 2 yıl
Google'ın, apple'ın, opera'nın, firefox'un windows 10 için birer tane bile uygulamaları var da sanki. Windows 10 evrensel bir sistem. Evrensel uygulamanın varsayılan olmasına izin verecekler tabi. Exe chrome uygulaması mı varsayılan olacaktı. Microsoft'a laf edeceğinize gidin google'a söyleyin windows mağazasına eklesin tarayıcısını. Adamlara bak ya. Windows 10 için olmayan uygulamanın nesini varsayılan yapacaksın kardeşim. Öyle sistem gereksinimine vista, windows 7, windows 8, windows 10 yazmayla olmuyor. Kimi kandırıyor google. Opera da google'ın kuklası olmuş zaten. Mozilla da sözde vakıf. Nasıl vakıfmış ya nasıl vakıf? Sen Windows 10'u yok say, Microsoft seni varsayılan yapsın ha? Hadi canım sen de.
Google'ın, apple'ın, opera'nın, firefox'un windows 10 için birer tane bile uygulamaları var da sanki. Windows 10 evrensel bir sistem. Evrensel uygulamanın vars...
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e-Militarist 2 yıl tahir40
tahir40
Ooo yakında gelir milyar $ lık rekabet cezaları, Avrupalı vurur kafasına...

Nereye geliyor kime geliyor. İşletim sisteminin mağazasına eklesinler tarayıcılarını ben de izin veririm diyecek Microsoft. Haksız rekabetmiş. Sen Youtube'u apple marketine koy, öbürü apple müziği google markete koy, windows markete bişey koymasınlar, sonra haksız rekabet diye dava aç ha.
tahir40Ooo yakında gelir milyar $ lık rekabet cezaları, Avrupalı vurur kafasına...Nereye geliyor kime geliyor. İşletim sistem...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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wtarkan 2 yıl
Windows 10 S nedir diğer sürümlerden farkları nelerdir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Windows 10 S , 2 Mayıs 2017 tarihinde New York Şehrinde Microsoft Eğitim etkinliğinde tanıtıldı , Eğitim amaçlı kullanılan ve Okullarda bulunan Windows 10 Pro’lu bilgisayarlar Windows 10 S’i ücretsiz edinebilecek bununla birlikte Office 365 Eğitim’e ekstra bir ücret ödemeyecekler. 2017 yazının ortalarından itibaren piyasada Windows 10 S ile çalışan bilgisayarlar görebileceğiz , fakat Windows 10 S üstte de belirttiğimiz gibi satın alınmayacak ve sadece yeni bilgisayarlar ile birlikte gelecek
Konunun ayrıntıları için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz
sordum.net/...
Kısacası S = S.tiret
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DH Misafiri 2 yıl
Eyyyyy mozilla vakıf olmayı senden öğrenecek değiliz. Biz gerekirse kendi mozillamızı da yapacak güçteyiz. Bakın sevgili kardeşlerim diye başlayan bir konuşma yapmış Bill Gates yukarda bir kardeşimizde ondan alıntı yapmış. Okudum mutlu oldum.
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kar98-k 2 yıl
Microsoft'un başı ağrıyabilir
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drjacob 2 yıl
Chrome ve Firefox yoksa ne yapacağız biz o işletim sistemini ?
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darkaura 2 yıl
Google yeni bir alana gitdiginde bunu yeni hizmetlerle, mevcut hizmetlerde citayi yukseltmeyle yapiyor. Androidi bedava piyasaya surdu, rakiplerinin kotasi 20-30mb ken gmaili 1gb kotayla hizmete sundu. Microsoft ise tam tersi bir piyasaya girerken bunu fazladan yeni hizmetle degil mevcut hizmetlerimi kisitlayarak yada kullanicilarini manupile ederek yapma derdinde. Bu sebebden yakin zamanda hangi yeni alana girdiyse elinde kaldi. Bu kafaylada daha cok elinde kalir
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V4LKyR 2 yıl
Haberin anlamı aslında şu:
Windows 10 S büyük kitlelere hitap etme amacını taşımıyor.
Böyle salak saçma politikalar izlersen, ürünlerinin eline patlamasına mahkumsun mikrozort.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Windows 10 S'in lanse edilme amacı bu zaten. Halkın büyük çoğunluğunda anlam bozukluğu veya okuduğunu anlayamama var. Lansmanı izlediyseniz(ki hiç sanmıyorum), zaten daha başlar başlamaz ilk kelimeleri güvenlik ve hız oldu. Güvenliğinden ve hızından emin olduğun tek uygulama ailesi kendi uygulamalarındır. Ben olsam ben de güvenliğinden, hızından yani lansmanda duyurduğum özelliklerinden emin olmadığım uygulamanın varsayılan olarak kullanılmasına izin vermem. Bakın Windows 10 veya Windows 10 Pro'dan bahsetmiyoruz, konumuz Windows 10 S. Windows 10 S, görsel de yayınlıyorum daha iyi anlatmak için.
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mbs02 2 yıl
Linux'a geçmenin vakti geldi de geçiyor aslında
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Das Boot 2 yıl
Konsept olarak Windows S sürümü zaten kendi mağazası dışında uygulama yüklemeyi kabul etmiyor. Bunu sadece bir adım daha ileri taşımışlar. Bu sürüm muhtemelen sadece ucuz tabletlerde ve dizüstü cihazlarda yerini alacak.
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IUnknown 2 yıl
chrome os da başka tarayici var mı ki bunda olsun? Bulut işletim sistemi ne beliyorsunuz.
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