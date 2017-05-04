Windows 10 S varsayılan tarayıcı seçimine izin vermiyor

Microsoft’un Chrome OS platformuna rakip olması amacıyla daha çok eğitim kurumlarına yönelik olarak hazırladığı Windows 10 S işletim sisteminin farklılıkları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.

Kısıtlamar can sıkabilir

Microsoft lansman esnasında farklılık olarak sadece uygulama mağazasından kurulum yapılabildiğini ve harici kaynaklardan yükleme yapılmadığını açıklamıştı. Görünen o ki kısıtlamalar sadece bununla sınırlı değil.

Sık sorulan sorular bölümünde tespit edilen kısıtlamalardan birisi varsayılan tarayıcının değiştirilememesi. Yani sadece Edge tarayıcısı varsayılan olarak kabul ediliyor. Kullanıcılar uygulama mağazasında bulunan herhangi bir üçüncü taraf tarayıcıyı indirip kurabiliyor ancak varsayılan olarak atayamıyor.

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Diğer bir kısıtlama ise arama motoru konusunda. Microsoft Edge ve Internet Explorer tarayıcılarında varsayılan arama motoru Microsoft Bing olarak belirlenmiş. Kullanıcılar Google veya başka bir markayı arama motoru olarak belirleyemiyor.

Bu konular aslında geçmiş yıllarda fırtınalar koparan ve Microsoft’un belirli bölgelerde kullanıcıya seçenek sunmak zorunda bırakıldığı konulardan. Windows 10 S ile birlikte bakalım aynı tartışmalar tekrar başlayacak mı?