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Windows 10 için geri sayım başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,8b
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33
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 için geri sayım başladı

29 Temmuz 2015 itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyecek olan Windows 10 işletim sistemi için tam olarak bir aylık bir süre kaldı ve pek çok otorite Windows 8 hayal kırıklığından sonra yeni platformu Microsoft'un ölüm kalım savaşı olarak görüyor. 

Microsoft tarihinde Windows 10 pek çok ilke imza atarak geliyor. Örneğin ilk kez hem mobil hem konsol hem de masaüstü platformlarını bir arada toplayan ilk Windows ürünü. Ayrıca bir işletim sistemi olarak değil bir hizmet olarak tüketiciye sunulan ilk Windows ürünü. 

Bundan böyle Microsoft'un Windows 11, 12 gibi isimlendirmelerle yoluna devam etmesi beklenmiyor. Belki de uzun bir süre Windows 10 ismi devam edecek. Yeni özellikler ve değişiklikler olduğu zaman da güncelleme paketleri ile bu yenilikler hızlıca cihazlara uygulanacak. Böylece Windows 10 cihazlarının kullanım ömrü uzun yıllara yayılacak. 

Microsoft 1 milyar Windows 10 cihazı hedefi kapsamında lansman haftası kullanıcı sayısını çok hızlı bir şekilde artırmayı amaçlıyor. Kısa süre önce bir rezervasyon programı başlatan Microsoft, programa katılan Windows 7 ve 8 kullanıcılarına bir hatırlatma ile otomatik olarak Windows 10 sürümünü indirme ve kurma imkanı tanıyacak. Ayrıca Windows Insider sürecine katılanlar da testlere devam ettikleri müddetçe aktive edilmiş bir Windows 10 sürümünü kullanabilecekler. 

Testlerde Windows 10 masaüstü önizleme sürümü son derece dengeliydi ve teste katılanlar yeni platformu iyi bir şekilde tecrübe edebildiler. Bu bakımdan Windows 10 deneme safhasında olumlu bir hava yakalayabildi. Ancak mobil sürüm sonbahar aylarında yayımlanacağı için test sürümlerinde zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor.  

http://www.theregister.co.uk/2015/06/29/windows_10_is_due_in_one_month_will_it_be_ready/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmetelmas82 4 yıl en beğenilen
Windows olum kalim savasi veriyormus ne sacma! Bu makaleleri yazanlarin bildigi bizim bilmedigimiz alternatif bir windows mu var??? Oyunculukta, kurumsal alanda, devlet dairelerinde bankalarda neredeyse satin alinan her masaustunde, notebookta ve saymakla bitiremeyecegimiz bircok seyle windows aliyoruz. Mobilde hicbir zaman zaten iyi konuma gelemedi ki. Windows su anda 7 ayarinda birsey cikarsa yine sirti yere gelmez. Tipis tipis gidip aliriz. Adamlar tekel. Makalelerde bos yorumlar yapmanin anlami yok.
Windows olum kalim savasi veriyormus ne sacma! Bu makaleleri yazanlarin bildigi bizim bilmedigimiz alternatif bir windows mu var??? Oyunculukta, kurumsal alanda...
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YokCrysis 4 yıl
doctor_bey
Forever Windows 7 diyeceğim de kızacaksınız, ama diyorum. En azından benim için şu an ki PC donanımımla forever Windows 7 3

Burayı terk et
doctor_beyForever Windows 7 diyeceğim de kızacaksınız, ama diyorum. En azından benim için şu an ki PC donanımımla forever Windows 7 3...
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1 Avatar
limoncu7 4 yıl
Gelsin de şu 8 in görüntüsünden bir kurtulalım.
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LokmanCglyn 4 yıl
arkadaşlar wındows 10130 kullanıyorum geliştirici olarak fina çıktıgında geçebilirmiyim final sürümüne
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cagdas70 4 yıl
Bugün fast ring'te build 10162 yayınlandı. Ben şu an onu kullanıyorum.
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tugares 4 yıl
Masaüstünde ve mobilde başarılı olacaklarına olan inancım tamdır. Özellikle mobil de çok daha ciddi rekabete ihtiyaç var.
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bkaakco 4 yıl
İlk deneme sürümleri çok sıkıntılıydı fakat git gide düzeliyor.
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C0MPUTER 4 yıl bkaakco
şu an hangi yapıdasın sevgili yöneticim? ;)) bu arada yapı 10163 göründü esd lerde
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Grasyas01 4 yıl
Lisans ücretleri belli oldumu?
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mehmetelmas82 4 yıl en beğenilen
Windows olum kalim savasi veriyormus ne sacma! Bu makaleleri yazanlarin bildigi bizim bilmedigimiz alternatif bir windows mu var??? Oyunculukta, kurumsal alanda, devlet dairelerinde bankalarda neredeyse satin alinan her masaustunde, notebookta ve saymakla bitiremeyecegimiz bircok seyle windows aliyoruz. Mobilde hicbir zaman zaten iyi konuma gelemedi ki. Windows su anda 7 ayarinda birsey cikarsa yine sirti yere gelmez. Tipis tipis gidip aliriz. Adamlar tekel. Makalelerde bos yorumlar yapmanin anlami yok.
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FrknKa1907 4 yıl
Windows 10 bence gelmiş geçmiş en iyi windows sürümü olacaktır.. Çünkü direct x12 ve diğer çekirdek güncellemeleriyle birlikte çok stabil bir işletim sistemi olacaktır.. Şu an windows 8.1 kullanıyorum bazen sapıtıyor doğru ama en azından vista gibi felaket değil.. windows 10 bence 1 milyar kullanıcıyı rahat bulacaktır..
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aXeNT 4 yıl
aalinuxx
Windows 10 rezerve ettik, indirdik yükledik diyelim. Beğenmezsek Windows 8.1e dönüş yapabilecek miyiz? Lisans anahtarımız Windows 8.1 için geçerliliğini koruyacak mı yoksa bu anahtar artık sadece Windows 10 için mi geçerli olacak? Bu konuda kesin bir bilgiye ulaşamadım.

Windows'un en üst sürümüne sahipsen herzaman alt işletim sistemlerini lisanlı olarak kullanabilirsin. Ama Windows 10'u bir makinaya Windows 8.1 başka bir makinaya yükliyim dersen ozaman sıkıntı oluşturabilir kanımca.
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tricore 4 yıl
Batuist
Haber nerde??? Yazı varda haber nerde???Ekrem çok mu zorluyor Gün bey sürekli birşeyler yazman için? çok mu sıkıyorlar??Kimsenin vaktini boşa harcama..nedir bu saçmalık???

abi çok kötüsün ya :) haklısın ne diyeyim
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bytradm 4 yıl
cepteki gibi marketten para kazanma derdindeler.
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