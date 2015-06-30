Windows 10 için geri sayım başladı

29 Temmuz 2015 itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyecek olan Windows 10 işletim sistemi için tam olarak bir aylık bir süre kaldı ve pek çok otorite Windows 8 hayal kırıklığından sonra yeni platformu Microsoft'un ölüm kalım savaşı olarak görüyor.





Microsoft tarihinde Windows 10 pek çok ilke imza atarak geliyor. Örneğin ilk kez hem mobil hem konsol hem de masaüstü platformlarını bir arada toplayan ilk Windows ürünü. Ayrıca bir işletim sistemi olarak değil bir hizmet olarak tüketiciye sunulan ilk Windows ürünü.





Bundan böyle Microsoft'un Windows 11, 12 gibi isimlendirmelerle yoluna devam etmesi beklenmiyor. Belki de uzun bir süre Windows 10 ismi devam edecek. Yeni özellikler ve değişiklikler olduğu zaman da güncelleme paketleri ile bu yenilikler hızlıca cihazlara uygulanacak. Böylece Windows 10 cihazlarının kullanım ömrü uzun yıllara yayılacak.





Microsoft 1 milyar Windows 10 cihazı hedefi kapsamında lansman haftası kullanıcı sayısını çok hızlı bir şekilde artırmayı amaçlıyor. Kısa süre önce bir rezervasyon programı başlatan Microsoft, programa katılan Windows 7 ve 8 kullanıcılarına bir hatırlatma ile otomatik olarak Windows 10 sürümünü indirme ve kurma imkanı tanıyacak. Ayrıca Windows Insider sürecine katılanlar da testlere devam ettikleri müddetçe aktive edilmiş bir Windows 10 sürümünü kullanabilecekler.





Testlerde Windows 10 masaüstü önizleme sürümü son derece dengeliydi ve teste katılanlar yeni platformu iyi bir şekilde tecrübe edebildiler. Bu bakımdan Windows 10 deneme safhasında olumlu bir hava yakalayabildi. Ancak mobil sürüm sonbahar aylarında yayımlanacağı için test sürümlerinde zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor.

http://www.theregister.co.uk/2015/06/29/windows_10_is_due_in_one_month_will_it_be_ready/