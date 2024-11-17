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    Anlık Bildirim

    Yolun sonu göründü: Windows 10 Beta Kanalı kapanıyor

    Microsoft, Windows 10 için yalnızca beş ay önce başlattığı Beta Kanalını kapattı. Geriye sadece Yayın Önizlemesi kalırken, 2025 yılında destek tamamen kesilecek. İşte detaylar...
    Yolun sonu göründü: Windows 10 Beta Kanalı kapanıyor Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 2015 yılında görücüye çıkan Windows 10 için yolun sonu göründü. Çıktığı günden bu yana hızla benimsenen ve beğeni kazanan işletim sistemi, tam 1 yıl sonra kullanıcılara veda edecek. Şimdi bunun öncesinde Microsoft, Windows 10'un Beta Kanalını da resmen kapattığını duyurdu.

    Windows 10 için yolun sonu göründü

    Kaçıranlar için Windows 10’un resmi desteğinin Ekim 2025’te sona ereceği daha önce açıklanmıştı. Microsoft, bu süreçte yeni özellikler eklemeye devam edeceğini duyurmuş olsa da, Beta Kanalı'nın kapatılması işletim sisteminin artık yalnızca hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarıyla destekleneceğine işaret ediyor. Buna göre 22H2, Windows 10 için paylaşılan son en son sürüm olacak ve artık herhangi bir büyük güncelleme sunulmayacak.

    Windows 10 için Beta Kanalını kapatacağımız için, Beta Kanalında yayınladığımız son Windows 10 derlemesi bu olacak... Windows 10 için derlemeleri yalnızca Sürüm Önizleme Kanalında yayınlamaya devam edeceğiz.

    Şirketin resmi blog yazısında açıkladığı üzere, Beta Kanalındaki kullanıcılar, Microsoft’un hâlâ aktif olarak sürdürdüğü Release Preview Kanalına taşınacak. Build 19045'te yer alan yenilikler ise oldukça sınırlı. Güncelleme, bazı hata düzeltmelerini içeriyor ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan küçük değişiklikler sunuyor.

    Keza Microsoft’un Beta Kanalı’ndan ayrılmadan önceki son hamlesi, Başlat menüsünde Microsoft Store uygulamaları ve Windows 11 uygulamaları için reklamların gösterilmesi oldu. Kısaca, Beta Kanalı’nın kapatılması, Windows 10'un son günlerine yaklaştığının açık bir göstergesi ve Microsoft'un odak noktası artık kullanıcıları Windows 11'e yönlendirmek olacak.

    Sürüm Önizleme Kanalına manuel olarak geçmek isteyenler ise bunu şu adımları izleyerek yapabilir: Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Insider Programı ve Sürüm Önizleme Kanalını seçme.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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