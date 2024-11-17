Yolun sonu göründü: Windows 10 Beta Kanalı kapanıyor

Windows 10 için yolun sonu göründü
Kaçıranlar için Windows 10’un resmi desteğinin Ekim 2025’te sona ereceği daha önce açıklanmıştı. Microsoft, bu süreçte yeni özellikler eklemeye devam edeceğini duyurmuş olsa da, Beta Kanalı'nın kapatılması işletim sisteminin artık yalnızca hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarıyla destekleneceğine işaret ediyor. Buna göre 22H2, Windows 10 için paylaşılan son en son sürüm olacak ve artık herhangi bir büyük güncelleme sunulmayacak.
Windows 10 için Beta Kanalını kapatacağımız için, Beta Kanalında yayınladığımız son Windows 10 derlemesi bu olacak... Windows 10 için derlemeleri yalnızca Sürüm Önizleme Kanalında yayınlamaya devam edeceğiz.
Şirketin resmi blog yazısında açıkladığı üzere, Beta Kanalındaki kullanıcılar, Microsoft’un hâlâ aktif olarak sürdürdüğü Release Preview Kanalına taşınacak. Build 19045'te yer alan yenilikler ise oldukça sınırlı. Güncelleme, bazı hata düzeltmelerini içeriyor ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan küçük değişiklikler sunuyor.
Keza Microsoft’un Beta Kanalı’ndan ayrılmadan önceki son hamlesi, Başlat menüsünde Microsoft Store uygulamaları ve Windows 11 uygulamaları için reklamların gösterilmesi oldu. Kısaca, Beta Kanalı’nın kapatılması, Windows 10'un son günlerine yaklaştığının açık bir göstergesi ve Microsoft'un odak noktası artık kullanıcıları Windows 11'e yönlendirmek olacak.
Sürüm Önizleme Kanalına manuel olarak geçmek isteyenler ise bunu şu adımları izleyerek yapabilir: Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Insider Programı ve Sürüm Önizleme Kanalını seçme.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir