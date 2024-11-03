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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 10 için ekstra bir yıllık desteğe 30 dolar talep ediyor

    Yazılım devi Microsoft, Ekim 2025'te desteği sonlanacak olan Windows 10'u bir yıl daha güvenli bir şekilde kullanmaya devam etmenin bedelini 30 dolar olarak belirledi.
    Windows 10 için ekstra bir yıllık destek 30 dolar olacak Tam Boyutta Gör
    Windows 10 işletim sistemi desteği 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Microsoft, kullanıcılara Windows 11'e geçmelerini şiddetle tavsiye ediyor, ancak eski işletim sistemini henüz bırakmak istemeyen kullanıcılar, Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi (ESU) için yıllık abonelik satın alabilecekler.

    Kurumsal müşteriler daha fazla ödeyecek

    ESU programına önümüzdeki yılın sonbaharında kayıt olunabilecek ve kullanıcılar 30 dolar ödeyerek Windows 10 için önemli güvenlik güncelleştirmelerini bir yıl daha almaya devam edebilecekler. Ancak yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve Microsoft teknik desteği artık mevcut olmayacak.

    Windows 10 için ekstra bir yıllık destek 30 dolar olacak Tam Boyutta Gör
    Kurumsal müşteriler de Windows 10 desteğini uzatabilecekler, ancak süre ve tutarlar tamamen farklı. ESU'nun ilk yılı şirketlere 61 dolara, ikinci yılı 122 dolara ve üçüncü yılı 244 dolara mal olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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