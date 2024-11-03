Microsoft, Windows 10 için ekstra bir yıllık desteğe 30 dolar talep ediyor

Kurumsal müşteriler daha fazla ödeyecek
ESU programına önümüzdeki yılın sonbaharında kayıt olunabilecek ve kullanıcılar 30 dolar ödeyerek Windows 10 için önemli güvenlik güncelleştirmelerini bir yıl daha almaya devam edebilecekler. Ancak yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve Microsoft teknik desteği artık mevcut olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über