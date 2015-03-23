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Windows 10 ile dual boot tarih oluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6b
1
29
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ile dual boot tarih oluyor

Yıllardır bilgisayar kullanıcıları gerek sürekli kullanım gerekse deneme amaçlı olarak Windows cihazlarına Linux tabanlı ikinci bir işletim sistemi kurabiliyordu. Windows 8 ile birlikte arka planda kullanıcıdan izinsiz zararlı yazılım kullanılmasını engellemek adına UEFI Secure Boot kullanıma sokulmuş ve alternatif işletim sistemlerinin kullanılmasının önüne geçilmişti.
Ancak o dönem Secure Boot kullanıcının iznine bağlı olarak kapatılabiliyordu. Cihaz üreticileri bu kararı kullanıcıya bırakmak zorundaydı. Bu bakımdan kullanıcılara da bir zorunluluk getirilmiyordu.
Ancak Microsoft'un Windows 10 için Çin'de düzenlediği bir konferansta bu kuralı biraz daha sıkılaştıracağı anlaşıldı. Sunumlara göre Designed for Windows 10 etiketi alan üreticiler bilgisayarlarda Secure Boot kilidini kapalı tutmak zorunda. Kilidi açıp açmamak inisiyatifi de kullanıcıya değil üreticiye bırakılıyor. Yani üretici isterse bu kilidi açabilecek.
Bu, tamamen dual boot imkanının kaldırıldığı anlamına gelmiyor ancak üreticiler cihazlarını kilitli olarak satma kararı alırlarsa bu gerçekleşmiş olacak. Ubuntu ve Fedora gibi bazı platformların Secure Boot üzerinde kurulabilme yöntemleri mevcut ancak kullanıcı bununla uğraşır mı meçhul. Microsoft'un bu konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.



http://www.slashgear.com/windows-10-might-not-peacefully-coexist-with-other-os-22374809/ Yorum Yaz
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adnan96 4 yıl en beğenilen
Bir şey yazmak istemiyordum ama haberi okurken bile artık kimin yazdığını anlamaya başladım. Haberleri takip ediyorsanız bunu sizde fark etmişsinizdir, bu yazar Ekrem71 başlık ve içerik gerçekten farklı ve bu yazar sürekli belli firmaları eleştirip sanki karalama yaparken onların rakiplerini övme yolunda gidiyor. Yanlış anlamayın Microsoft’un yaptığı belki yanlış olabilir ama başlık ve içerik uyuşmuyor sadece başlığa baksam bu seçeneğin üreticilere bırakıldığını anlamam tamamen kapatıldığını anlarım ve bu sürekli bu yazar sürekli böyle yazılar yazıyor. İnşallah kendisinin bu hatasını anlar ve en kısa sürede bunu düzeltir.
Bir şey yazmak istemiyordum ama haberi okurken bile artık kimin yazdığını anlamaya başladım. Haberleri takip ediyorsanız bunu sizde fark etmişsinizdir, bu yazar...
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omerhakanbilici 4 yıl
tamamen dual boot imkanının kaldırıldığı anlamına gelmiyor

diyerek başlığı kendiniz çürütmüşsünüz. Peki neden böyle bir başlık koyarak insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz?
Sadece Ekrem71 değil tüm donanımhaber yetkilileri bunun sorumluluğunda.
tamamen dual boot imkanının kaldırıldığı anlamına gelmiyordiyerek başlığı kendiniz çürütmüşsünüz. Peki neden böyle bir başlık koyarak ins...
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teknisyen.sinan35 4 yıl
onuda kırarız uefi yi kırdık bunun çözümü elbet bulunur
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LegendM 4 yıl
Ekrem71, bir kerede tarafsız ve saçma olmayan bir haber yaptığını görelim.
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m231 4 yıl
Üreticilerin aynı model ve teknik özelliklerdeki fdos ve win10 bilgisayarları için farklı bios güncellemesi hazırlamaya çalışacağını pek zannetmiyorum. Üreticilerin büyük bir kısmı kullanıcılar için açık kapı bırakacaktır.

Secureboot olayına sadece dualboot tarafından bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Secureboot sayesinde imzasız işletim sistemi açılışının önüne geçilerek parola ile korunan bilgisayardan winpe ya da live usb os ler aracılığıyla parolayı bypasss etme ya da veri çalma gibi işlemlerden korunuyor. İkinci işletim sistemi konusuna gelince gerekli imzayı biosta ilgili bölüme göstererek ikinci bir işletim sistemi açılması da sağlanabilir.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Farketmez hiçbirşey bilmiyorsam 3 harddisk var.

Ayrı ayrı kurarım.

Boot ekranından geçmesi daha basit fakat olmazsa böyle.
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Turkforce 4 yıl
Mobil ve tabletlerdeki yükseliş, muhasebe yazılımlarının bile web tabanlı üretilmeye başlanması microsoft'un tekelcilik konusunda daha sert kararlar almasına neden oluyor. Linux üreticilerinin Avrupa Birliği nezdinde harekete geçip rekabete aykırı olması sebebi ile cihaz ile beraber işletim sistemi satışına yasak koydurmalarının zamanı geldi de geçiyor bile.
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SysEdit 4 yıl
Bunda başarılı olamazlar ; bios modlama ile çok kolay açılır o özellik...
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TeamAnimus 4 yıl
Sahip olduğunuz akıllı telefonların neredeyse hiçbirine ikinci bir işletim sistemi kuramamaktasınız. Bu da o modelde bi atılım. Merak etmeyin üreticiler neredeyse her zaman FreeDOS seçeneği sunuyorlar, bu seçeneği olan her bir cihazda dual boot sıkıntısızca çalışacaktır.
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oğuz*han 4 yıl
Linux korkusu neler yaptırıyor.
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Birkhoff 4 yıl TeamAnimus
TeamAnimus
Sahip olduğunuz akıllı telefonların neredeyse hiçbirine ikinci bir işletim sistemi kuramamaktasınız. Bu da o modelde bi atılım. Merak etmeyin üreticiler neredeyse her zaman FreeDOS seçeneği sunuyorlar, bu seçeneği olan her bir cihazda dual boot sıkıntısızca çalışacaktır.

Zaten telefonu alırken Android ios yada wp diye alıyoruz bilgisayarı Windows diye almıyoruz ki. Önceden denendimi bilmiyorum ama Android bir telefona 2. Sistem yüklemek kullanıcı düzeyi bir işlem olmasa gerek root rom atmak gibi
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blltlgn 4 yıl
Yani açık açık dayatma yapıyor. Tekel oluşturmaya çalışıyor. İnsanlar artık diğer sistemlerin tonlarca para harcadıkları Windows'tan daha iyi olduğunu anladı bunun önünü kesmek gerek! Ayrıca bu ucu açık bir konu. Bence bu duruma izin verilmez, verilmemeli.
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MURATSPLAT 4 yıl
4 yıldır windows kullanmıyorum. İki yıldır yazılım geliştiricisiyim. Yazılımcılar arasında en sevilmeyen platformdur Windows. .NET yazılımcıları hasetlerinden çatlasalar da bu durum böyle. Github'daki yazılım depolarına bakarak durumu anlayabilirsiniz.

Özellikle Windows platformu yazılımcı camiasında imajı yerle bir. Sematic web teknoloji geliştirme araçlarının çoğu windows'da adam gibi çalışmıyor. Dünya'da çok popüler olan git sürüm kontrol sistemi bile tam anlamıyla windows'da verimli çalışmıyor.

MS tam bir tekeldir. Yazılımlarını bedava verse bile kullanmam.
Bios gibi donanımsal olarak çok fırıldak çevirmiştirtir MS.
Meşhur bir örnek : ubuntuforums.org/...

Paranız varsa MacOs yoksa Linux kullanmayı tavsiye ederim.

Donanım uyum sorunları geçmişe göre az olmasına rağmen halâ MS lehine.

Lenovo, Dell gibi üreticilerin resmi olarak linux destekledikleri ürünleri var. Örnek thinkpad serilerinde linux işletim sistemini tam verimle sorunsuz kullanabiliyorsunuz.

Özellikle Android gelişmesi ile Linux çekirdeğinin donanım uyumunu çok artırdı.


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MK* 4 yıl
bootcamp'ı etkiler mi?
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Gece772 4 yıl
Boş
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siradisidark 4 yıl
Toplama PC candır.
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