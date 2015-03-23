Windows 10 ile dual boot tarih oluyor

Yıllardır bilgisayar kullanıcıları gerek sürekli kullanım gerekse deneme amaçlı olarak Windows cihazlarına Linux tabanlı ikinci bir işletim sistemi kurabiliyordu. Windows 8 ile birlikte arka planda kullanıcıdan izinsiz zararlı yazılım kullanılmasını engellemek adına UEFI Secure Boot kullanıma sokulmuş ve alternatif işletim sistemlerinin kullanılmasının önüne geçilmişti.

Ancak o dönem Secure Boot kullanıcının iznine bağlı olarak kapatılabiliyordu. Cihaz üreticileri bu kararı kullanıcıya bırakmak zorundaydı. Bu bakımdan kullanıcılara da bir zorunluluk getirilmiyordu.

Ancak Microsoft'un Windows 10 için Çin'de düzenlediği bir konferansta bu kuralı biraz daha sıkılaştıracağı anlaşıldı. Sunumlara göre Designed for Windows 10 etiketi alan üreticiler bilgisayarlarda Secure Boot kilidini kapalı tutmak zorunda. Kilidi açıp açmamak inisiyatifi de kullanıcıya değil üreticiye bırakılıyor. Yani üretici isterse bu kilidi açabilecek.

Bu, tamamen dual boot imkanının kaldırıldığı anlamına gelmiyor ancak üreticiler cihazlarını kilitli olarak satma kararı alırlarsa bu gerçekleşmiş olacak. Ubuntu ve Fedora gibi bazı platformların Secure Boot üzerinde kurulabilme yöntemleri mevcut ancak kullanıcı bununla uğraşır mı meçhul. Microsoft'un bu konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.









http://www.slashgear.com/windows-10-might-not-peacefully-coexist-with-other-os-22374809/