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    Samsung Galaxy S26 ile Perplexity ve ChatGPT oyuna dahil oluyor

    Samsung Galaxy S26 serisi ile birlikte Galaxy AI yapay zekâ paketinin içerisinde Google Gemini, Perplexity AI ve ChatGPT modellerinin ajanları da yer alacak.    

    Samsung Galaxy S26
    Galaxy AI yapay zekâ paketi ile mobil dünyada taşları yerinden oynatan Samsung, yeni dönemde pek çok platform ile iş birliği yaparak çok daha geniş bir yelpazede kullanıcılara hitap edecek. Hali hazırda görüşmeler başladı. 

    Galaxy S26 iddialı geliyor

    Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy AI paketinde yer alan Google Gemini desteğinin yanına Perplexity AI ve ChatGPT motorları da eklenecek. Böylece yapay zekâ ajanı sayısı artacak ve daha yetenekli hale gelecek. 

    Samsung’un Perplexity AI ile yatırım tabanlı bir iş birliği üzerinde çalıştığı belirtiliyor ancak iddialardaki gibi Apple’ın muhtemel bir satın alımı sonrasında ortaya nasıl bir durum çıkacak belli değil. Diğer taraftan OpenAI ile de görüşmeler sürüyor ancak Samsung burada bir yatırım planlamıyor. 

    Samsung Galaxy S26 serisi ile birlikte yeni yapay zekâ motorları devreye girmiş olacak. Samsung diğer dil öğrenme modellerine de kapılarının açık olduğunu ve mümkün olduğunca listeyi geniş tutacaklarını belirtiyor. 

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    Paetzold 3 gün önce

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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