Samsung Galaxy S26 ile Perplexity ve ChatGPT oyuna dahil oluyor

Galaxy S26 iddialı geliyor
Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy AI paketinde yer alan Google Gemini desteğinin yanına Perplexity AI ve ChatGPT motorları da eklenecek. Böylece yapay zekâ ajanı sayısı artacak ve daha yetenekli hale gelecek.
Samsung’un Perplexity AI ile yatırım tabanlı bir iş birliği üzerinde çalıştığı belirtiliyor ancak iddialardaki gibi Apple’ın muhtemel bir satın alımı sonrasında ortaya nasıl bir durum çıkacak belli değil. Diğer taraftan OpenAI ile de görüşmeler sürüyor ancak Samsung burada bir yatırım planlamıyor.
Samsung Galaxy S26 serisi ile birlikte yeni yapay zekâ motorları devreye girmiş olacak. Samsung diğer dil öğrenme modellerine de kapılarının açık olduğunu ve mümkün olduğunca listeyi geniş tutacaklarını belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya