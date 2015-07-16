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Windows 10 IoT Enterprise platformuna ilk ürün Dell'den geldi

3 yıl
2,2b
1
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 IoT Enterprise platformuna ilk ürün Dell'den geldi

Windows 10 ile elektronik cihaz sektörünün her noktasına nüfuz etmek isteyen Microsoft'un hedeflerinden birisi de Nesnelerin İnterneti kavramı. Birbiri ile iletişim kurabilen cihazları tanımlayan Nesnelerin İnterneti için Windows 10 özel bir sürüm sunacak. 

Windows 10 IoT adındaki bu sürüm en temel seviyede Windows 10 tecrübesi sunacak. x86 ve ARM desteği olan Windows 10 IoT; Raspberry Pi 2 gibi geliştirici kartları, kör terminaller ve diğer pek çok istemci cihazlarında kullanılabilecek. Bu sürümde kendi içerisinde sunduğu özelliklere göre küçükten büyüğe doğru Core, Mobile ve Enterprise şeklinde ayrılıyor. 

29 Temmuz itibariyle satışa çıkacak olan Windows 10 IoT Enterprise sürümüne ilk ürün Dell'den geldi. Dell'in Wyse 7000 ve 5000 kör terminal serisi Windows 10 IoT Enterprise sürümü üzerinde çalışacak. Kör terminal asıl olarak merkezi bir sunucuya bağlanarak çalışan ve uygulamaları da yine merkeze bağlı veya yerel olarak çalıştıran mini bilgisayarları tanımlıyor. 

Seri verilerle haşır neşir olan kurumlara hitap ediyor. 4 çekirdekli AMD G serisi işlemcilerle donatılacak olan cihazlarda Trusted Platform Module (TPM), BitLocker Drive Encryption, Secure Boot ve Windows Defender gibi asıl Windows 10 sürümünde bulunan güvenlik çözümleri de entegre edilmiş. 

Bunun haricinde yöneticilerin güncellemeleri, yamaları ve konfigürasyonları toplu olarak yapabilmelerini sağlayacak Wyse Device Manager (WDM) ve Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) gibi yazılım opsiyonları da sunuluyor. Kör terminaller 29 Temmuz itibariyle satışa sunulacak.  
Windows 10 IoT Enterprise platformuna ilk ürün Dell'den geldi
 

http://www.tomsitpro.com/articles/dell-windows-10-iot-enterprise-thin-client,1-2746.html Yorum Yaz
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