Windows 10 mobil son günlerini yaşıyor

Bir süredir iptal edileceği iddiaları gündemde olan Windows 10 Mobile işletim sistemi için henüz resmi bir açıklama yok ancak yöneticiler yavaş yavaş gemiyi terk etmeye başladı. Windows Mobile denince akla gelen ilk isim olan Joe Belfiore de bunlar arasında.

Herkes hayal kırıklığı yaşadı

Windows Phone döneminden Windows 10 Mobile dönemine kadar durup dinlenmeden çalışan ve her fırsatta platformun başarısını dile getiren Joe Belfiore artık umudunu kesmiş durumda. İşin ilginç tarafı yöneticiler de kullanıcı azlığından şikayetçi.

Twitter hesabında takipçileriyle soru-cevap seansı yapan Belfiore, Windows 10 Mobil platormunun artık geliştirilmeyeceğini ve sadece güvenlik güncellemesi ile yamaların verileceğini açıkladı. Yani artık yeni bir telefon veya yeni bir sürüm görmek mümkün olmayacak. Belfiore de artık umutlu değil ve kullanıcılara diğer platformlara geçmesini tavsiye ediyor.

Belfiore bunun en büyük sebebini kullanıcı azlığına bağlıyor. Geliştiricilere daha fazla ödeme yapılmasına rağmen kullanıcıların ilgi göstermemesi nedeniyle bazı uygulamalar hiç gün yüzü görmeden iptal edildi.

Zaten Joe Belfiore son 9 ayını dünyayı gezerek geçirmişti. Yanında iPhone ve Galaxy S7 modellerini taşıması ise tepki toplamıştı. Yönetici bir ara standart olarak Galaxy S8 akıllı telefonunu kullandığını dile getirmişti.

Peki Windows mobil ekosisteminde tek suçlu kullanıcı mı? Windows Phone platformunun en başından itibaren dile getirilen konu uygulamaların azlığı idi. Kullanıcı arayüzündeki canlı karo gibi yenilikler övgü aldı ancak arka planda uygulama desteği olmayınca bir yere kadar gidebildi.

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iOS ve Android ekosisteminin hızlı yükselişi o dönemlerde geliştiricileri ister istemez bu tarafa yönlendirdi. Microsoft’un sürekli altyapı değiştirmesi de en büyük dezavantajlardan birisiydi. Önce Windows Mobile ardından Windows Phone ve son olarak Windows 10 Mobile geçişleri geliştiricileri çok yordu.

Bu değişimlere ayak uydurmak ve kaynak ayırmak büyük geliştiriciler için sıkıntı değil ancak yeni başlayanlar için büyük sancılar çekilmesine sebep olabiliyor. iOS ve Android platformunda böyle bir şey söz konusu değil. Hali hazırda çok basit adımlarla hiç kod bilmeseniz bile uygulama hazırlayabiliyorsunuz. Windows platformunun kötüye gidişinin nedenlerinden birisi de buydu.

Windows 10 Mobile platformunda hali hazırdaki modeller yaşamaya devam edecek ancak yakın zamanda proje rafa kalkabilir. En iyi yöneticilerin bile terk ettiği platformun uzun süre yaşaması pek mümkün değil.