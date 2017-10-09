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Windows 10 mobil son günlerini yaşıyor

Microsoft’un akıllı telefon platformu yolun sonuna gelmek üzere. Windows 10 Mobil platformuna gönülden bağlı üst düzey yöneticiler bile artık gemiyi terk etmeye başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir iptal edileceği iddiaları gündemde olan Windows 10 Mobile işletim sistemi için henüz resmi bir açıklama yok ancak yöneticiler yavaş yavaş gemiyi terk etmeye başladı. Windows Mobile denince akla gelen ilk isim olan Joe Belfiore de bunlar arasında.

Herkes hayal kırıklığı yaşadı

Windows Phone döneminden Windows 10 Mobile dönemine kadar durup dinlenmeden çalışan ve her fırsatta platformun başarısını dile getiren Joe Belfiore artık umudunu kesmiş durumda. İşin ilginç tarafı yöneticiler de kullanıcı azlığından şikayetçi.

Twitter hesabında takipçileriyle soru-cevap seansı yapan Belfiore, Windows 10 Mobil platormunun artık geliştirilmeyeceğini ve sadece güvenlik güncellemesi ile yamaların verileceğini açıkladı. Yani artık yeni bir telefon veya yeni bir sürüm görmek mümkün olmayacak. Belfiore de artık umutlu değil ve kullanıcılara diğer platformlara geçmesini tavsiye ediyor.

Belfiore bunun en büyük sebebini kullanıcı azlığına bağlıyor. Geliştiricilere daha fazla ödeme yapılmasına rağmen kullanıcıların ilgi göstermemesi nedeniyle bazı uygulamalar hiç gün yüzü görmeden iptal edildi.

Zaten Joe Belfiore son 9 ayını dünyayı gezerek geçirmişti. Yanında iPhone ve Galaxy S7 modellerini taşıması ise tepki toplamıştı. Yönetici bir ara standart olarak Galaxy S8 akıllı telefonunu kullandığını dile getirmişti.

Peki Windows mobil ekosisteminde tek suçlu kullanıcı mı? Windows Phone platformunun en başından itibaren dile getirilen konu uygulamaların azlığı idi. Kullanıcı arayüzündeki canlı karo gibi yenilikler övgü aldı ancak arka planda uygulama desteği olmayınca bir yere kadar gidebildi.

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iOS ve Android ekosisteminin hızlı yükselişi o dönemlerde geliştiricileri ister istemez bu tarafa yönlendirdi. Microsoft’un sürekli altyapı değiştirmesi de en büyük dezavantajlardan birisiydi. Önce Windows Mobile ardından Windows Phone ve son olarak Windows 10 Mobile geçişleri geliştiricileri çok yordu.

Bu değişimlere ayak uydurmak ve kaynak ayırmak büyük geliştiriciler için sıkıntı değil ancak yeni başlayanlar için büyük sancılar çekilmesine sebep olabiliyor. iOS ve Android platformunda böyle bir şey söz konusu değil. Hali hazırda çok basit adımlarla hiç kod bilmeseniz bile uygulama hazırlayabiliyorsunuz. Windows platformunun kötüye gidişinin nedenlerinden birisi de buydu.

Windows 10 Mobile platformunda hali hazırdaki modeller yaşamaya devam edecek ancak yakın zamanda proje rafa kalkabilir. En iyi yöneticilerin bile terk ettiği platformun uzun süre yaşaması pek mümkün değil. 

 

https://www.phonearena.com/news/Microsofts-Belfiore-puts-the-final-nails-into-the-Windows-Phone-coffin_id98726 Yorum Yaz
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deoks 2 yıl en beğenilen
Bir ürün yazılım ilerde iyi olacak diye alınmaz. O anda iyi olan hangisiyse o alınır. Yoksa böyle hüsrana uğranır.
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Tahoe_930 2 yıl
Ms üzerine düşeni yapıp Meego'yu bitiridi Nokia'yı da androidin kucağına atıp tekrar köşesine çekildi..Windows 10 vermedikleri cihazları aylar öncesinden güncelleme alacakalar diye lanse edip satış yapmaya devam ettiler..İnsanları aptal yerine koydular..Şu açıklama ile resmen sıvamış bulunmaktalar..Ms kendisi bile android ve ios için çıkardığı uygulamaları kendi mağazasına koymadı..İnsanlar bir ton para verdikleri cihazlara gönüllü olarak,cihazlarının bozulma riskini alıp insider sürümleri yükledi geri bildirim yaptı..Gelinen noktada suçu geliştiricilere ve kullanıcılara atmak..Söyleyecek söz bulamıyorum..
Ms üzerine düşeni yapıp Meego'yu bitiridi Nokia'yı da androidin kucağına atıp tekrar köşesine çekildi..Windows 10 vermedikleri cihazları aylar öncesinden günce...
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Fx_57,5 2 yıl
halen market gelişiyor diyen arkadaşlar çıkacaktır.
en son instagram geliyordu
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3arbar 2 yıl
bana öyle geliyor ki (birçoklarına öyle geliyordur) microsoft nokia yı işletim sistemini çöpe atmak için aldı.donanım yapmak zaten günümüzde zor olan bişey değil.parçaları birleştiriyorsun.
haliyle ne oldu.dünya androide ve ois e mahkum edildi.
oysa nokia finlilerde(avrupada) kalsaydı yazılımda ciddi bir rakip olacaktı androide ve ios a. zaten marka bilinirliği oldukça yüksekti.yani nokia donanımın yanında yazılımıda satacaktı.buda yüksek bir kullanıcı kitlesi demekti o yazılımı.
amerikalılar bunu bildikleri için fişini çektiler tabi.
bu arada yazılım demek güvenlik demektir bir bakıma.
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl 3arbar
3arbar
bana öyle geliyor ki (birçoklarına öyle geliyordur) microsoft nokia yı işletim sistemini çöpe atmak için aldı.donanım yapmak zaten günümüzde zor olan bişey değil.parçaları birleştiriyorsun.
haliyle ne oldu.dünya androide ve ois e mahkum edildi.
oysa nokia finlilerde(avrupada) kalsaydı yazılımda ciddi bir rakip olacaktı androide ve ios a. zaten marka bilinirliği oldukça yüksekti.yani nokia donanımın yanında yazılımıda satacaktı.buda yüksek bir kullanıcı kitlesi demekti o yazılımı.
amerikalılar bunu bildikleri için fişini çektiler tabi.
bu arada yazılım demek güvenlik demektir bir bakıma.

Hocam zaten Nokia döneminde wp kullananlar sistem önceden güzeldi diyor. Gerçekten öyleydi Nokia'nın son derece kaliteli, androidde bile benzeri olmayan uygulamaları vardı.
Nokia gittiği an ms bütün güzel uygulamaları kapatmaya başladı, saçma sapan birbirini aynısı cihazlar çıkarmaya başladı. Eğer Nokia ile devam edilseydi bu sistem şuan daha iyi yerlerde olabilirdi. Bir zamanlar %2.5 civarı wp için muhteşem diyebileceğimiz bir pazar payı olduğunu unutmayalım.
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Puitu 2 yıl
Babamin wp lumia 535' kizaga cektik, yerine Moto g4 aldim, o bile eski telefonum cok kullanisizdi diyor
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Paroksetin 2 yıl
Surekli ayni seyleri sayiklayip duruyorsunuz. Bu kadar seyi bosuna yazdim sanirim. Linuxun gelismesi windowsu bitirmez. durumun ozeti ahanda bu.




Editledigim yazida gormemis oldugunuzu varsayiyorum. android virus yuvasi bir sistemdir. Bu inkar edilemez. windows a viruslu diyorsunuz ya hani.. Bunu demeniz icin savundugunuz seylerin de tamamen temiz olmasi gerekiyor. Fakat ortada oyle bir durum yok.
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lucas10 2 yıl Paroksetin
Paroksetin
Surekli ayni seyleri sayiklayip duruyorsunuz. Bu kadar seyi bosuna yazdim sanirim. Linuxun gelismesi windowsu bitirmez. durumun ozeti ahanda bu.




Editledigim yazida gormemis oldugunuzu varsayiyorum. android virus yuvasi bir sistemdir. Bu inkar edilemez. windows a viruslu diyorsunuz ya hani.. Bunu demeniz icin savundugunuz seylerin de tamamen temiz olmasi gerekiyor. Fakat ortada oyle bir durum yok.


Sen virüslü hatalarla dolu windowsunu savunmaya devam et. Bloklamaya geç bile kaldım.



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lucas10 2 yıl
Sen android ve ios ile yarışacak seviyede uygulama mağazanı geliştirmezsen yok olur gidersin.

Beklenen son. Windows 10 mobil için neden uygulama yapılmıyor ? Bunu sormak gerek projenin mimarlarına.



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hareketliperde 2 yıl
yenilik bekleyen yok. olanı bozmasınlar yeter

whatsapp terk etmesinde kim gidiyorsa gitsin [:\-]
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QuexSeeL 2 yıl
Bir sonraki mobil ürünlerinin içerisinde Windows 10 olacak muhtemelen. OS otomatik olarak cihazın durumuna göre ekran formatı ayarı yapar, Continiuum gibi donanımları algıladığında da ona uygun ekran formatına, iş düzenine geçer.
Artık mobil piyasasına girmez daha denemez demeyin mobil dünyaya girmek zorunda her zaman deneyecektir. Bu sefer SD835 üzerinde windows çalıştırmayla şansı geçmişine göre daha yüksek. Gösterişli, Surface ürünlerinin çizgisinde kaliteli bir mobil cihazlar gerekli, iki farklı ekran boyutuyla yılda sadece iki model üretse yeterli.
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mmucit 2 yıl QuexSeeL
Soran olmaz ama olursa kesinlikle almayın diyeceğim.

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Turkforce 2 yıl
Mobil ile bütünleştireceğim diye masaüstü işletim sistemininde içine etti. Mevcut CEO'nun öncekinden farkı herşeyin daha da içine etmesi.
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RaptorFX 2 yıl
Bilgisayarlar için Windows'un da sonu yakın. Oyun sektörü sırtlıyor dx bağlılığı bittiğinde görürüm windowsu.
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Paroksetin 2 yıl RaptorFX
RaptorFX
Bilgisayarlar için Windows'un da sonu yakın. Oyun sektörü sırtlıyor dx bağlılığı bittiğinde görürüm windowsu.

Windows denince akla sadece oyun mu geliyor?? Nereye bitiriyon koklu bir platformu??
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zero fear 2 yıl
Alternatif açısından iyiydi.
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Guest-F8946C419 2 yıl
"Tüm bildiklerinizi unutun."
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