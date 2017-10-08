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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram yedinci yaşını kutluyor

Fotoğraf paylaşımı konusunda toplum üzerinde büyük etkiler bırakan Instagram yedinci yaşını kutluyor. Platform hayatına sade bir filtre uygulaması olarak başlamıştı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bundan tam 7 yıl önce 6 Ekim 2010 tarihinde yayın hayatına başlayan Instagram, toplum üzerinde de büyük etkiler bırakmayı başardı. Platform bugün yedinci yaşını doldurmuş durumda.

 Dönüşüm başlattı

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirilen Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde App Store üzerinden kullanıma sunulmuştu. O dönem sadece iOS’a özel olan uygulama akıllı telefon dünyasını filtreler ile tanıştırmıştı.

Kısa sürede popüler olan Instagram kendinden sonraki pek çok uygulamaya ilham kaynağı oldu. 2012 yılında Android platformuna gelişi büyük olay olmuş ve iPhone kullanıcıları uygulamanın basitleşeceğini savunmuştu. Aksine bu adım uygulamanın bir dönüşüm başlatması anlamına geliyordu.

Ayrıca Bkz. "Batman: The Enemy Within indirmeye sunuldu"

Aynı yıl sürpriz bir şekilde Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan Instagram’ın sadece 13 kişilik bir ekibi ve 30 milyon indirme sayısı bulunuyordu. Sonrasında hızlı bir gelişme sürecine giren platform önce video yükleme imkanı ve sonrasında özel mesaj özelliğini getirdi. Ardından Hikayeler, canlı yayın desteği, stickerlar ve yüz etiketleri gibi pek çok yenilik karşımıza çıktı.

Bugün Instagram 800 milyon kullanıcıya sahip ve en büyük sosyal ağlardan birisi haline geldi. Aradan geçen süre içerisinde akıllı telefon fotoğrafçılığı neredeyse çağ atladı. Kullanıcıların kendi fotoğraflarını çekmesi farklı bir anlam kazandı ve bir sektör haline geldi. Buna paralel olarak mobil cihazların önce arka kameraları sonra da ön kameraları hızlı bir şekilde gelişti ve bugünlere gelindi. Sürekli büyüyen mobil dünyada Instagram bakalım daha neleri değiştirecek. 

 

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TheNewAtilla 1 yıl en beğenilen
Yazılımcılık başarısı. Helal olsun o 13 kişiye.
Sosyal ve kültürel hayata etkilerine baktığımızda ise insanların ne kadar şekilci ve ahlaksız olduğunu çok güzel ortaya döktü.
Yazılımcılık başarısı. Helal olsun o 13 kişiye.Sosyal ve kültürel hayata etkilerine baktığımızda ise insanların ne kadar şekilci ve ahlaksız olduğunu çok g...
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System32Deleted 1 yıl
7 Yıl Oldumu Harbi Ya
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tempestatem 1 yıl
Kişisel reklam, beden pazarlama merkezi.
Dunyadaki en egoist mecra.
Adamin surati beygirden hallice, hergun selfie cekip koyuyor.
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coreytoddgray2 1 yıl
Vay be o kadar oldu mu...
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AlicanNalbat 1 yıl
Devir yazılım devri. Para yazılımda...
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BekirTemel 1 yıl
Ne ocaklar ne hayaller yıktın insta,
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TheNewAtilla 1 yıl en beğenilen
Yazılımcılık başarısı. Helal olsun o 13 kişiye.
Sosyal ve kültürel hayata etkilerine baktığımızda ise insanların ne kadar şekilci ve ahlaksız olduğunu çok güzel ortaya döktü.
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bkaakco 1 yıl
2017 Mayıs'a kadar hesap açmadım. Gördüm ki bir şey kaybetmemişim.
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netstat 1 yıl
1 milyar dolar nedir yav acayip ucuza gitmiş
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snoppy 1 yıl
İnsanların (daha çok bayanların) ahlak anlayışını da dönüştürdüğü kesin.
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Guest-F8946C419 1 yıl snoppy
snoppy
İnsanların (daha çok bayanların) ahlak anlayışını da dönüştürdüğü kesin.

Bayan değil kadın.
Takip ettiğin bikaç kadından hepsini genelleyemezsin.
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uygulama haber, instagram ve
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