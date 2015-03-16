Windows 10 mobil sürümüne ait yeni görüntüler LED bildirim desteğini ortaya çıkarıyor

Windows 10 mobil sürümü bir süredir teknik ön izleme olarak kullanılabilir olsa da geliştirilmeye devam ediyor. henüz teknik ön izleme sürümünde yer almayan özelliklerin bulunduğu bir sürümün ekran görüntüleri de sızdırılmış durumda.
Yeni ekran görüntülerinde ilk olarak LED bildirimi ayarları dikkat çekiyor, bu ayarlar da Microsoft'un LED bildirimi Lumia modellerde kullanmaya başlayacağını gösteriyor. Bunun dışında sızdırılan görseller arasında yeni mesajlaşma arayüzü ve ayarları, yeni rehber ayarayüzü ve kişi ekleme kısmındaki değişiklikler de göze çarpıyor.
Ayrıca yeni sürümde Windows hesabının kaldırılması da kolaylaşırken sekronizasyon seçeneklerinin de arttığı görülüyor. Windows 10 mobil'in beta sürümünden ne zaman çıkacağı da kesin olarak bilinmiyor.
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Allah aşkına bunun haber değeri varmı yahu...?!
Yuh Mayıs mı yok artık :D Nawzil diyo diğer teller için yakında gelir dedi.
Değil youtube.com/...
1 sene bedava verilecekti sanirim. gelsiim asamasinda olan bir sistem de yüklemek istemiyorum :) .
bazı telefonlara indiriliyor 1 sene olayı pc için galiba
konuya gelirsel windows tuşu bildirin ışığı olsa daha iyi olur
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