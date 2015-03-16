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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 mobil sürümüne ait yeni görüntüler LED bildirim desteğini ortaya çıkarıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Windows 10 mobil sürümüne ait yeni görüntüler LED bildirim desteğini ortaya çıkarıyor
Windows 10 mobil sürümü bir süredir teknik ön izleme olarak kullanılabilir olsa da geliştirilmeye devam ediyor. henüz teknik ön izleme sürümünde yer almayan özelliklerin bulunduğu bir sürümün ekran görüntüleri de sızdırılmış durumda.

Yeni ekran görüntülerinde ilk olarak LED bildirimi ayarları dikkat çekiyor, bu ayarlar da Microsoft'un LED bildirimi Lumia modellerde kullanmaya başlayacağını gösteriyor. Bunun dışında sızdırılan görseller arasında yeni mesajlaşma arayüzü ve ayarları, yeni rehber ayarayüzü ve kişi ekleme kısmındaki değişiklikler de göze çarpıyor. 

Ayrıca yeni sürümde Windows hesabının kaldırılması da kolaylaşırken sekronizasyon seçeneklerinin de arttığı görülüyor. Windows 10 mobil'in beta sürümünden ne zaman çıkacağı da kesin olarak bilinmiyor.
Windows 10 mobil sürümüne ait yeni görüntüler LED bildirim desteğini ortaya çıkarıyor
 

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Biyturs_OnSr 4 yıl en beğenilen
Sonunda
Elektrik mühendisi falan değilim ama küçük bir LED koymak ne kadar zor olabilir ki ? Bu zamana kadar sayılı telefonda oldu hep şu meret
SonundaElektrik mühendisi falan değilim ama küçük bir LED koymak ne kadar zor olabilir ki ? Bu zamana kadar sayılı telefonda oldu hep şu meret
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DH Misafiri 4 yıl
10 yıl önce olsaydı çok başarılı bir işletim sistemi olurdu ancak windows phone serisi ne görsel açıdan ne de yapabildikleri açısından tatmin edici. Çıkardıkları bütün modeller aynı, sanki başka kasa ile o yazılım çalışmayacakmış gibi. İç karartıcı menüler ve arayüz.. eksik ve eksik..
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Wi Fi 4 yıl
Sevinin fakirler :)

Allah aşkına bunun haber değeri varmı yahu...?!
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shadowtr 4 yıl
Nasıl bir nimet varmış elimde ya, burayı okuyunca değerini anladım.
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IWalkingDeaDI 4 yıl
Bu haber yeni lumialar ve isik yanan tuşlu lumialar icin.
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Glorfindel1907 4 yıl
Bize gelirmi acaba bu özellik
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invisible 4 yıl
Htc 8x te led var sadece destek lazım yeşil yanıp sonebilir android gibi. Sevindim
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Luke Cage 4 yıl
925 lerde bu led olayını windows logosuna ayarlayabilirler büyük ihtimal,çünkü telefonu şarja taktığımda windows logosu yanıp sönüyor.Yazılımsal olarak yapılabilir bir şey zaten
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OverClocK1ng 4 yıl
Ve sonunda, Microsoft , LED bildirimi icat eder...
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dakamon 4 yıl
Şöyle söylim 735 modelinde bu bildirim ışığı mevcut sol üstte. Diğer cihazlar için durum pek parlak değil :) Wİn 10 şu an teknik önizleme sürümünde yani tavşanın suyunun suyunda. Şu an ki halini görüpte bumu win10 demek çok ama çok yanlış bir düşünce ve yaklaşım olur. Asıl herşeyin daha da netleşeceği sürüm mayısta Build etkinliğinden sonra verilecek olan Geliştirici önizleme sürümü. O yüzden Wp sahipleri ve ilgilenenler mayısı bekleyin. Gerçekten ses getirecek bir güncelleme bizi bekliyor.
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VADev 4 yıl dakamon
dakamon
Şöyle söylim 735 modelinde bu bildirim ışığı mevcut sol üstte. Diğer cihazlar için durum pek parlak değil :) Wİn 10 şu an teknik önizleme sürümünde yani tavşanın suyunun suyunda. Şu an ki halini görüpte bumu win10 demek çok ama çok yanlış bir düşünce ve yaklaşım olur. Asıl herşeyin daha da netleşeceği sürüm mayısta Build etkinliğinden sonra verilecek olan Geliştirici önizleme sürümü. O yüzden Wp sahipleri ve ilgilenenler mayısı bekleyin. Gerçekten ses getirecek bir güncelleme bizi bekliyor.

Yuh Mayıs mı yok artık :D Nawzil diyo diğer teller için yakında gelir dedi.
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cangunner 4 yıl
X20 x25 x30 serilerinde kapasitif tuş ışıkları bildiğim kadarıyla seri bağlı. Yani yanarsa hepsi yanar, sönerse hepsi söner
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eP_362 4 yıl cangunner
cangunner

X20 x25 x30 serilerinde kapasitif tuş ışıkları bildiğim kadarıyla seri bağlı. Yani yanarsa hepsi yanar, sönerse hepsi söner


Değil youtube.com/...
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mementopolis 4 yıl
konu ile alakasiz ama windows 10 , su an indirmeye acik mi ? .

1 sene bedava verilecekti sanirim. gelsiim asamasinda olan bir sistem de yüklemek istemiyorum :) .
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Flag SHİP Killer 4 yıl mementopolis
mementopolis
konu ile alakasiz ama windows 10 , su an indirmeye acik mi ? .

1 sene bedava verilecekti sanirim. gelsiim asamasinda olan bir sistem de yüklemek istemiyorum :) .

bazı telefonlara indiriliyor 1 sene olayı pc için galiba

konuya gelirsel windows tuşu bildirin ışığı olsa daha iyi olur
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metebyr 4 yıl
kapasitif tuş aydınlatmasına verseler keşke olan modellerde, windows logosunu yakıp söndür mis gibi işte. herkes glance ekranı bildirimler için kullanmak istemiyor olabilir sonuçta, led yine de geç de olsa gelen güzel bir hamle
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Biyturs_OnSr 4 yıl en beğenilen
Sonunda
Elektrik mühendisi falan değilim ama küçük bir LED koymak ne kadar zor olabilir ki ? Bu zamana kadar sayılı telefonda oldu hep şu meret
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