Windows 10 mobil sürümüne ait yeni görüntüler LED bildirim desteğini ortaya çıkarıyor

Windows 10 mobil sürümü bir süredir teknik ön izleme olarak kullanılabilir olsa da geliştirilmeye devam ediyor. henüz teknik ön izleme sürümünde yer almayan özelliklerin bulunduğu bir sürümün ekran görüntüleri de sızdırılmış durumda.

Ayrıca yeni sürümde Windows hesabının kaldırılması da kolaylaşırken sekronizasyon seçeneklerinin de arttığı görülüyor. Windows 10 mobil'in beta sürümünden ne zaman çıkacağı da kesin olarak bilinmiyor.

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Yeni ekran görüntülerinde ilk olarak LED bildirimi ayarları dikkat çekiyor, bu ayarlar da Microsoft'un LED bildirimi Lumia modellerde kullanmaya başlayacağını gösteriyor. Bunun dışında sızdırılan görseller arasında yeni mesajlaşma arayüzü ve ayarları, yeni rehber ayarayüzü ve kişi ekleme kısmındaki değişiklikler de göze çarpıyor.