Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesi başladı

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Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi için yıl dönümü güncellemesini dağıtmaya başlamasının ardından 2 hafta sonra, mobil sürüm için de yıl dönümü güncellemesi başlamış durumda. Normalde bir süre ertelendiği belirtilen güncellemenin ay sonunda gelmesi bekleniyordu.
Masaüstü sürümün aksine, mobil sürüm güncellemesinde büyük değişiklikler yer almıyor. Göze çarpan ilk yeniliklere bakacak olursak:
- Yeni güncelleme ile kilit ekranından müzik oynatıcı kontrolü yapabilmek mümkün hale geliyor, kilit ekranında kamera kısayolu ile artık hızlıca geçiş yapılabilecek, bildirimler aynı masaüstünde olduğu gibi tasarım olarak elden geçiriliyor.
- Hızlı ayarlar, karoları istediğiniz gibi düzenlemeye izin veriyor. Ayrıca masaüstü ile mobil sürümler arasında bildirimleri senkronize etmek ve cevap vermek mümkün.
- Arka planda çalışan uygulama sınırı 16’ya yükseliyor.
- Continuum artık USB Ethernet özelliğini destekliyor.
- WiFi arama sıklığı arttırılıyor.
- Cortana üzerinden cihazlar arasında resim gönderme, Office 365 içerisinde arama yapma, yeni Haritalar uygulamasında adım adım navigasyon sunma şeklinde yeni özellikler geliyor.
- 5 inçlik cihazlarda da tek elle kullanım klavyesinin sunuluyor.
Yeni güncellemenin bildirimi cihazlara gelmeye başladı. Manuel olarak Ayarlar-Güncelleme kısmından kontrol edilerek kurulabiliyor.
http://www.phonearena.com/news/Windows-10-Mobile-Anniversary-Update-is-now-available_id84213 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama 600-700 tlilik lumialar 600-700 tl'lik androidlere göre donanımsal olarak iyiler... bi ordan yırtıyorlar... ama 1000 tl üstü... yani bi 2000 tl evet vermem 950'lere..
Hangi modeli kullanıyorsunuz hocam,bende Lumia 830 kullanıyorum bi adam olmadı gitti.Microsoft bi işi beceremedi.Bu güncellemeleri bakmadan test etmeden veriyorlar herhalde.
Bıraksınlar inadı, ya eski haline getirsinler, ya da dükkanı kapatsınlar...
...dicem ama dinlemezler ki
Güle güle kullandırsınlar
1 Misafir
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