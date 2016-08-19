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Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesi başladı

Masaüstü versiyonunun ardından Windows 10 mobil işletim sistemi için de yıl dönümü güncellemesi bu hafta itibariyle dağıtıma başladı. Güncelleme il ilgili detaylar yazımızda.
2 yıl
5,4b
1
22
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi için yıl dönümü güncellemesini dağıtmaya başlamasının ardından 2 hafta sonra, mobil sürüm için de yıl dönümü güncellemesi başlamış durumda. Normalde bir süre ertelendiği belirtilen güncellemenin ay sonunda gelmesi bekleniyordu.

Masaüstü sürümün aksine, mobil sürüm güncellemesinde büyük değişiklikler yer almıyor. Göze çarpan ilk yeniliklere bakacak olursak:

  • Yeni güncelleme ile kilit ekranından müzik oynatıcı kontrolü yapabilmek mümkün hale geliyor, kilit ekranında kamera kısayolu ile artık hızlıca geçiş yapılabilecek, bildirimler aynı masaüstünde olduğu gibi tasarım olarak elden geçiriliyor.
  • Hızlı ayarlar, karoları istediğiniz gibi düzenlemeye izin veriyor. Ayrıca masaüstü ile mobil sürümler arasında bildirimleri senkronize etmek ve cevap vermek mümkün.
  • Arka planda çalışan uygulama sınırı 16’ya yükseliyor.
  • Continuum artık USB Ethernet özelliğini destekliyor.
  • WiFi arama sıklığı arttırılıyor.
  • Cortana üzerinden cihazlar arasında resim gönderme, Office 365 içerisinde arama yapma, yeni Haritalar uygulamasında adım adım navigasyon sunma şeklinde yeni özellikler geliyor.
  • 5 inçlik cihazlarda da tek elle kullanım klavyesinin sunuluyor.
Ayrıca Bkz. "Efsaneler Nokia projesine geri dönüyor"

Yeni güncellemenin bildirimi cihazlara gelmeye başladı. Manuel olarak Ayarlar-Güncelleme kısmından kontrol edilerek kurulabiliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Windows-10-Mobile-Anniversary-Update-is-now-available_id84213 Yorum Yaz
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BayTuruncu 2 yıl en beğenilen
Kilit ekranında müzik kontrolü gelmiş vay be nasıl yapmışlar acaba
1 Yanıt Yanıtla +26
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Aklını ssssevdiğimin Ekrem'i sabah sabah sinir etmeyi başardı yine. WP7'den beri olan müzik kontrol etme yeni gelmişmiş bak sen
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babasayfa 2 yıl
Mağazada uygulama yok. Facebook geldi ama çöp. İnternet kopuyor. Edge sayfalar sorunlu. Klavye rezalet. Yıl dönümü ne ki? Zaten her gün uyduruk uygulamalarına ve her hafta sisteme güncelleme geliyor. Ama yok arkadaş yok
1 Yanıt Yanıtla +1
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ddnet 2 yıl babasayfa
vala telefonum 525 lumia. arkadaşın a5'ini bazen ödünç alıyorum. aralarındaki en önemli fark android daha hızlı... :) edge o kadar kötü değil hatta hızlı ama eklentisi yok bak esas eksik o bence.. internet nasıl kopuyor? ben hiç kopamıyorum Allah var nete bağlanıyor... ama modeminle bağlantı farkı olabilir. (internet hızını kastetmiyorum) uygulamalardaki eksiklikleri aman aman hissetmedim ama windowsta daha fazla alternatif olsa iyi olur. birde yeni bişey androide daha hızlı geliyor... velasıl yazılımsal olarak gerideler bu gerçek...

ama 600-700 tlilik lumialar 600-700 tl'lik androidlere göre donanımsal olarak iyiler... bi ordan yırtıyorlar... ama 1000 tl üstü... yani bi 2000 tl evet vermem 950'lere..
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Halis2001 2 yıl
bi zengin olmak bi de duymak var ben ne zen ginim ne duymusum nede cahılım ama windows phone windws 10 surumuyle kullanılır bunu anladım.
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fixriterzi 2 yıl
Haber üretene emeğe saygımız var ama. bir windows tel kullanan biri olarak mobil içine etti microsoft ne söz verdiyse yapmadı yalan dolan bu haberleri görmek sinirimizi tepemize sıçratıyor. şu bir gerçek ki microsoft ve kankisi intel mobilde sıçtılar. bundan sonra çüş oha lan dedirtecek bir iş yapamazlarsa kurumsal pazardaki işleriyle giderler son kulanıcı için hükmü kalmadı artık mobilde bu şirketlerin.
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rash.87 2 yıl fixriterzi
fixriterzi
Haber üretene emeğe saygımız var ama. bir windows tel kullanan biri olarak mobil içine etti microsoft ne söz verdiyse yapmadı yalan dolan bu haberleri görmek sinirimizi tepemize sıçratıyor. şu bir gerçek ki microsoft ve kankisi intel mobilde sıçtılar. bundan sonra çüş oha lan dedirtecek bir iş yapamazlarsa kurumsal pazardaki işleriyle giderler son kulanıcı için hükmü kalmadı artık mobilde bu şirketlerin.

Hangi modeli kullanıyorsunuz hocam,bende Lumia 830 kullanıyorum bi adam olmadı gitti.Microsoft bi işi beceremedi.Bu güncellemeleri bakmadan test etmeden veriyorlar herhalde.
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Guest-28EF548A1 2 yıl
Kilit ekranından kontrol yeni geldi la,nasıl vardı?
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Mesudum 2 yıl
Adamlar ne yaparlarsa yapsınlar, hala kullanan çıkıyor.
Bıraksınlar inadı, ya eski haline getirsinler, ya da dükkanı kapatsınlar...
...dicem ama dinlemezler ki
Güle güle kullandırsınlar
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smart1978 2 yıl
Gunaydin Ekrem ;)
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Eeltorm 2 yıl
Şu windows phone arayüzünde köklü değişiklikler yapsalar aslında hiç fena olmaz, kutu kutu geliyo her şey ortaya hiçbir albenisi yok.
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Eeltorm 2 yıl
Şu windows phone arayüzünde köklü değişiklikler yapsalar aslında hiç fena olmaz, kutu kutu geliyo her şey ortaya hiçbir albenisi yok.
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dr20mouse 2 yıl
FM Radyo olaydı iyiydi nasıl bir mantık varsa artık. Zaten donanımda var önceki yazılımda da vardı ne diye kaldırdılar ki. 2 ileri giderken 1 geri dönmeyi de unutmuyorlar.
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alemburda34 2 yıl
Vay be yeniliklere bak. Bunlar rakip ne yapıyor görmüyor mu? Şaka gibi
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microsoft, windows 10 ve
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