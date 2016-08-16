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Efsaneler Nokia projesine geri dönüyor

Nokia bünyesinde uzun yıllar pazarlama şefi olarak çalışan Pekka Rantala, 2011 yılında ayrılarak ünlü Rovio firmasına patron olmuştu. Şimdi ise dolaylı olarak Nokia markasına geri dönüyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Efsaneler Nokia projesine geri dönüyor

Microsoft’un Nokia isim hakkını Finlandiyalı HMD Global ortaklığına devretmesinden sonra, Nokia telefonların yeniden pazara dönmesi için yoğun bir hareketlilik başladı. Nokia Technologies bir taraftan yeni hamleleri planlarken, HMD Global da eski efsaneleri toplamaya devam ediyor.

Nokia bünyesinde uzun yıllar pazarlama şefi olarak çalışan Pekka Rantala, 2011 yılında ayrılarak ünlü Rovio firmasına patron olmuştu. Şimdi ise dolaylı olarak Nokia markasına geri dönüyor. Rantala, bundan böyle HMD Global firmasında pazarlama direktörü olarak görev yapacak.

Rantala’nın görevi oldukça önemli zira HMD, pazarlama faaliyetleri için 500 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştı. Rantala, bu bütçeyi en iyi şekilde kullanarak, Nokia telefonların yine kitleler tarafından beğenilmesini sağlayacak.

Diğer taraftan yine uzun süre Nokia bünyesinde çalıştıktan sonra, Microsoft’un standart işletim sistemli cep telefonu bölümünü yürütmeye başlayan Arto Nummela da, HDM Global firmasının patronluk görevini üstlendiğini duyurmuştu. Kısa süre önce Microsoft’un işten çıkardığı pek çok Windows Phone bölümü çalışanı da Nokia Technologies bünyesine katılmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Nvidia, Volta mimarisi için Samsung’a göz kırpıyor"

Aslında şunu belirtmekte fayda var, HMD Global ortaklığı da bu yıl faaliyetlerine başladı. Microsoft’un Nokia ismini elinden çıkaracağının netleşmeye başlaması, firmanın da temellerini attı. Nokia’nın sözleşme gereği doğrudan isim hakkını alamayacak olması nedeniyle HMD Global ortaklığı kuruldu ve Foxconn ile birlikte çalışmaya başladı.

Nokia markasının telif hakkı şu anda HMD Global firmasında ve Foxconn’un FIH Mobile iştiraki ile birlikte Android telefonlar üretecek. Nokia Technologies ise, tasarım ve donanım detayları konusunda projeye katkı sağlayacak. İlk Nokia Android telefonların yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Ex-Rovio-CEO-and-Nokia-veteran-Pekka-Rantala-to-bring-Nokia-Android-phones-to-the-market_id84149 Yorum Yaz
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hasanandnexus 2 yıl en beğenilen
Hadi nokia şaşırt bizi
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Kara Börü 2 yıl
Eski hatalarından ders almışlardır umarım. Ayrıca apk çalıştırabilen kendi işletim sistemlerini yazarlarsa meego android karışımı bişey burayı yıkarlar.
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soneday 2 yıl
Nokia şu nesilde fiyat ile yarışamaz, Nokia biraz paragöz bir firma. Yüksek fiyatlar ile gelecektir yeni cihazları bu yüzden eskisi kadar trend olması zor, demedi demeyin.
Nokia şu nesilde fiyat ile yarışamaz, Nokia biraz paragöz bir firma. Yüksek fiyatlar ile gelecektir yeni cihazları bu yüzden eskisi kadar trend olması zor, deme...
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Audi383848 2 yıl
Android ile değil meegoo ile devam edin yola.
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Technotronic 2 yıl
Nokia dan şaşmam abi, laflarını duymaya başlarız yeniden
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DH Misafiri 2 yıl
Yılda en az 5 cihaz değiştiren Huawei ve Nokia'dan başka hiç bir markadan keyif almayan biri olarak diyorum ki; Nokia ClearBlack ekranı, stereo hoparlörleri, bilen göz ve benzeri özelliklere yazılım deneyimini de katar taş gibi bir fiyat performans cihazı çıkarırsa piyasayı kavurur.
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gttrk 2 yıl
eski 6600 zamanlarındaki gibi döneceklerse başım üstüne ama son dönemdeki gibi döneceklerse gelmesinler daha iyi. 7610um vardı çok severek kullanırdım servis ücreti çok pahalıydı, 2 sene sonra ne parça ne yazılım desteği almak mümkün oluyordu. illa üst telefonlarını satmaktı tek niyetleri. sonra 5300 oldu ara model onu sevmedim çok. sonra n79um oldu. resmen aşıktım bu cihaza ve onu da 1,5 sene içinde çöp yaptılar. hala aklım o cihazımda gerçekten aşktı o. sonra istemeye istemeye onu da attık kenara e7 aldık klavyeli dokunmatik falan ama gördüm ki eski symbian da gitmiş nokia da bitmiş. zaten bir sürü politikasını sevmiyordum. iyi ki battılar demiyor değilim bazen. bazen de n79 ve 7610umun hatrına dönsünler diyorum.
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atilasat 2 yıl
Nokia'dan bi cacık olmaz artık.
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V4LKyR 2 yıl
Çok ilginçtir, Nokia Microsoft'a satıldı. Microsoft Nokia'yı satın aldı yani. Doğru mu? Ama bu finler en başarılı şirketlerinin peşini bırakmadılar, ne yaptılar ettiler isim hakkını geri aldılar? Şimdi de şirketi yeniden kuruyorlar?
E peki satılan ne oldu?
Bu nasıl iştir emenike.
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mavvrick 2 yıl
vala ne yalan söliyim eski nokia süperdi telefona hiçbişey olmazdı ..inşallah stabil güzel bir cihaz gelirde alırız
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modifci 2 yıl
41 mp Pureview android gelirse saldiririm
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muratkaya 2 yıl
Bakıyorum da Nokia'nın tekel olduğu zamanları özleyen epeyce insan var. Nokia teknolojinin gelişmesi önünde devasa bir engeldi, yıllarca aynı özellikteki telefonları itelemekten başka bir şey yapmadı. Symbian gibi bir işletim sistemi geliştiren ekibe ve o birime en az 100 milyon dolar ve bir o kadar da mobil işlemcilere bağlasaydı hala zirveye oynuyor olurdu ama geçti o iş. Umarım asla geri dönmez.
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Mr. Jingles 2 yıl muratkaya
Symbian Android gibi sandbox üzerine kurulmuş donanım sömüren bir sistem değildi. Cahil cahil konuşacağına Symbian'ın bu kadar geri kalmasının sebeplerini bir araştır. Nokia N97 gibi bir çöpü çıkarırken Samsung Cortex-A8 işlemcili Symbian yaptı. Symbian gerekli donanım desteği altında Android'in en basitinden 1 GHz'de yaptığı işi 720 MHz'de yapar. Artı düşük hızdan da pil tasarrufu sağlar. Bugün Symbian'ın 512 MB yapabildiği multitaskingi Android 2 GB RAM ile yapmaktan aciz.
2 Yanıt Yanıtla +9
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ComingWind 2 yıl
Nokia'da eğer birazcık akıl varsa başlangıçta ivmeyi yakalayabilmesi için tam bir fiyat performans cihazı çıkarır, piyasayı siler süpürür ondan sonra da premium cihazlarına adım atar
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JoeyBane 2 yıl
Nokia hatalarından ders çıkartmamışsa yükselse dahi yine dibi görecektir. Bu mesaj dursun alıntılarım ilerde.
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lido 2 yıl
androidli bir 1020 ne güzel olurdu ki mutlaka olacaktır snapdragon 821 6gb ram ve 41 mp ile ortalığa dalabilirler
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