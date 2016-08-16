Efsaneler Nokia projesine geri dönüyor

Microsoft’un Nokia isim hakkını Finlandiyalı HMD Global ortaklığına devretmesinden sonra, Nokia telefonların yeniden pazara dönmesi için yoğun bir hareketlilik başladı. Nokia Technologies bir taraftan yeni hamleleri planlarken, HMD Global da eski efsaneleri toplamaya devam ediyor.

Nokia bünyesinde uzun yıllar pazarlama şefi olarak çalışan Pekka Rantala, 2011 yılında ayrılarak ünlü Rovio firmasına patron olmuştu. Şimdi ise dolaylı olarak Nokia markasına geri dönüyor. Rantala, bundan böyle HMD Global firmasında pazarlama direktörü olarak görev yapacak.

Rantala’nın görevi oldukça önemli zira HMD, pazarlama faaliyetleri için 500 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştı. Rantala, bu bütçeyi en iyi şekilde kullanarak, Nokia telefonların yine kitleler tarafından beğenilmesini sağlayacak.

Diğer taraftan yine uzun süre Nokia bünyesinde çalıştıktan sonra, Microsoft’un standart işletim sistemli cep telefonu bölümünü yürütmeye başlayan Arto Nummela da, HDM Global firmasının patronluk görevini üstlendiğini duyurmuştu. Kısa süre önce Microsoft’un işten çıkardığı pek çok Windows Phone bölümü çalışanı da Nokia Technologies bünyesine katılmış durumda.

Ayrıca Bkz.

"Nvidia, Volta mimarisi için Samsung’a göz kırpıyor"

Aslında şunu belirtmekte fayda var, HMD Global ortaklığı da bu yıl faaliyetlerine başladı. Microsoft’un Nokia ismini elinden çıkaracağının netleşmeye başlaması, firmanın da temellerini attı. Nokia’nın sözleşme gereği doğrudan isim hakkını alamayacak olması nedeniyle HMD Global ortaklığı kuruldu ve Foxconn ile birlikte çalışmaya başladı.

Nokia markasının telif hakkı şu anda HMD Global firmasında ve Foxconn’un FIH Mobile iştiraki ile birlikte Android telefonlar üretecek. Nokia Technologies ise, tasarım ve donanım detayları konusunda projeye katkı sağlayacak. İlk Nokia Android telefonların yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.