Windows 10’un File History özelliği yakın zamanda tarih olabilir

Sızdırılan bir Windows 10 Insider Preview sürümünü incelediklerini iddia eden bazı kişiler, Windows 10’un gelecek sürümlerinden birisinde File History desteğinin sonlanacağını ileri sürdüler. Microsoft konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ve hangi Windows 10 sürümünün sızdırıldığı henüz bilinmiyor, ancak sonbahar mevsiminde dağıtımına başlanacak Creators Update ile File History’nin kaldırılabileceği tahmin ediliyor.

Microsoft’un birçok kişi tarafından kullanılan File History’yi neden kaldırmak isteyebileceği sorusunun yanı sıra, yedekleme sisteminin yerine neyin geçebileceği de akılları kurcalıyor. Thurrott’un kurucusu ve eski Windows teknoloji analisti olan Paul Thurrott, bir bulut sisteminin File History’nin yerini alabileceğini düşünüyor. Thurrott, bulut sistemi sayesinde farklı cihazlar arasında da dosya aktarımı yapılabilmesinin pratik olabileceğine ve Microsoft’un OneDrive’ı bu amaçla kullanabileceğine inanıyor. OneDrive’ın webe özel olarak böyle bir sisteme sahip olduğu biliniyor ancak Microsoft, bu sistemi Windows 10’a sahip olan cihazlara özgü olarak da uyarlayabilir.

Bazı Windows 10 kullanıcıları OneDrive ile daha fazla seçeneğe sahip olabileceklerini fakat internet bağlantısının müzikler, resimler ve videolar içeren dosyaları yedeklemek/geri yüklemek için yeterince hızlı olmayabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca, Microsoft’un OneDrive’ı kullanmak belirli bir ücret talep edebileceği de düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/06/04/windows-10s-smart-backups-may-be-going-away/?ncid=txtlnkusaolp00000595