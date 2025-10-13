Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, OneDrive'da yüz tanıma dönemi: Zorunlu olacak

    Microsoft, OneDrive uygulamasına yapay zekâ destekli yüz tanıma özelliği ekledi. Ancak kullanıcılar bu özelliği yılda yalnızca üç kez devre dışı bırakabilecek, bu da gizlilik endişelerini artırıyor.

    Microsoft, OneDrive'da yüz tanıma dönemi: Zorunlu olacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, OneDrive için sürpriz bir güncelleme yayınladı. Bulut depolama hizmetine eklenen yeni özellik, AI destekli yüz tanıma sistemiyle fotoğraflardaki kişileri otomatik olarak tanımlıyor. Şirketin açıklamasına göre bu sistem, kullanıcıların albümlerinde belirli kişileri daha kolay bulmalarını sağlayacak.

    OneDrive'da yüz tanıma dönemi

    OneDrive artık fotoğraflarda yüzleri tanımak için yapay zekâ kullanıyor. Uygulamanın "Kişiler" bölümünde yer alan açıklamada, "OneDrive, fotoğraflarınızdaki yüzleri tanımak için yapay zekâ kullanır" ifadesi eklendi. Kullanıcı isterse bu özelliği kapatabiliyor ancak Microsoft'un belirttiğine göre ayar yılda yalnızca üç kez devre dışı bırakılabiliyor. Bu durum, özellikle gizlilik odaklı kullanıcılar arasında tartışma yaratmış durumda.

    Microsoft, konu hakkında net bir açıklama yapmadı. Yalnızca "OneDrive, Microsoft 365 ve SharePoint gibi servislerin gizlilik ayarlarını devralır" ifadesini kullanıyor. Neden böyle bir sınırlamanın getirildiği ise belirsiz. Bazı uzmanlar, bu kararın sistemin yüksek işlem gücü gereksiniminden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Diğer bir görüşe göre ise Microsoft, bu sınırlandırmayı kullanıcı davranışlarının izlenebilirliğini korumak için bilinçli olarak uyguluyor olabilir.

    Google Fotoğraflar'daki benzer "Kişiler" özelliğini andıran bu sistem, yapay zekâ odaklı fotoğraf düzenleme araçlarının daha da yaygınlaşacağını gösteriyor. Ancak Microsoft’un kullanıcıya yalnızca üç kez devre dışı bırakma hakkı tanıması, özellikle veri gizliliği konularında çok sayıda eleştiri alacak gibi görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pektaş medya güvenilir mi en iyi halı yıkama makinesi kadınlar kulübü ankamall otopark kaçta kapanıyor hastalık nedeniyle üniversite değiştirme sente 1 diş atlarsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum