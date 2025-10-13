Microsoft, OneDrive'da yüz tanıma dönemi: Zorunlu olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, OneDrive için sürpriz bir güncelleme yayınladı. Bulut depolama hizmetine eklenen yeni özellik, AI destekli yüz tanıma sistemiyle fotoğraflardaki kişileri otomatik olarak tanımlıyor. Şirketin açıklamasına göre bu sistem, kullanıcıların albümlerinde belirli kişileri daha kolay bulmalarını sağlayacak.

OneDrive'da yüz tanıma dönemi

OneDrive artık fotoğraflarda yüzleri tanımak için yapay zekâ kullanıyor. Uygulamanın "Kişiler" bölümünde yer alan açıklamada, "OneDrive, fotoğraflarınızdaki yüzleri tanımak için yapay zekâ kullanır" ifadesi eklendi. Kullanıcı isterse bu özelliği kapatabiliyor ancak Microsoft'un belirttiğine göre ayar yılda yalnızca üç kez devre dışı bırakılabiliyor. Bu durum, özellikle gizlilik odaklı kullanıcılar arasında tartışma yaratmış durumda.

Microsoft, konu hakkında net bir açıklama yapmadı. Yalnızca "OneDrive, Microsoft 365 ve SharePoint gibi servislerin gizlilik ayarlarını devralır" ifadesini kullanıyor. Neden böyle bir sınırlamanın getirildiği ise belirsiz. Bazı uzmanlar, bu kararın sistemin yüksek işlem gücü gereksiniminden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Diğer bir görüşe göre ise Microsoft, bu sınırlandırmayı kullanıcı davranışlarının izlenebilirliğini korumak için bilinçli olarak uyguluyor olabilir.

Google Fotoğraflar'daki benzer "Kişiler" özelliğini andıran bu sistem, yapay zekâ odaklı fotoğraf düzenleme araçlarının daha da yaygınlaşacağını gösteriyor. Ancak Microsoft’un kullanıcıya yalnızca üç kez devre dışı bırakma hakkı tanıması, özellikle veri gizliliği konularında çok sayıda eleştiri alacak gibi görünüyor.

