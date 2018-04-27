Windows 10'un Nisan güncellemesi hangi yeni özellikleri getirecek?

Microsoft, bugün bir sonraki Windows 10 özellik güncellemesinin Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. Şirket bu güncelleme ile çalışanlara odaklanarak, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerinin yanında, işlerini daha kolay ve hızlı hale getirebilecek yeni özellikler sunuyor.

Nisan Güncellemesi yeni özelliklerle geliyor

Microsoft'un Kurumsal Başkan Yardımcısı, Windows ve Aygıtlar Grubu Yöneticisi Yusuf Mehdi'ye göre, önceki güncellemeler kullanıcılarına modern ve güvenli bir işletim sistemi sunmaya odaklanmışken, bu güncelleme ise Windows 10'u zaman açısından verimli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Yusuf Mehdi güncelleme ile ilgili: " Windows 10 ile, en modern ve en güvenli işletim sistemini sunmaya odaklandık. İlk lansmanından bu yana, içimizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak için tasarlanmış iki güncelleme sunduk. Nisan 2018 güncellemesi ile size en büyük hazineniz olan zamanınızı geri vermek istiyoruz. Umudumuz, özel hayatınızı yaşamanız için size daha fazla bir zaman bırakmak." ifadelerini kullandı.

Bu güncelleme ile Microsoft bir ilki gerçekleştiriyor. Zira güncelleme daha öncekilerde olduğu gibi herhangi bir yapı numarası (yapı 1803 gibi) ile değil, Nisan 2018 Güncellemesi (April 2018 Update) ismiyle duyuruldu. Aşağıda, Windows 10, Nisan 2018 Güncellemesi ile gelecek olan başlıca yeni özellikleri bulabilirsiniz.

Zaman Çizelgesi (Timeline)

Windows 10 Zaman Çizelgesi, işletim sistemini kullanırken gerçekleştirdiğiniz etkinlikleri görmenizi sağlayan yeni bir özelliktir. Bu özellik son 30 gün içinde hangi web sitelerini ziyaret ettiğiniz, hangi belgeler1i oluşturduğunuz, hangi fotoğraflara baktığınız vb. gibi etkinliklerinizi hızlı bir şekilde görebilmenizi sağlıyor.

Odak Yardımı (Focus Assist)

Windows 10 Odak Yardımı, kullanıcının yaptığı işe odaklanabilmesi için sosyal mesajlar, e-postalar- güncellemeler vb. gibi bildirimleri devre dışı bırakmasına olanak sağlayan yeni bir özelliktir. Bu özellik, belirli zamanlarda veya dilediğiniz zaman otomatik olarak başlatılacak şekilde yapılandırılabiliyor. Kapatıldığında ise o ana kadar engellenen bildirimlerin bir raporunu alırsınız.

Dikte (Dictation)

Windows 10 Dikte, Microsoft Cortana'nın bir Windows 10 kullanıcısı tarafından dikte edilen komutları anlama ve yürütme yeteneğini geliştirdi. Bu yeni beceriler, Cortana aracılığı ile evinizdeki diğer ev otomasyon cihazlarını ve görevleri kontrol etmenizi sağlıyor.

Microsoft Edge İyileştirmeleri (Edge Improvements)

İnternet tarayıcısı Microsoft Edge iyileştirmeleri, tarayıcı kullanımını daha kolay hale getirmek, dağınıklığı gidermek ve eldeki görevlere odaklanmak için geliştirilmiş. Sekmeleri sessize alma, tam ekran okuma görünümü ve çevrimiçi alışveriş yaparken belirli bilgileri otomatik olarak doldurma özelliklerini içeriyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/04/27/make-the-most-of-your-time-with-the-new-windows-10-update/?ICID=Windowscom1