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Windows 10'un Nisan güncellemesi hangi yeni özellikleri getirecek?

Microsoft bugün yeni Windows 10 özellik güncellemesinin Pazartesi günü yayınlanacağını açıkladı. Güncellenecek olan Windows 10'a hangi yeni özelliklerin geleceğini yazımızda bulabilirsiniz.
1 yıl
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52
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, bugün bir sonraki Windows 10 özellik güncellemesinin Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. Şirket bu güncelleme ile çalışanlara odaklanarak, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerinin yanında, işlerini daha kolay ve hızlı hale getirebilecek yeni özellikler sunuyor.

Nisan Güncellemesi yeni özelliklerle geliyor

Microsoft'un Kurumsal Başkan Yardımcısı, Windows ve Aygıtlar Grubu Yöneticisi Yusuf Mehdi'ye göre, önceki güncellemeler kullanıcılarına modern ve güvenli bir işletim sistemi sunmaya odaklanmışken, bu güncelleme ise Windows 10'u zaman açısından verimli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Yusuf Mehdi güncelleme ile ilgili: " Windows 10 ile, en modern ve en güvenli işletim sistemini sunmaya odaklandık. İlk lansmanından bu yana, içimizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak için tasarlanmış iki güncelleme sunduk. Nisan 2018 güncellemesi ile size en büyük hazineniz olan zamanınızı geri vermek istiyoruz. Umudumuz, özel hayatınızı yaşamanız için size daha fazla bir zaman bırakmak." ifadelerini kullandı.
Bu güncelleme ile Microsoft bir ilki gerçekleştiriyor. Zira güncelleme daha öncekilerde olduğu gibi herhangi bir yapı numarası (yapı 1803 gibi) ile değil, Nisan 2018 Güncellemesi (April 2018 Update) ismiyle duyuruldu. Aşağıda, Windows 10, Nisan 2018 Güncellemesi ile gelecek olan başlıca yeni özellikleri bulabilirsiniz.

Zaman Çizelgesi (Timeline)

Windows 10 Zaman Çizelgesi, işletim sistemini kullanırken gerçekleştirdiğiniz etkinlikleri görmenizi sağlayan yeni bir özelliktir. Bu özellik son 30 gün içinde hangi web sitelerini ziyaret ettiğiniz, hangi belgeler1i oluşturduğunuz, hangi fotoğraflara baktığınız vb. gibi etkinliklerinizi hızlı bir şekilde görebilmenizi sağlıyor.

Odak Yardımı (Focus Assist)

Windows 10 Odak Yardımı, kullanıcının yaptığı işe odaklanabilmesi için sosyal mesajlar, e-postalar- güncellemeler vb. gibi bildirimleri devre dışı bırakmasına olanak sağlayan yeni bir özelliktir. Bu özellik, belirli zamanlarda veya dilediğiniz zaman otomatik olarak başlatılacak şekilde yapılandırılabiliyor. Kapatıldığında ise o ana kadar engellenen bildirimlerin bir raporunu alırsınız.

Dikte (Dictation)

Windows 10 Dikte, Microsoft Cortana'nın bir Windows 10 kullanıcısı tarafından dikte edilen komutları anlama ve yürütme yeteneğini geliştirdi. Bu yeni beceriler, Cortana aracılığı ile evinizdeki diğer ev otomasyon cihazlarını ve görevleri kontrol etmenizi sağlıyor.

Microsoft Edge İyileştirmeleri (Edge Improvements)

İnternet tarayıcısı Microsoft Edge iyileştirmeleri, tarayıcı kullanımını daha kolay hale getirmek, dağınıklığı gidermek ve eldeki görevlere odaklanmak için geliştirilmiş. Sekmeleri sessize alma, tam ekran okuma görünümü ve çevrimiçi alışveriş yaparken belirli bilgileri otomatik olarak doldurma özelliklerini içeriyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/04/27/make-the-most-of-your-time-with-the-new-windows-10-update/?ICID=Windowscom1 Yorum Yaz
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gcb1903 1 yıl en beğenilen
MS çok garip bir şirket. Yani genel Amerikan şirketleriyle tutarsız. Google, Apple, Intel, AMD, Nvidia, Amazon, IBM vs vs hep daha ileri, daha yeni ve daha işlevsele doğru ilerlerken MS bir ileri bir geri yetmez bir de sağa ve sola gidiyor.
Büyük ihtimalle en yeniliğe açık ve yenilikten yana kullanıcılardan biriyim. Vista çıktı anında geçtim, 7 çıktı beta ile geçtim, 8 çıktı önizleme ile geçtim, 10 çıktı geliştirici önizleme ile geçtim. Hep daha yenisini istedik. Ama MS 2012 yılından bu yana 6 yılda bir türlü modern arayüze mi geçeceğini, Vista ile gelen arayüzede mi kalacağını bir türlü kararlaştıramadı. Bütün ayarların yarısı modern arayüzde orada ileriyorsun hop duvar. Denetim masasından devam ediyorsun. Yani şunu çok mu zor bir yerde toplamak.
Ve garip bir şekilde uyumsuzluk. Yani nasıl ediyor, beceriyorsa benim 20 yıldır oynadığım oyunları bir şekilde çalışamaz hale getiriyor. Yıllarca 2. kasa olarak Vista kullanmak zorunda kaldım bu yüzden. Şimdi artık ana sistemimi Win 7 yaptım. Win 11 çıkınca adam akıllı bir şeyler yapmış mı bakarız.
MS ki Nokia gibi bir markayı yerle yeksan etmiş, kendisini mi edemeyecek.
MS çok garip bir şirket. Yani genel Amerikan şirketleriyle tutarsız. Google, Apple, Intel, AMD, Nvidia, Amazon, IBM vs vs hep daha ileri, daha yeni ve daha işl...
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stalker(1979) 1 yıl
Şu Cortana'yı Türkçe kullanmak nasip olmayacak herhalde.
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aktorun 1 yıl
Zorunlu güncellemeler, arka planda çalışan 1000 tane process, bir de şimdi bilgisayarda yaptığımız tüm işleri loglayıp bir yerlere postalayacak özellikler felan...
Bu adamların derdi kesinlikle para kazanmak değil. Öyle olsaydı bu saçma özellikleri kapatmamıza izin verirlerdi. Sadece otomatik update i kapatmak için bin takla attım.
Her yeni gelen windows sürümü eskisini aratıyor. Ne yazık ki oyunlar yüzünden göbekten bağlıyız Windows a :(
Zorunlu güncellemeler, arka planda çalışan 1000 tane process, bir de şimdi bilgisayarda yaptığımız tüm işleri loglayıp bir yerlere postalayacak özellikler felan...
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Birde akraplanda çalışanlar hakkında bilgi verseler çok iyi olurdu. Her deneme sürümünü kurup çalışan arkaplan işlemlerine bakınca pekte iyi şeyler hissetmiyorum. Notebookta kablosuz verici olmamasına rağmen son insider sürümünde artık irmon.exe arkada çalışmaya başladı. Ben bazı şeyleri kapatıp yeni sürüm kurunca bu kez daha farklı beni ve notebooku ilgindirmeyen yeni bir servis çalışmaya başlıyor ve sürekli internetle alışveriş yapıyor. Bir kere bana soru sormalı mesela bu notebooku ne için kullanıyorsun, yazıcı kullanacak mısın, bir ağa bağlı mısın, gibi... Böylece beni hiç ilgilendirmeyen, ağ, yazıcı, paylaşım hizmeti gibi luzumsuz hiç bir hizmeti kurmamalı. Sistem şu an olmayan şeyleri kullanıyorsun gibi çalışıyor. Arkada çalışan hizmetlerin sayısı her geçen gün artıyor. DirectX 12 olunca sistem çok iyi çalışacaktı vb... Hep boş çıktı... Artık tüm firmalar bir şeye odaklandı. Bilgi güçtür, kullanıcıların verilerini nasıl depolarız, çalarız ve bundan nasıl para kazanırız...
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neurotoxin1 1 yıl Guest-6E09CBB40
valla bende aynı şekilde farklı bölümlere yüklemiştim ama ubuntu kısa sürede çöktü. verdiği hatayı arattığımda da Windows un ubuntuyu bozduğunu yazan siteler bulmuştum. mümkün olmayacak bir durum yok. Windowsu açtığımda ubuntu yüklü bölümü, içindeki dosyaları bilgisayarımda görebiliyordum. boot dosyasını algılayıp bozması mümkün geldi bana. zaten meraktan yüklediğim için çok da üstüne düşmedim, komple sildim.
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emrebdt 1 yıl
Redstone 4 bana açıkçası katkı sağlamadı aksine oyunlara girmeden önce sağ altta saatinden orda ses sağ tıklayıp kulaklığı seçerdim şimdi ses ayarları penceresini açıp yapmak zorundayım ve steam dışı oyunlarda açılmasında bir gecikme oldu özellikle pes 13 oynardım müzik değiştirirdim alt+tab yapıp ama şimdi alt-tab yaptığımda müzik değiştiriyorum tekrar alt+tab yapıyorum pes in açılması bi 4 sanıye alıyo.önceki sürüme dönücem valla.
zaten yüklerken de sürekli indir yükle indir yükle döngüye girmişti yüklemesi ayrı bi dertliydi.
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neurotoxin1 1 yıl
Ayrıca benim de evde 2 pc var ve biri 10 yıllık masaüstü. 10 yıllık pc ye sadece ssd yükseltmesi yaptım ve win 10 ile mükemmel çalışıyor. Yüksek donanımlı laptopumdan daha stabil desem yalan olmaz.
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neurotoxin1 1 yıl Guest-6E09CBB40
Yalnız aynı pc de Ubuntu ve Windows kullanıldığında birbirlerini bozuyorlar, bilginize. Benim Ubuntu çökmüştü. Biraz araştırdım ve nette bu şekilde sonuçlar buldum.
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interwap 1 yıl neurotoxin1
Bende bir sıkıntı var.
İndiriliyor... (indirme 1 kez yapıldığı için artık bu adımı hızlı geçiyor)
Hazırlanıyor. %100
Yükleniyor... (%30 ları falan görüyorum ama sürekli ilk adıma geri dönüyor. Pc yi 5-6 kez baştan başlattım)
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interwap 1 yıl
1803 güncellemesi sonsuz döngüye girdi. 1 kez indirdi ve sabahtan beri yükleme sıfırdan başlayıp başa dönüyor.
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neurotoxin1 1 yıl interwap
bende indirdikten sonra pc yeniden başlatma istedi, başlatınca 1 kere yükledi ve bitti. yüklemesi de 10 dk fln sürdü.
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AMC 1 yıl
Hala win 7 diyen değişikler var şu ülkede.
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neurotoxin1 1 yıl
şu an windows update ile yükledim ve sorusu olan varsa yardımcı olabilirim. sürüm no: 1803 oldu. ilk gözüme çarpan ufak tefek görsel farklar var.
* win tuşu yanına "görev görünümü" (zaman çizelgesi) yazan bir simge gelmiş.
* "ev grubu" paylaşım seçeneği kaldırılmış.
* denetim masasında soldaki menülerin olduğu yer biraz şeffaflaşmış. arka tarafı görünüyor.
* masaüstüne "edge" kısayolu koymuş. edge e önem veriliyor belli ki.
* sağ alttaki sistem menüsüne "yakın paylaşım" yazan bir özellik gelmiş.
* android telefonlar ile kolay bağlantı geliştirmeleri yapılmış. play store dan "microsoft launcher" uygulaması indirerek bağlantı seçenekleri var. ama telefonun masaüstünü değiştirdiği için ben beğenmedim.
* almak istediğiniz bildirimleri ayarlamak için "odaklama yardımı" diye bir ayar eklenmiş.
bir de tanıtım videosu yayınlamışlar. bazı yenilikler daha var.
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semsengineer 1 yıl
eski bilgisayarlar her güncelleme ila daha beeter oluyor. cortana türkçe olmuyor ( tarih te belli değil ). gelen adam akıllı yenilik yok ( performans vb odaklı ). son güncelleme çıksın indirip deneyecem aynı ise back to win7 artık. bilgisayarım eski ama bu kdr da unutulmazki minumum değerli çok rahat karşılıyor nede olsa.
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microsoft, yeni özellikler ve
8 etiket daha microsoft windows 10 nisan güncellemesi april 2018 update İşletim Sistemleri Yazılım Uğur Seven MPopüler Popüler
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