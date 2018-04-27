Nokia X6 olarak çıkması beklenen Nokia X'in, lansman öncesi canlı fotoğrafları sızdı. Çin sosyal ağı Baidu'da yayınlanan fotoğraflar, cihazın tüm detaylarını gözler önüne sererken, çentikli ekran söylentisini de doğruladı.

Nokia X'in 16 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor

HMD Global'in ürettiği Nokia X'in, selfie kamera, ahize ve yakınlık sensörü barındıran 19:9 en boy oranına sahip çentikli bir ekranı olduğunu göze çarpıyor. Cihazın alt kısmının orta bölümünde ise Nokia logosunun yer aldığını görüyoruz. Cihazın arka kısmında üst üste konumlandırılmış çift kamera yer alırken, hemen altında ise flaş ve parmak izi sensörü yer alıyor.

Model numarası TA-1099 olan telefonun, fiyat ve lansman tarihi henüz açıklanmazken, bazı afişlerde Nokia X'in 16 Mayıs'ta tanıtılacağı ibaresi yer alıyor. Bu da neredeyse üç hafta daha sızıntı haberlerinin devam edeceğine işaret etse de, bazı kaynaklar da telefonun bugün duyurulacağı iddiasında.

https://www.gizmochina.com/2018/04/27/nokia-x-x6-hands-on-photos-reveal-appear-release-date-could-be-may-16/