Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia X'in lansman öncesi canlı fotoğrafları sızdı

Uzun bir süredir beklenen Nokia X'in (Nokia X6 olarak çıkması bekleniyor) lansman öncesi canlı fotoğrafları ortaya çıktı. Çentikli ekrana sahip olan Nokia X'in tüm görselleri haberimizde.
1 yıl
7,2b
1
29
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia X6 olarak çıkması beklenen Nokia X'in, lansman öncesi canlı fotoğrafları sızdı. Çin sosyal ağı Baidu'da yayınlanan fotoğraflar, cihazın tüm detaylarını gözler önüne sererken, çentikli ekran söylentisini de doğruladı.

Nokia X'in 16 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor

HMD Global'in ürettiği Nokia X'in, selfie kamera, ahize ve yakınlık sensörü barındıran 19:9 en boy oranına sahip çentikli bir ekranı olduğunu göze çarpıyor. Cihazın alt kısmının orta bölümünde ise Nokia logosunun yer aldığını görüyoruz. Cihazın arka kısmında üst üste konumlandırılmış çift kamera yer alırken, hemen altında ise flaş ve parmak izi sensörü yer alıyor.
Model numarası TA-1099 olan telefonun, fiyat ve lansman tarihi henüz açıklanmazken, bazı afişlerde Nokia X'in 16 Mayıs'ta tanıtılacağı ibaresi yer alıyor. Bu da neredeyse üç hafta daha sızıntı haberlerinin devam edeceğine işaret etse de, bazı kaynaklar da telefonun bugün duyurulacağı iddiasında.

https://www.gizmochina.com/2018/04/27/nokia-x-x6-hands-on-photos-reveal-appear-release-date-could-be-may-16/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ambarad 1 yıl en beğenilen
Neden bütün markalar Apple'ı eleştirip, sonra ona benzemeye çalışan modeller çıkarıyor arkadaş? Hiç mi kendi karakteriniz, stiliniz yok sizin. Eleştirdiğiniz, gömdüğünüz şeyin peşinden gitme omurgasızlığını niye yapıyor bu markalar? Apple kulaklık girişini kaldırır. Bunlar da kaldırır. Apple çentikli telefon çıkarır, hoppa herkes peşinden çentikli telefon çıkarır. Eleştiriyorsunuz bari arkasında durun.
Neden bütün markalar Apple'ı eleştirip, sonra ona benzemeye çalışan modeller çıkarıyor arkadaş? Hiç mi kendi karakteriniz, stiliniz yok sizin. Eleştirdiğiniz, g...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 yıl
Klasik çentikli telefon ama gerek arka tarafta kamera parmak izi dizilimi gerek malzeme kalitesiyle şık kaliteli premium cihaz gibi duruyor. Orta seviye olduğu söyleniyordu P20 lite modeline daha uygun fiyatlı iyi bir alternatif olabilir.
Klasik çentikli telefon ama gerek arka tarafta kamera parmak izi dizilimi gerek malzeme kalitesiyle şık kaliteli premium cihaz gibi duruyor. Orta seviye olduğu...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 1 yıl Ambarad
Niye bu kadar takıyorsunuz bu konulara bende onu anlayamıyorum. Eğer Apple "alabiliyorsa" patentini alsın bir tasarımın, başkası da kullanamasın.
Ayrıca bir ürün Apple'a benzeyince herkesin diline pelesenk, Apple başka ürünlerden "esinlenince" bu pek sansasyonel bir şey olmuyor.
Emin ol Apple'ın parlatıp popüler yaptığı pek çok hw & sw tasarım ve özelliğin daha önce başka ürünlerde kullanıldığını bulabilirsin.
Çentikli telefon : Essential Phone - Andy Rubin diyeyim sadece.
images-na.ssl-images-amazon.com/...
Alacağım telefonun bir yönünün Apple ürününe benzeyip benzemediğine hiç takılmam. Özellikleri, kalitesi ve fiyatı tek derdim. Firmaların kendi aralarındaki çekişmeleri, patent kavgaları da kendi bilecekleri işler. Çene yormaya değmez.
Niye bu kadar takıyorsunuz bu konulara bende onu anlayamıyorum. Eğer Apple "alabiliyorsa" patentini alsın bir tasarımın, başkası da kullanamasın.Ayrıca bi...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 1 yıl
Nokia adını daha fazla kirletmeselerdi.Taklite son nokta :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Çentikli ekran kullanan ilk telefon Motorola Motofone F3'dir. Alt çerçeve olmadan(OLED ekranın kıvrılmasından yararlanılarak) çentikli ekran kullanan ilk telefon iPhone X'dur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yine kaydırmalı parmak iziyle Apple'ın iPhone 5s'te kullandığı dokunarak okutulan parmak izini bir tutanlar olmuş. donanımhaber takipçilerinin yandelete ve teknovizontele'in takipçilerinden hiçbir farkı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 1 yıl

esmerbuyucu
Çentikli ekran kullanan ilk telefon Motorola Motofone F3'dir. Alt çerçeve olmadan(OLED ekranın kıvrılmasından yararlanılarak) çentikli ekran kullanan ilk telefon iPhone X'dur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yine kaydırmalı parmak iziyle Apple'ın iPhone 5s'te kullandığı dokunarak okutulan parmak izini bir tutanlar olmuş. donanımhaber takipçilerinin yandelete ve teknovizontele'in takipçilerinden hiçbir farkı yok


Ayrıca Apple logosuyla üretilen ilk çentikli cihazda iPhone X'dur. Ve İOS kullanan ilk çentikli cihaz'da iPhone X. Ve birde Face ID olan ilk çentikli telefon da iPhone X. Unutmadan söyleyeyim ilk suya dayanıklılık + çift hoparlör + çift arka kamera olupta çentik kullanan telefonda iPhone X.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 1 yıl
Yahu Ne Apple o ya? Çentik ilk iPhone da mı vardı? Bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Taklitmiş... Zenfone desen anlarım da bu cihazın nesi benziyor Apple ürünlerine?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psu 1 yıl
Çentikli telefonu ilk çıkaran essential phone,ekran üzerinde parmak izi okuyan telefonu çıkaran da vivo.
Ne zaman çentikli telefon muhabbeti geçse apple özentisi deniliyor.Kim kimin özentisi acaba ...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 1 yıl
Ne ilk çentik yapan apple ne de ilk kulaklık girişini kaldıran apple. Ama sürekli apple apple apple kafanız yanmış sizin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RealSchule 1 yıl
Centigi Apple'nin icat ettiğini saninca me
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
Çentiksiz olsaydı süper orta seviye olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahmat_78 1 yıl
Bu taklitcilik artık mide bulandırmaya başladı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netfaruk 1 yıl albatross147
Klavyeli telefon hastasiyim ama fiyat blackberry gibi kazık olmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enyalios* 1 yıl qkhn83
Centikli telefonu cikaran ilk sirket Apple degil. Parmak izi sensorune sahip ilk telefonu cikaran da Apple degildi. Ama hepiniz kabul edersiniz ki bu tarz ozelliklerin yaygin bir sekilde kullanilmasinin yegane sebebi Apple. Baska firmalar bu ozellikleri ilk olarak sunduklarinda insanlar ilgilenmedi, Apple yaptiginda ise buyuk kitlelerce kullanildi, sevildi ya da sevilmedi. Sonuc olarak hemen hemen her yeni iPhone’a eklenen ozellikleri, baska firmalarin sonraki surecte cikardiklari telefonlarda gormeye devam ediyoruz, edecegiz.
Hosumuza gitse de gitmese de Apple sektorde oncu. Ne yaparsa yapsin pesinden gidenler olacaktir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qkhn83 1 yıl enyalios*
Kısaca firmalar apple taklitçisi değiller. Ayrıca Apple açıkça dalga geçen firma Samsung ve onlar da çentik kullanmadı. Yani bu piyasa oldukça herkes birbirine benzer ürünler çıkaracaktır. Üçgen telefon olmadıkça bu durum değişmez. Apple ı çok abartıyorlar o da başka konu. Jobs yaşasaydı çokl eminim apple de çentik olayına girmezdi. Çentik rezalet durum ama işte firmalar yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7235 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia, tanıtım ve
10 etiket daha cep telefonu lansman hmd global nokia x nokia x6 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Satya Nadella: Microsoft, mobil teknolojiye yatırım yapmaya devam edecek 1 yıl Apple, ultra pahalı iPhone X'a rağmen Çin pazarında büyümeye devam ediyor 1 yıl AMD çeyrek dönemde gelirleri yüzde 40 arttırdı 1 yıl Apple, 8K ekranlı VR/AR başlık geliştiriyor 1 yıl Google, kalabalık ortamdaki sesleri ayrıştıracak yapay zeka geliştirdi 1 yıl Real Boxing geliştiricisinden yeni bir shooter tarzı oyun 1 yıl En özel iPhone | Product Red iPhone 8 Special Edition ön inceleme 1 yıl Çin Seddi'nin restorasyonunda Intel'in drone ve yapay zeka teknolojisi kullanılacak 1 yıl Windows 10'un Nisan güncellemesi hangi yeni özellikleri getirecek? 1 yıl LG G6 için beklenen Android 8.0 Oreo müjdesi geldi 1 yıl Huawei P20 ve P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Juno, Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Lekesi'ni görüntüledi 1 yıl Shadow of the Tomb Raider'ın fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı 1 yıl Tesla, Elon Musk'ı görevinden alabilir 1 yıl Microsoft Xbox bölümü rekor gelir elde etti 1 yıl Ethereum'daki büyük açık sonrası ne olacak? | Kripto para günlüğü 1 yıl ASUS ZenFone 5 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı 1 yıl Samsung da Android Go programına katılabilir 1 yıl 2000 beygirlik Nissan Qashqai, en hızlı SUV olmaya aday 1 yıl Oyuncu telefonu Nubia Red Magic, 37 saniyede 10 bin adet sattı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nokia X'in lansman öncesi canlı fotoğrafları sızdı Sonraki Kolunuzu dokunmatik ekrana dönüştürebilen akıllı saat LumiWatch 1 yıl TestM uygulaması iPhone'da kırık olanı gösterecek 1 yıl Amazon ve Tesla en kötü çalışma şartlarına sahip 1 yıl Uçan baz istasyonu Dronecell, doğal afetlerde kullanılacak 1 yıl Google Haritalar servisi hediye dağıtmaya hazırlanıyor 1 yıl Elektronik haberleşmede yeni tüketici hakları yönetmeliği yürürlüğe giriyor 1 yıl Kırmızı iPhone 8/8 Plus Türkiye’de çıktı 1 yıl Sony'de yüzler gülüyor: Playstation 4 satışları 75 milyonu geçti 1 yıl ABB'den dünyanın en hızlı şarj istasyonu: 8 dakikada 200 kilometre 1 yıl Intel 10nm sürecinde sorunlar yaşıyor 1 yıl Katar'ın sadece bir tane üretilen otel konforundaki uçağı [Galeri] 1 yıl "Çıkarılabilecek" 4 milyon Bitcoin kaldı 1 yıl Spectacles gözlükleri yenilendi 1 yıl Dünyanın en büyük DDoS pazarı çökertildi 1 yıl Avengers: Infinity War hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl iTunes uygulaması nihayet Microsoft Mağazası'na geldi 1 yıl Samsung yine rekor faaliyet kârı elde etti 1 yıl Efsane Jimmy Keller da Intel’e geçiyor 1 yıl iPhone SE 2'nin görüntülendiği bir video ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın ilk sıvı soğutmalı ve RGB aydınlatmalı DDR4 belleği duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim