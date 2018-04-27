Teknoloji Editörü
Nokia X6 olarak çıkması beklenen Nokia X'in, lansman öncesi canlı fotoğrafları sızdı. Çin sosyal ağı Baidu'da yayınlanan fotoğraflar, cihazın tüm detaylarını gözler önüne sererken, çentikli ekran söylentisini de doğruladı.
Nokia X'in 16 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor
HMD Global'in ürettiği Nokia X'in, selfie kamera, ahize ve yakınlık sensörü barındıran 19:9 en boy oranına sahip çentikli bir ekranı olduğunu göze çarpıyor. Cihazın alt kısmının orta bölümünde ise Nokia logosunun yer aldığını görüyoruz. Cihazın arka kısmında üst üste konumlandırılmış çift kamera yer alırken, hemen altında ise flaş ve parmak izi sensörü yer alıyor.
Model numarası TA-1099 olan telefonun, fiyat ve lansman tarihi henüz açıklanmazken, bazı afişlerde Nokia X'in 16 Mayıs'ta tanıtılacağı ibaresi yer alıyor. Bu da neredeyse üç hafta daha sızıntı haberlerinin devam edeceğine işaret etse de, bazı kaynaklar da telefonun bugün duyurulacağı iddiasında.
https://www.gizmochina.com/2018/04/27/nokia-x-x6-hands-on-photos-reveal-appear-release-date-could-be-may-16/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca bir ürün Apple'a benzeyince herkesin diline pelesenk, Apple başka ürünlerden "esinlenince" bu pek sansasyonel bir şey olmuyor.
Emin ol Apple'ın parlatıp popüler yaptığı pek çok hw & sw tasarım ve özelliğin daha önce başka ürünlerde kullanıldığını bulabilirsin.
Çentikli telefon : Essential Phone - Andy Rubin diyeyim sadece.
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Alacağım telefonun bir yönünün Apple ürününe benzeyip benzemediğine hiç takılmam. Özellikleri, kalitesi ve fiyatı tek derdim. Firmaların kendi aralarındaki çekişmeleri, patent kavgaları da kendi bilecekleri işler. Çene yormaya değmez.