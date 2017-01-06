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Windows 10′un yeni tasarımına ait ilk görüntüler sızdırıldı

2017 yılı içerisinde yayınlanacak bir güncelleme paketiyle Windows 10'un kullanıcı arayüzünü yenileyecek olan Microsoft’un merak edilen tasarım değişikliğine dair ilk görüntüler yayınlandı.
2 yıl
22,1b
1
52
İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız kasım ayında alınan duyumlarla göre Microsoft’un Windows 10 için büyük bir tasarım değişikliği yapmak istediği, entegre uygulamaların yanı sıra geliştiriciler için de yeni araçlar sunacağı iddia edilmişti. MSPoweruser tarafından sızdırılan ekran görüntülerine bakılırsa Microsoft’un gizli çalışmasına dair ilk detaylar ortaya çıktı.
Güncel işletim sistemi Windows 10'u daha estetik, sade ve modern çizgilere kavuşturmak için düğmeye basan teknoloji devi, "Project NEON" projesiyle önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Windows Vista ve Windows 7 sürümlerinden aşina olduğumuz görsel bulanıklık sağlayan "Aero Glass"ı daha etkin kullanacak olan Windows 10'da animasyonlar da bir adım öne çıkacak.
Metin ve görüntüler üzerindeki vurguların dikkat çektiği tasarım genel yapı itibariyle Microsoft Design Language 2 (MDL2) ile Windows 8'in Metro arayüzünün karışımı şeklinde nitelendirilebilir. İşletim sisteminin tamamında "Acrylic" isimli yeni bir bileşene de yer vereceği ifade edilen teknoloji devi, böylelikle üçüncü parti uygulamaların da güncellenen tasarıma ayak uydurmasını sağlayacak. Henüz ne zaman yayınlanacağı bilinmeyen yeni Windows 10 tasarımı için biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor.

https://mspoweruser.com/project-neon-windows-10-first-look/ Yorum Yaz
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bkaakco 2 yıl en beğenilen
Biraz MacOS havası sezdim, genel olarak güzel duruyor. Ancak düğmelerin fazla aşağıda olması pek alışık olmadığımız bir şey, tuhaf durmuş.
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Kefelon 2 yıl
Bak bu güzel olmuş işte. Windows 10 ilk çıkarken bu sade tasarımla çıkmalıydı ama neyse geç olsun güç olmasın. Apple'dan ziyade Google'un Material Design anlayışına uymuşlar.
Bak bu güzel olmuş işte. Windows 10 ilk çıkarken bu sade tasarımla çıkmalıydı ama neyse geç olsun güç olmasın. Apple'dan ziyade Google'un Material Design anlayı...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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BRNSpawn 2 yıl
Sanırım artık istediğim tema rengini seçebileceğiz.Windows uygulamaları desteklerse süper olur.
Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
Microsoft isterse ağzınla kuş tutsun, sonuçta w10 casus yazılım. ABD gizli servislerinin istediği yazılım. Neden bedava verdiler sanıyorsunuz? Ödemeyi ABD gizli servisleri Microsoft a yaptılar. Herkes korkacak bir şeyin yoksa neden izlenmekten çekiniyorsun diyorlar. İnsan haklarından söz ediyorsan karşı çıkacaksın. Terör örgütlerini neden olarak gösterirseniz onlar da zaten ABD yapımı. Trump bile bu konuda Obama ve Clinton'nı suçladı. ABD nin mantığı tavşana kaç , tazıya tut mantığıdır. Yani kargaşadan nemalanmaktır.
2 Yanıt Yanıtla +1
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blacksnake03 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Microsoft isterse ağzınla kuş tutsun, sonuçta w10 casus yazılım. ABD gizli servislerinin istediği yazılım. Neden bedava verdiler sanıyorsunuz? Ödemeyi ABD gizli servisleri Microsoft a yaptılar. Herkes korkacak bir şeyin yoksa neden izlenmekten çekiniyorsun diyorlar. İnsan haklarından söz ediyorsan karşı çıkacaksın. Terör örgütlerini neden olarak gösterirseniz onlar da zaten ABD yapımı. Trump bile bu konuda Obama ve Clinton'nı suçladı. ABD nin mantığı tavşana kaç , tazıya tut mantığıdır. Yani kargaşadan nemalanmaktır.

dws lite gibi programlar bunları engellemiyor mu?
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MatrixCode 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Microsoft isterse ağzınla kuş tutsun, sonuçta w10 casus yazılım. ABD gizli servislerinin istediği yazılım. Neden bedava verdiler sanıyorsunuz? Ödemeyi ABD gizli servisleri Microsoft a yaptılar. Herkes korkacak bir şeyin yoksa neden izlenmekten çekiniyorsun diyorlar. İnsan haklarından söz ediyorsan karşı çıkacaksın. Terör örgütlerini neden olarak gösterirseniz onlar da zaten ABD yapımı. Trump bile bu konuda Obama ve Clinton'nı suçladı. ABD nin mantığı tavşana kaç , tazıya tut mantığıdır. Yani kargaşadan nemalanmaktır.

herkes senin kadar bilinçli olsa çok güzel olur hocam. maalesef dünyada garip ve büyük oyunlar dönüyor. microsoft ve bill gates de bu işin bir parçası. bakalım neler olacak.
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GenkaNuank 2 yıl
Butonlar takoz gibi onun dışında iyi
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WarSaw 2 yıl
muhteşem görünüyor diyenler var :))))))))))
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Paroksetin 2 yıl
Muhteşem görünüyor
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mhmtfrt. 2 yıl
dh dışında tüm sistemler yeni çağa ayak uydurdu:(
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WaylandIZMIR 2 yıl
Çok iyi gözüküyor. Birde beleş Win10 sahibi olduk upgrade yaparak. Daha ne olsun
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Eeltorm 2 yıl
Harika olmuş bu güncelleme ile birlikte daha akıcı, daha güzel görünen ve hızlı bir Windows 10 gelecek diye düşünüyorum.
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Synch3 2 yıl
Şu tasarım güncellemesinden önce game boost özelliğini getirseler.. Belki oyunlara etkisi olur..
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ankaland 2 yıl
windows tarihi boyunca yaptığı en iyi 4 (windows 98, xp, windows 7, windows 10) bence win 10 neredeyse mükemmele yakın işletim sistemi olmuş.. win 8 ve 8.1 en kazı vista danda kötüydü..windows 10 4k monitörlerde halen kat etmesi gereken yol var. sesli komut halen yetersiz, ağ ayarları halen sorunlu, geri kalen ne yapmasalar ayrıntıdır.. pencereyi üste koysa ne olacak, yuvarlak yapsa ne olacak.. ileri düzey kullanıcılar işletim sisteminde çok önemli özellik için yeni sisteme geçiş yapıyor.. windows 7 64 bit sistemi yaygınlaştırdı.. win 10 directx 12 yaygınlaştırdı..
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Manchester United 2 yıl
İşte şimdi tasarımı oturaklı olmuş. Yalnız düğmelerin aşağıda olması güzel olmamış.
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