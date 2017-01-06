Windows 10′un yeni tasarımına ait ilk görüntüler sızdırıldı

Geride bıraktığımız kasım ayında alınan duyumlarla göre Microsoft’un Windows 10 için büyük bir tasarım değişikliği yapmak istediği, entegre uygulamaların yanı sıra geliştiriciler için de yeni araçlar sunacağı iddia edilmişti. MSPoweruser tarafından sızdırılan ekran görüntülerine bakılırsa Microsoft’un gizli çalışmasına dair ilk detaylar ortaya çıktı.

Güncel işletim sistemi Windows 10'u daha estetik, sade ve modern çizgilere kavuşturmak için düğmeye basan teknoloji devi, "Project NEON" projesiyle önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Windows Vista ve Windows 7 sürümlerinden aşina olduğumuz görsel bulanıklık sağlayan "Aero Glass"ı daha etkin kullanacak olan Windows 10'da animasyonlar da bir adım öne çıkacak.

Metin ve görüntüler üzerindeki vurguların dikkat çektiği tasarım genel yapı itibariyle Microsoft Design Language 2 (MDL2) ile Windows 8'in Metro arayüzünün karışımı şeklinde nitelendirilebilir. İşletim sisteminin tamamında "Acrylic" isimli yeni bir bileşene de yer vereceği ifade edilen teknoloji devi, böylelikle üçüncü parti uygulamaların da güncellenen tasarıma ayak uydurmasını sağlayacak. Henüz ne zaman yayınlanacağı bilinmeyen yeni Windows 10 tasarımı için biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor.

https://mspoweruser.com/project-neon-windows-10-first-look/