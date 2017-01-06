Türk girişim Volt, Here iş birliği ile dünyada bir ilke imza attı

Şehir içinde aynı yöne giden kişileri ve sürücüleri bir araya getirerek keyifli ve daha uygun fiyatta yolculuk deneyimi sunan Volt, -BMW, Audi ve Daimler’in sahip olduğu- Here ile önemli bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Buna göre Volt içerisinde artık Here’ın sesli navigasyon ve trafik bilgisi özelliklerini de kullanılabilecek.

Üstelik sürücüler İstanbul içerisinde seyahat ettikçe trafik verisi biriktirmeye ve yolculuklarıyla haritanın iyileştirilmesine yardımcı olacaklar. Global çapta da bir ilk olan ortaklık kapsamında Volt (İstanbul) ve Here (Berlin) rota eşleştirme algoritması, gerçek zamanlı trafik ve kaza raporlama konularını içeren Ar-Ge projeleri üzerinde birlikte çalışıyor.

Volt sürücüleri uygulamayı kar amaçlı kullanmadığı için yolculuklar taksiden yüzde 70 daha ucuza geliyor ve mevcut araç masraflarını önemli oranda karşılayabiliyor. Şu an için İstanbul’da hizmet veren servisin önümüzdeki dönemlerde diğer şehirlerde de hayata geçirilmesi düşünülüyor.