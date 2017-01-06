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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk girişim Volt, Here iş birliği ile dünyada bir ilke imza attı

İstanbul'un şehir içi yolculuk paylaşım uygulaması olan Volt, HERE haritalama şirketi ile iş birliği yaparak sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünyada bir ilke imza attı.
2 yıl
5,6b
1
10
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Şehir içinde aynı yöne giden kişileri ve sürücüleri bir araya getirerek keyifli ve daha uygun fiyatta yolculuk deneyimi sunan Volt, -BMW, Audi ve Daimler’in sahip olduğu- Here ile önemli bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Buna göre Volt içerisinde artık Here’ın sesli navigasyon ve trafik bilgisi özelliklerini de kullanılabilecek.
Üstelik sürücüler İstanbul içerisinde seyahat ettikçe trafik verisi biriktirmeye ve yolculuklarıyla haritanın iyileştirilmesine yardımcı olacaklar. Global çapta da bir ilk olan ortaklık kapsamında Volt (İstanbul) ve Here (Berlin) rota eşleştirme algoritması, gerçek zamanlı trafik ve kaza raporlama konularını içeren Ar-Ge projeleri üzerinde birlikte çalışıyor.
Volt sürücüleri uygulamayı kar amaçlı kullanmadığı için yolculuklar taksiden yüzde 70 daha ucuza geliyor ve mevcut araç masraflarını önemli oranda karşılayabiliyor. Şu an için İstanbul’da hizmet veren servisin önümüzdeki dönemlerde diğer şehirlerde de hayata geçirilmesi düşünülüyor.

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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Geliştiricelere bravo.
Konu dışı sayılabilecek bir yorumda bulunmak istiyorum. Şu aylarda yaşanan üzücü patlama ve katliam haberlerinden sonra insanların arabalarına alacakları kişiler konusunda daha çekingen olması ve bununda bahsi geçen uygulamaların zor zamanlar geçirmesine sebep olabilir. Şahsen otostop çeken insanlara istemeden de olsa önyargılı yaklaşıp durmuyorum.
Geliştiricelere bravo.Konu dışı sayılabilecek bir yorumda bulunmak istiyorum. Şu aylarda yaşanan üzücü patlama ve katliam haberlerinden sonra insanların ara...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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S_O_S 2 yıl
yakında bunu kullananların araçlarının korsan taksi diye bağlandığını okuruz buradan.
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rdvanayazz 2 yıl
uygulama fikri süper ama gelelim ki o adar kullanmama rağmen denk gelen olmadı
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Rapator 2 yıl
Korsan taksiden ceza yerler...
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S_O_S 2 yıl
yakında bunu kullananların araçlarının korsan taksi diye bağlandığını okuruz buradan.
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DH Misafiri 2 yıl
"işbirliği" olacak sayın editör, yanlış yazmışsın.
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Cihan Pehlivan 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
"işbirliği" olacak sayın editör, yanlış yazmışsın.

Merhaba,
Doğru yazımı "iş birliği" şeklinde. Dilerseniz TDK'nın web sitesinden kontrol edebilirsiniz.
tdk.gov.tr/...
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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Geliştiricelere bravo.
Konu dışı sayılabilecek bir yorumda bulunmak istiyorum. Şu aylarda yaşanan üzücü patlama ve katliam haberlerinden sonra insanların arabalarına alacakları kişiler konusunda daha çekingen olması ve bununda bahsi geçen uygulamaların zor zamanlar geçirmesine sebep olabilir. Şahsen otostop çeken insanlara istemeden de olsa önyargılı yaklaşıp durmuyorum.
1 Yanıt Yanıtla +10
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V4LKyR 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

Geliştiricelere bravo.

Konu dışı sayılabilecek bir yorumda bulunmak istiyorum. Şu aylarda yaşanan üzücü patlama ve katliam haberlerinden sonra insanların arabalarına alacakları kişiler konusunda daha çekingen olması ve bununda bahsi geçen uygulamaların zor zamanlar geçirmesine sebep olabilir. Şahsen otostop çeken insanlara istemeden de olsa önyargılı yaklaşıp durmuyorum.

Ya arkadan hook atarlarsa?
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uygulama, HERE Maps ve
7 etiket daha istanbul here volt here wego Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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