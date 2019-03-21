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Windows 7 için teknik desteğin kesilmesine geri sayım rahatsız edici uyarılarla başladı

Ocak 2020 tarihinde 10 yıllık ömrünü dolduracak olan Windows 7 işletim sistemine teknik destek sona erecek. Microsoft şimdiden kullanıcıları uyarmaya başladı.
2 ay
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un en uzun süre hâkim işletim sistemi olarak kalan Windows 7 sürümü için yolun sonu yaklaşıyor. Windows 7 kullanıcılarına yönelik olarak Microsoft yine rahatsız edici uyarılar yapmaya başladı.

Uyarılar başladı

Windows 10 sürümünün piyasaya çıkacağı dönemlerde Windows 7, Windows 8 ve 8.1 kullanıcılarına sürekli uyarı mesajları gönderilmesi eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Microsoft gelen tepkiler üzerine uygulamadan vazgeçse de şimdi yeni bir uyarı politikası başladı.

Ayrıca Bkz. "Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek"

Windows 7 işletim sisteminin teknik desteğinin 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Microsoft yeni bir uyarı sistemine geçti. KB4493132 güncellemesi ile birlikte Windows 7 kullanıcıları Windows 10 sürümüne geçmeleri gerektiği uyarısını alıyor.

Microsoft bu kez biraz daha dikkatli davranmış ve uyarı penceresine mesajın bir daha gösterilmemesi seçeneğini eklemiş. Böylece bir kez tıkladıktan sonra uyarı mesajlarının arkası kesiliyor.

Ekim 2009 tarihinde piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemi halen önemli bir kesim tarafından kullanılıyor. Özellikle Windows 8 sürümlerinin başarısızlığı ve yeni ara yüzün kabul görmemesi nedeniyle başta kurumlar olmak üzere sayısız kullanıcı yükseltme yapmayı reddetti. Windows 10 ise eleştiri konularını gidererek Windows 7 sürümünü tahtından etmeyi başarmıştı.

 

https://www.slashgear.com/windows-7-end-of-support-countdown-starts-with-nagging-reminders-20570580/ Yorum Yaz
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koyunsavar 2 ay en beğenilen
Boş yspmayın windows 10 geçin.zamanında windows7 çok iyi derken millet windows xp siz yapamam diye ağlıyordu.
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AqRaMa 2 ay
Kullanıcı arayüzü tasarımı Windows 10 dan daha iyiydi, zaten Windows 10 da tasarım 0
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ardabeyim 2 ay
Güncellendikçe güzelleşen Vista
Güncellendikçe kötüleşen 10
Milyar dolarlık firma... İnsan olmanın götürüsü olarak at gözlüğünü takıp pazarın hakimi olmanın verdiği avantajla yaptıkları saçmalıklardan öte bir şey değil.
Güncellendikçe güzelleşen VistaGüncellendikçe kötüleşen 10Milyar dolarlık firma... İnsan olmanın götürüsü olarak at gözlüğünü takıp pazarın hakimi olman...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Daniel Kuso 4 hf.
Win7 ile gittiği yere kadar gideriz ondan sonrada Win 8.1 yükleriz
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taharetmusluğu_ 1 ay
8.1 kullanıyorum windows 10 dan çok daha sorunsuz ve bugsız her ne kadar tasarımı acayip olsada windows 10 gerçektende buglı bir işletim sistemi her ne kadar bug görmeyenler olsada.Hele o salak güncellemeleri beni delirtiyor defender desen bir halta yaradığı yok hiçbirinde neymiş güvenlik desteğiymiş ulan zaten bu virüsler güvenlik güncelleştirmesi alırken de kıçımızın dibinde.
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ibrahimibiss 1 ay
Windows 10 u adam etseler millet zaten Windows 10 a geçer. Kaç kere denedim Windows 10 u fakat sürekli gelen güncellemeler adamı sinir ediyor. Bir de güncellemeyi yapamayıp değişiklikler geri alınıyor diye bilgisayarı saatlerce esir ediyor. Windows 7 için bilgisayarımın driver desteği yok. USB'ler çalışmıyor. Windows 8.1 ile mutluyum. Ne eksik ne fazla. Windows 7,XP yi tahtından eden bir kraldı. Zannımca büyük kullanıcı kitlesini göz ardı etmeyip desteği uzatırlar .
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DH Misafiri 1 ay
Windows 10 'a geçmemek için neden bu kadar direniyorlar ki? Kullanışlı ve tasarimi da oldukça sade.
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baltalı-katil 1 ay DH Misafiri
4. millenium faciası olduğundan... bir çok uyumsuzluk + bazı zamanlar açılışı güncellemesi bile çok yavaş...
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Onurmsq 1 ay DH Misafiri
Gecen gun kendi kemdine c deki belgelerim dosyalarini sildi.
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redoano 1 ay
windows XP ve 7 çok iyi isletim sistemleriydi evet. Ama Windows 10'a kotu isletim sistemi demek mantiksiz. Baslarda sorunlari vardi ama her guncelleme ile daha iyiye gitti. Windows XP ve Windows 7'de de yasandi ayni seyler. Normal ve gayet olabilir boyle seyler. Eski surumlerde rahatsiz edici seyler vardi, ki ben de baslarda sevmezdim Windows 10'u. Sadece denetim masasi ve yeni ayarlar menusu karmasasi yuzunden bile nefret etmistim neredeyse ama bunlar zamanla çozuldu. Mesela yine mouse input sorunu vardi CS gibi FPS oyunlarda sorun cikariyordu ve bir sure cozulmedi bu sorun. Ancak su an bu sorun da ortadan kalkti.
Bunun yaninda, Windows 7 oldukça sade ve stabil bir isletim sistemi (idi). Ancak devir degisti, devir degistikçe gereklilikler, begeniler, estetik ve guvenlik duzeyleri de degisti. Bu nedenle de eski donanim uzerinde Windows 10'un biraz yavas çalismasi oldukça normal bir durum. bilgisayarinizi yenileyin, uzerine guncel surum bi Windows 10 kurun ve biraz kullanin bence. baslardaki stabilite sorunlari yuzunden onyargili yaklasmayin.
Vista ve 8 ise bir turlu oturmayan, bir nevi ara isletim sistemleri idi. Onlara istediginizi soyleyin :D
Edit: Ekremcan sen de Apple disinda hangi sirket hakkinda haber yapsan zorla kotu biseymis gibi gosterme huyundan vazgeç :D adam destegi kesecek eski sisteme, tabii ki uyari mesaji gosterecek "bak bu çag disi kaldi artik desteklemiyorum yenisini yaptim ona geç" diye. "Windows 7 destegi bitiyor, apple'a geçin" mi desin?
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VegetarianZombie 1 ay
Windows 10 tasarım bakımından, kolaylık bakımından daha iyi bence. Bunca yıldan sonra firmanın win7 yi kenara atması bence normal. Geçin Windows 10 a kafa rahat olsun.
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erhan2323 1 ay
Windows 10 çok güzel bir işletim sistemi. Tasarımsal ve kolaylık yönünden çok güzel. En sevmediğim kötü yanı, güncellemeleri kontrol edemiyor oluşumuz. Sitelerde güncelleme kapatma çözümleri var evet kapatabiliriz ama ona gir şunu yap şunu engelle yapacağımıza windows 7'dekii gibi tek tıkla kontrol edebilelim. Bu ayarı getirmeleri lazım, kullanıcılarına deney faresi olarak bakmamaları lazım. Ayrıca oyun stabilitesini ayarlamaları gerekiyor, bir de mekanik disk sorununa da zahmet olmazsa çözüm bulsunlar.
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baltalı-katil 2 ay
2. millenium faciasını amma çok seven varmış be... 10 beğenmeyen ubuntu kursun...
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When The Crowds Are Gone 2 ay
Ben de Win7deyken 8 i deneyip 5 gün kusmuştum. Ama Win 10 gerçekten başarılı. Eski pcsi olan 7de devam etsin. Ama i7 7700 16Gb 1 tb ssd 1050ti sisteme win7 yüklemem tabiki. Eski dizüstünde win7 duruyor ona da hayatta win10 yüklemem.
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XanthiN 2 ay
8.1 Embedded Pro'da gayet mutluyum.
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