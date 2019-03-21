Windows 7 için teknik desteğin kesilmesine geri sayım rahatsız edici uyarılarla başladı

Microsoft’un en uzun süre hâkim işletim sistemi olarak kalan Windows 7 sürümü için yolun sonu yaklaşıyor. Windows 7 kullanıcılarına yönelik olarak Microsoft yine rahatsız edici uyarılar yapmaya başladı.

Uyarılar başladı

Windows 10 sürümünün piyasaya çıkacağı dönemlerde Windows 7, Windows 8 ve 8.1 kullanıcılarına sürekli uyarı mesajları gönderilmesi eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Microsoft gelen tepkiler üzerine uygulamadan vazgeçse de şimdi yeni bir uyarı politikası başladı.

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Windows 7 işletim sisteminin teknik desteğinin 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Microsoft yeni bir uyarı sistemine geçti. KB4493132 güncellemesi ile birlikte Windows 7 kullanıcıları Windows 10 sürümüne geçmeleri gerektiği uyarısını alıyor.

Microsoft bu kez biraz daha dikkatli davranmış ve uyarı penceresine mesajın bir daha gösterilmemesi seçeneğini eklemiş. Böylece bir kez tıkladıktan sonra uyarı mesajlarının arkası kesiliyor.

Ekim 2009 tarihinde piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemi halen önemli bir kesim tarafından kullanılıyor. Özellikle Windows 8 sürümlerinin başarısızlığı ve yeni ara yüzün kabul görmemesi nedeniyle başta kurumlar olmak üzere sayısız kullanıcı yükseltme yapmayı reddetti. Windows 10 ise eleştiri konularını gidererek Windows 7 sürümünü tahtından etmeyi başarmıştı.