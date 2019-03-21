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Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek

Oyunların çıktığı ilk gün kırılmasını engelleyerek gelir kaybının önüne geçmeye çalışan Denuvo platformu şimdi de hile yapanların engellenmesine yönelik bir yazılım geliştirdi.
2 ay
3b
1
12
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasının gündeminden hiç düşmeyen popüler DRM koruması Denuvo şimdi de hile yapanlara karşı harekete geçti. Denuvo Anti-Cheat adındaki yeni çözüm oyunlarda hile yapılmasının önüne geçmeyi planlıyor.

Denuvo Anti-Cheat nedir?

Oyun dünyasında ilk günden bu yana iki konu sürekli gündemde kaldı. Birincisi oyunların kırılarak korsan bir biçimde yayımlanması ikincisi ise oyunlarda hile yaparak yapay zekaya veya diğer oyunculara karşı avantaj sağlanması.

Irdeto bünyesindeki Denuvo bugüne kadar oyunların kırılması konusunda çalışmalar yapmıştı. Her ne kadar bazı oyunlarda daha ilk günden kırılsa da aylarca kendisini koruyarak dikkat çektiği oyunlar da mevcut.

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Denuvo şimdi ikinci soruna da el atıyor. Denuvo Anti-Cheat çözümü oyunun kodlarına entegre edilerek hackerların oyun kodlarına farklı paketler açmasını veya manipülasyon yapmasını engellemeyi amaçlıyor.

Irdeto yeni çözümün Intel ve AMD tarafından sunulan donanım tabanlı güvenlik özelliklerini temel aldığını ifade ediyor. Bunun yanında yapay zekâ oyun sırasında parametreleri takip ederek maksimum seviyede hata bulmaya çalışıyor.

Hile konusu Fortnite gibi geniş kitlelere sahip olan oyunlarda büyük risk taşımaya başladı. Şimdiye kadar geliştiriciler oyun içi şikâyet mekanizmaları veya kendi geliştirdikleri kısıtlı çözümlerle hile yapanları tespit etmeye çalışıyordu. Denuvo Anti-Cheat çözümü ilk aşamalarda kendini ispatlarsa standart haline gelebilir.

 

https://www.techpowerup.com/253913/denuvo-parent-company-irdeto-launches-anti-cheat-solution Yorum Yaz
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soneday 2 ay en beğenilen
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The.Mafia 2 ay
Çok iyi bir şey hileye hey oyunda karşıyım hakkınızla oynayın
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ReverseSlashN 2 ay
Denuvo yine boş yapıyor. En güvenli DRM UWP
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Mortus 2 ay
Denuvo kaç kere rezil oldu utanmadan bide hileyi engelleyeceklerini söylüyorlar... "aylarca kendisini koruyarak dikkat çektiği oyunlar da mevcut." denmiş, CPY'nin listesinde yer almadığı ne kadar belli. Adamlar artık çekirdek çitler gibi Denuvo'yu kırıyorlar.
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Spider_hip 2 ay
Bu Denuvo da iyice utanmaz çıktı. Kaç kere tükürdüklerini yaladılar. Artık hedef küçülte küçülte 1 günlüğüne kırılmasını engellemeye kadar küçültmüşler hedefi :) Orjinal alan adam bile Denuvo yüzünden gidip cracklı indiriyor :) Keşke hileleri engelleyebilseler ama işlemci yine 100 vuracaksa kalsın.
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Crashlone 2 ay
yeni ekran kartı ve işlemci satmak için sistemi yoracaklar ekstra şeyler eklemeye devam ediyorlar...
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interwap 2 ay
Bitiremezler ama azaltırlar.
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qoqoCAN 2 ay
:D ne hileye ne de korsana çare bulabilirler.
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fhrstw 2 ay
Cpuların canına ot tıkarlar kesin.
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soneday 2 ay en beğenilen
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