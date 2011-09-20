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Windows 8 Önizleme Sürümü'nün kullanım süresi 12 Mart'ta doluyor

7 yıl
26,1b
1
18
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 Önizleme Sürümü'nün kullanım süresi 12 Mart'ta doluyor
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Microsoft geçtiğimiz hafta içerisinde Windows 8 işletim sisteminin geliştiricilere yönelik  Build 8102 Milestone 3 sürümünü genel kullanıma açarak önemli bir adım attı. Yeni işletim sistemini denimlemek isteyenlerin Microsoft sunucularına zorlu anlar yaşattığı Windows 8 Geliştirici Önizleme Sürürmü'nü indirenler için bir tarih büyük önem taşıyor.
İşletim sisteminin "hakkında" kısmında yer alan bilgiye göre, genel kullanıma açık Windows 8 Preview Build 8102 Milestone 3 (M3) için belirlenen son kullanım tarihi 12 Mart 2012 yani Microsoft, şu anki sürüm için 6 aylık kullanım ömrü biçmiş durumda. Aslına bakılırsa bahsi geçen tarihten sonra da şu anki sürüm büyük bir olaslıklıkla kullanılabilecek ancak işletim sistemine gömülü olarak gelen zaman bombası devreye gireceğinden, kullanıcılara sürekli uyarı verilecek ve bu nedenle genel kullanım verimliliği de olumsuz etkilenecek. 
Windows 8 için beta öncesi sürümlerden biri olan Preview Build 8102 Milestone 3 (M3) zaman içerisinde yerini yeni sürümlere bırakacak ve Microsoft muhtemelen bir veya birkaç sürümü daha nihai satış başlamadan önce genel kullanıma sunacak. Bu noktada gözler Windows 8'in resmi beta sürümüne çevrilmiş durumda. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Windows 8'in beta versiyonu çok büyük bir olasılıkla Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2012) ile birlikte sunulacak.
Windows 8 Önizleme Sürümü'nün kullanım süresi 12 Mart'ta doluyor
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ezimuse 7 yıl en beğenilen
İyide ben bunu zaten windows 8 çıktığı zaman ss destekli olarak açıkladım bilseydim haber yapın derdim
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someone74 7 yıl
Donanım üret nasıl olsa yazılım yok itele gitsin. 64 bit yazılımlar hala yetersiz, xp den sonra ise win7 ye kadar işletim sistemi eziyeti yaşadık. Win8 sizin olsun ben win7 ile yola devam edeceğim.
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@wise 7 yıl
BU çıkınca fiyatı yine bekleneceği gibi en az 200 tl olur. Aslında hayatım boyunca hiç kendime ayit orjinal işltim sistemim olmadı.
Sizin oldu mu? Cidden ülkemizi pek sevmese gerek bu Bill Gates.
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DH Misafiri 7 yıl
bende lg r590 var lg nin internet sitesinde sadece xp,vista ve win7 icin driverlar yayınlanmış ben win8 yüklersem win7 deki driverlar ile uyumlu çalışırmı?
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reyes22 7 yıl fx57
fx57





 

Microsoft geçtiğimiz hafta içerisinde Windows 8 işletim sisteminin geliştiricilere yönelik  Build 8102 Milestone 3 sürümünü genel kullanıma açarak önemli bir adım attı. Yeni işletim sistemini denimlemek isteyenlerin Microsoft sunucularına zorlu anlar yaşattığı Windows 8 Geliştirici Önizleme Sürürmü'nü indirenler için bir tarih büyük önem taşıyor.

 

İşletim sisteminin "hakkında" kısmında yer alan bilgiye göre, genel kullanıma açık Windows 8 Preview Build 8102 Milestone 3 (M3) için belirlenen son kullanım tarihi 12 Mart 2012 yani Microsoft, şu anki sürüm için 6 aylık kullanım ömrü biçmiş durumda. Aslına bakılırsa bahsi geçen tarihten sonra da şu anki sürüm büyük bir olaslıklıkla kullanılabilecek ancak işletim sistemine gömülü olarak gelen zaman bombası devreye gireceğinden, kullanıcılara sürekli uyarı verilecek ve bu nedenle genel kullanım verimliliği de olumsuz etkilenecek. 

 

Windows 8 için beta öncesi sürümlerden biri olan Preview Build 8102 Milestone 3 (M3) zaman içerisinde yerini yeni sürümlere bırakacak ve Microsoft muhtemelen bir veya birkaç sürümü daha nihai satış başlamadan önce genel kullanıma sunacak. Bu noktada gözler Windows 8'in resmi beta sürümüne çevrilmiş durumda. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Windows 8'in beta versiyonu çok büyük bir olasılıkla Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2012) ile birlikte sunulacak.

 




 


bu resme nerden bakıyoruz...

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alicans35 7 yıl reyes22
reyes22

bu resme nerden bakıyoruz...

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Başlat Tuşu+R'ya bastıktan sonra winver yazıp enter'a basın
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SystemApps 7 yıl
Windows 8 merakla bekliyorum.Param olursa orjinal alırım :D
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jehan 7 yıl
BÖCCÜK DH
Daha varmış.Las Vegastaki fuardan ne kadar zaman sonra Türkiyeye gelir ?

turk telekom fiber ile isik hizinda!
ulkemizde 8mbit internet verebildiler de avrupa kaldi bir tek..
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çatallastik 7 yıl
jehan

BÖCCÜK DH

Daha varmış.Las Vegastaki fuardan ne kadar zaman sonra Türkiyeye gelir ?


turk telekom fiber ile isik hizinda!
ulkemizde 8mbit internet verebildiler de avrupa kaldi bir tek..

kafan mı güzel senin? soru- cevap


ifrit oluyorum böylelerine.
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The Anonymous 7 yıl

jehan
BÖCCÜK DH
Daha varmış.Las Vegastaki fuardan ne kadar zaman sonra Türkiyeye gelir ?

turk telekom fiber ile isik hizinda!
ulkemizde 8mbit internet verebildiler de avrupa kaldi bir tek..

Evet. Las vegas avrupada hihi.
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hakanr 7 yıl
Peki resmi satışı ne zaman başlayacak ?
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl
Daha varmış.Las Vegas'taki fuardan ne kadar zaman sonra Türkiye'ye gelir ?
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ezimuse 7 yıl
İyide ben bunu zaten windows 8 çıktığı zaman ss destekli olarak açıkladım bilseydim haber yapın derdim
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