Windows 8 Önizleme Sürümü'nün kullanım süresi 12 Mart'ta doluyor

Microsoft geçtiğimiz hafta içerisinde Windows 8 işletim sisteminin geliştiricilere yönelik Build 8102 Milestone 3 sürümünü genel kullanıma açarak önemli bir adım attı. Yeni işletim sistemini denimlemek isteyenlerin Microsoft sunucularına zorlu anlar yaşattığı Windows 8 Geliştirici Önizleme Sürürmü'nü indirenler için bir tarih büyük önem taşıyor.

İşletim sisteminin "hakkında" kısmında yer alan bilgiye göre, genel kullanıma açık Windows 8 Preview Build 8102 Milestone 3 (M3) için belirlenen son kullanım tarihi 12 Mart 2012 yani Microsoft, şu anki sürüm için 6 aylık kullanım ömrü biçmiş durumda. Aslına bakılırsa bahsi geçen tarihten sonra da şu anki sürüm büyük bir olaslıklıkla kullanılabilecek ancak işletim sistemine gömülü olarak gelen zaman bombası devreye gireceğinden, kullanıcılara sürekli uyarı verilecek ve bu nedenle genel kullanım verimliliği de olumsuz etkilenecek.

Windows 8 için beta öncesi sürümlerden biri olan Preview Build 8102 Milestone 3 (M3) zaman içerisinde yerini yeni sürümlere bırakacak ve Microsoft muhtemelen bir veya birkaç sürümü daha nihai satış başlamadan önce genel kullanıma sunacak. Bu noktada gözler Windows 8'in resmi beta sürümüne çevrilmiş durumda. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Windows 8'in beta versiyonu çok büyük bir olasılıkla Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2012) ile birlikte sunulacak.