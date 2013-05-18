Windows 8 için Adobe Photoshop Express kullanıma sunuldu





Adobe ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması Photoshop Express’i, Android ve IOS platformlarından sonra nihayet Windows 8 için de kullanıma sundu. Microsoft’un Windows uygulama mağazasından hem Windows 8 hem de Windows RT için edinilebilen uygulama ile kullanıcılar, eğer cihazlarında var ise dokunmatik ekran veya fare ile bilgisayarlarındaki herhangi bir fotoğrafı ya da yine cihazları destekliyor ise entegre internet kamerası ile çektikleri görüntüyü düzenleyebiliyorlar.

Adobe Photoshop Express ileri düzey özellikler sunuyor olmasa bile uygulama ile fotoğraflar kesilebiliyor, kontrast oranları değiştirilebiliyor, keskinlik verilebiliyor, parlaklık ayarı düzenlenebiliyor, kırmızı göz silinebiliyor, gölge kontrolü gerçekleştirilebiliyor ve otomatik düzeltme ayarı ile tek tuşla fotoğraflar optimize edilebiliyor. Photoshop Express ile düzenlenen fotoğrafları kullanıcılar ayrıca Adobe Revel servisine yükleyebiliyor ve sahip oldukları mobil cihazlar ile eşleyebiliyorlar. Dileyen kullanıcılar ekstra ücret karşılığında daha gelişmiş araçları da uygulama için satın alabiliyorlar.





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