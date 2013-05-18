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Windows 8 için Adobe Photoshop Express kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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20
Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 için Adobe Photoshop Express kullanıma sunuldu


Adobe ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması Photoshop Express’i, Android ve IOS platformlarından sonra nihayet Windows 8 için de kullanıma sundu. Microsoft’un Windows uygulama mağazasından hem Windows 8 hem de Windows RT için edinilebilen uygulama ile kullanıcılar, eğer cihazlarında var ise dokunmatik ekran veya fare ile bilgisayarlarındaki herhangi bir fotoğrafı ya da yine cihazları destekliyor ise entegre internet kamerası ile çektikleri görüntüyü düzenleyebiliyorlar. 
Adobe Photoshop Express  ileri düzey özellikler sunuyor olmasa bile uygulama ile fotoğraflar kesilebiliyor, kontrast oranları değiştirilebiliyor, keskinlik verilebiliyor, parlaklık ayarı düzenlenebiliyor, kırmızı göz silinebiliyor, gölge kontrolü gerçekleştirilebiliyor ve otomatik düzeltme ayarı ile tek tuşla fotoğraflar optimize edilebiliyor. Photoshop Express ile düzenlenen fotoğrafları kullanıcılar ayrıca Adobe Revel servisine yükleyebiliyor ve sahip oldukları mobil cihazlar ile eşleyebiliyorlar. Dileyen kullanıcılar ekstra ücret karşılığında daha gelişmiş araçları da uygulama için satın alabiliyorlar. 

İndirmek için  link;
http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/adobe-photoshop-express/c08a0d72-28a1-465a-9e70-6a5b80b44d60
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SE.exe 6 yıl
Hep Photoshop hep Photoshop. Bir Illustrator yapmadılar gitti
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bunu kullanan var mı? Kaydedeceğim zaman 'there is an error saving your image' yazıyor. Haliyle de kaydetmiyor.
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dionysos_07 6 yıl
basit işlemler için phptoscape öneririm, üstelik ücretsiz, bazı özellikleri bakımından PS dan daha kullanışlı
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smart1978 6 yıl
Google daha profesyonelini çıkardı.
Google sayesinde Adobe Photoshop Express çıktı. Zaten Android de vardı Windows 8 için çok geç kaldılar.
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BD911 6 yıl
İyi güzelde win 8 zor toparlar bu saatten sonra.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar haberi okuduktan sonra programı indirdim kuruldu sonrasında resim düzenlemeleri gayet hoşuma gitti ama resimi kaydet butonu yerinde buy satın al yazısı vardı 10 tl yakın bir ücret karşılığında satın aldım ama şöyle bir sorun oluştu save yazan yere tıkladığımda ther is an error saving your image hatası alıyorum çözüm için yardımlarını bekliyorum.Şimdiden teşekkür ederim.
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ycanatilgan 6 yıl
Vay Erdi Abim bu resmi paylaşır mısın?
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emineua 6 yıl
Tek tık ve fotoğraf profile koyulmaya hazır. Express'e alalım sizi...
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fx57 6 yıl ycanatilgan
ycan00

Vay Erdi Abim bu resmi paylaşır mısın?

Merhaba,

Fotoğrafın orjinal hali şu şekilde;
fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/... :)
2 Yanıt Yanıtla +2
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KalemKolik 6 yıl
Erdi haber içerisinde reklamınıda yapmış :)
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omerfrt 6 yıl
Bu işlemler için Photoscape kullanıyorum ama acaba hangisi daha iyi olur bilgisi olan var mıdır?
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DH Misafiri 6 yıl
Basit işlemler için güzel olmuş, oldukça kullanışlı.
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[Vampir] 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Basit işlemler için güzel olmuş, oldukça kullanışlı.

Bu nasıl misafirlik kardeş bi gitmedin bu kadar uzun misafirmi olurmuş.
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