Windows 8 kutu tasarımları ortaya çıktı

26 Ekim'de piyasaya sürülecek Windows 8 işletim sisteminin kutu tasarımları da belli oldu.





Kaynklara göre Microsoft, Windows 8 işletim sistemini çevrimiçi olarak sunacakken, kutulu versiyonlar piyasada fazla boy göstermeyecek. Windows 8 yükseltme versiyonlarını tüketiciler kutulu olarak satın alabilecekler.





Tasarımlarda iki farklı kutu rengi görünüyor. Beyaz renk Windows 8 için, siyah Windows 8 Pro için kullanılmış.





Bilindiği gibi Microsoft, Windows 8 RTM sürümünü üretim ortaklarına geçen hafta dağıtmaya başladı.