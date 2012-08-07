Windows 8 kutu tasarımları ortaya çıktı

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26 Ekim'de piyasaya sürülecek Windows 8 işletim sisteminin kutu tasarımları da belli oldu.
Kaynklara göre Microsoft, Windows 8 işletim sistemini çevrimiçi olarak sunacakken, kutulu versiyonlar piyasada fazla boy göstermeyecek. Windows 8 yükseltme versiyonlarını tüketiciler kutulu olarak satın alabilecekler.
Tasarımlarda iki farklı kutu rengi görünüyor. Beyaz renk Windows 8 için, siyah Windows 8 Pro için kullanılmış.
Bilindiği gibi Microsoft, Windows 8 RTM sürümünü üretim ortaklarına geçen hafta dağıtmaya başladı.
http://mashable.com/2012/08/07/microsoft-windows-8/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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