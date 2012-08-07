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Windows 8 kutu tasarımları ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
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27
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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26 Ekim'de piyasaya sürülecek Windows 8 işletim sisteminin kutu tasarımları da belli oldu. 

Kaynklara göre Microsoft, Windows 8 işletim sistemini çevrimiçi olarak sunacakken, kutulu versiyonlar piyasada fazla boy göstermeyecek. Windows 8 yükseltme versiyonlarını tüketiciler kutulu olarak satın alabilecekler.

Tasarımlarda iki farklı kutu rengi görünüyor. Beyaz renk Windows 8 için, siyah Windows 8 Pro için kullanılmış. 

Bilindiği gibi Microsoft, Windows 8 RTM sürümünü üretim ortaklarına geçen hafta dağıtmaya başladı.


http://mashable.com/2012/08/07/microsoft-windows-8/ Yorum Yaz
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lj94 7 yıl en beğenilen
ilk 2 yorumu yapan sarhoş:D
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CoreXXX 7 yıl
ortalama 3 5 sene arası pc lerde pentium dual core 2 yada 1 gbli pc lerde bile w7 starter xp den daha hızlı. ayda 40 50 pc ye format atıyorum ortalama. hala xp diyenler var ya. xp yi niye kullanırsın mecbursundur bişey demem bazı ses kartı sürücüleri felan yok w7 için veya pc 512 ramlı felandır. ama şu devirde 2gb ram 9 dolarken yani hala xp kullanıyorsanız örümcek kafalı derim
ortalama 3 5 sene arası pc lerde pentium dual core 2 yada 1 gbli pc lerde bile w7 starter xp den daha hızlı. ayda 40 50 pc ye format atıyorum ortalama. hala xp...
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JoeyBane 7 yıl
Kutu bahane. Önemli olan işlevi.
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abrenax 7 yıl
kutusunu bile çok basit ve sade yapmışlar.
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vitor reis 7 yıl
Bir mountain lion kesinlikle değil
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homeros1 7 yıl
Microsoft ilk kez 2000 yılında çıkardığı Millenium işletim sistemi ile bir hata yapmıştı. Birde benim şahis fikrim yine, Vista ile hüsran yarattı. Bu 2 büyük acı tecrübeden büyük dersler çıkardıklarını Windows 7 işletim sistemi ile rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bundan sonra daha da iyi işletim sistemleri bizi bekliyor eminim buna. Windows 8 de bunlardan biri olacak. Ancak kutu tasarımlarını ben pek tutmadım. Hatta google dan neler yapılabilir diye bakınca 2 görsel buldum. Onları kutuya yerleştirdim. Amatörce oldular ancak Microsoft bunların kralını yapabilirdi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla
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E_Aydin35 7 yıl
Şahsen Windows 8 yükseltme versiyonunu kutu şeklinde alıcam.. :)
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fatality1907 7 yıl
kutu tasarımı kendisi gibi felaket.
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müntekim 7 yıl
90'lı yılların başlarındaki tasarımları andırıyor sanki
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Guest-25CF1EFB4 7 yıl
Windows 7 den çok memnunum. İnşallah Windows 8 bana Windows 7 yi unutturur. Amin :D
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omerfrt 7 yıl
Arkadaşlar bu sorumla ilgili konu bile açmayı düşünüyorum.Şimdi ben Windows 7 Home Basic kullanısıyım netten 39 Dolara yükselttim diyelim zamanı gelince peki bu adamlar bana bir serial verecek mi ben netten sonradan Windows 8 iso indirip istediğim zaman yeniden Windows 8 i kurabilecek miyim bilen var mı?
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seckinim 7 yıl
windows artık son sürüm ile beraber = boxes 1.0
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CoreXXX 7 yıl
ortalama 3 5 sene arası pc lerde pentium dual core 2 yada 1 gbli pc lerde bile w7 starter xp den daha hızlı. ayda 40 50 pc ye format atıyorum ortalama. hala xp diyenler var ya. xp yi niye kullanırsın mecbursundur bişey demem bazı ses kartı sürücüleri felan yok w7 için veya pc 512 ramlı felandır. ama şu devirde 2gb ram 9 dolarken yani hala xp kullanıyorsanız örümcek kafalı derim
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