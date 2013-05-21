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Windows 8 üzerinde Leap Motion kullanımı hakkında yeni bir video yayınlandı

6 yıl
874
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20
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 8 üzerinde Leap Motion kullanımı hakkında yeni bir video yayınlandı
El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan ve tanıtıldığı zaman büyük yankı uyandıran Leap Motion kontrol cihazının, Windows 8 işletim sistemi üzerinde gösterdiği performans hakkında yeni bir video yayınlandı.
Leap Motion Blog üzerinde yayınlanan yeni video, Leap Motion kontrol cihazı ile Windows 8 işletim sistemiyle genel olarak nasıl etkileşime geçileceği, sayfalar arası geçişlerin ya da Metro ara yüzü kullanımının nasıl olduğu ve genel olarak Windows içerisinde yer alan diğer uygulamalar üzerinde alınan çoklu kontrol performansı gözler önüne seriliyor. Windows yanında Mac bilgisayar sistemleriyle de uyumlu olarak çalışan ve oldukça ufak boyutlarda olan Leap Motion, 290 fps gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabiliyor ve oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyuyor.
Yakında benzer bir tanıtım videosunu Mac OSX işletim sistemi içinde yayınlayacaklarını belirten firma, Leap Motion kontrol cihazının satışına 22 Haziran tarihinde başlıyor. Cihaz 79$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://blog.leapmotion.com Yorum Yaz
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balcis 6 yıl en beğenilen
Hobar
Moribito Pek pratik degil ama, alinir bir tane eglencelik. Iron Man misali...
Hiç pratik değil gerçekten. ellerimiz havada bununla mı uğraşacağız. masadan destek alıp fare kullanmak çok daha rahat bence. Aynı şey dokunmatik ekran dizüstüler için de geçerli. Yav ben fareyle çok küçük bir alanı kullanarak işimi rahat bir şekilde yapabiliyorken niye elimi kaldırıp ekrana dokunayım. Üstelik erkan da kirleniyor.

sensörü istediğin yere koyabiliyorsun küçücük cihaz.
ben bunu görünce ilk olarak aklıma evde tv'ye pc aracılığıyla bğlayı o şekilde oturduğum koltuktan rahat rahat kullanmak geldi. kolunu kaldırmak istemiyorsan bunu koltuğun ayağının bitişiğine koyarsın, kolun koltuğun kolçağında dayalıyken elini çok hafif öne çıkarır kullanırsın. bu şekilde hizalama problemi de olmaz.
isteyen insan çözüm bulur, bence insanlar değişime kapalıyken bu çözümleri görmek istemiyorlar.
HobarMoribito Pek pratik degil ama, alinir bir tane eglencelik. Iron Man misali...Hiç pratik değil gerçekten. ellerim...
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Moribito 6 yıl
Pek pratik degil ama, alinir bir tane eglencelik. Iron Man misali...
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar ben google chrome kullanyorum alta-ta sabıtledıgım yerde duruyo ama acmaya kalkınca tam ekran gelıyo nasıl anlatsam en ustte sağda sayfayı asagı ındırme butnu kapatma butonu olması gerekıyo ama yok asagıdakı saate gorunmuyo dıger ınternet explovr normal acılıyo ama lutfen bırı bunu nasıl duzeltıcegımı bana sölesın
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Zordion 5 yıl
Super bir cihaz, evet pratik olmayabilir ancak eglencesine bile alinir. 79$ boyle bir cihaz icin hic de fazla degil.
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DH Misafiri 5 yıl
Turkforce
Kinect gibi resmen rezalet bir cihazı bile öve öve bitiremeyen insanlar bunun için ne diyecekler merak ediyorum.Gerçekten harika bir iş çıkarmışlar.Tek elle bilgisayar kullanmak oldukça kolaylaşacak. :)

Beyfendi Kinect kullanmış da laf ediyor, adamlar çağ atlatan teknolojinin temelini attılar o cihazla ve şu anda yüz milyonlarca insanın evinde o cihaz var... PS fanı BEN bile Kinect kullanmak için Media Markt'a gittiğimi hatırlıyorum. Senin şunu okuduğun dakika içinde milyonlarca insan Kinect ile spor yapmakta, oyun oynamakta, hareket etmektedir. Buna göre düşün rezalet mi değil mi?
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9mtaelp9 5 yıl
ben ön sipariş verdim kargo dahil 95 dolar yazıyor hayırlısıyla 22'sine az kaldı göreceğiz nasıl bir ürün olduğunu(inşallah gümrüğe takılmaz)
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Carfreak 6 yıl
Google glass takar iron mancilik oynarız artık
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|Eren| 6 yıl
Pratik mi değil adam çağ atlamış ne diyosun sen
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kng09 6 yıl
hikaye ya hep böle görseller xbox kinecttede aynı oldu . sonra 0 kullanıs oldugu alınca ortaya cıktı . hıc bır sekılde ınanmıyorum 5 yıl ıcın bu teknoljının verımlı sekılde kullanılıcagına
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SystemApps 6 yıl
windows 8 dokunmatik için yapılmış yok mause ile zormuş diye sayıklayanlara duyurulur:

dokunma o zaman uleyn.dokunmamatik kullan



süper bir şey bence.fiyatıda uygun 27inç monitöre bi tane alırım bundan :)hatta multimedia bilgisayarları içinde mükemmel olur.

tabi nasıl verimli çalışıyormu max uzaklık mesafesi gibi şeyleride irdelemek lazım.ama fikir olarak çok beğendim.özellikle internette gezmek harika olur bunla :)


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lyridder 6 yıl
Güzel ve çok kullanışlı duruyor ama işin içinde microsoft varken nedense içim rahat etmiyor.
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darkaura 6 yıl
videodaki kadar effektif calisiyorsa super sistem. ama son 10 senedir microsoftda konsept kullannim videolarindan baska bir sey gormedim. gercek manada kullanima gecen bir kinecti biliyorum
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Şimdi Windows 8'e geçiş yapabilirim. Mouse ile uğraşmak zor geliyordu, böyle bir şey yapılması bence harika olmuş. Benim merak ettiğim menzili, video'da hep yakın kullanım göstermişler.
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itachi237 6 yıl
ebay'dan alırız bir tane
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Umutcan 6 yıl
Sonra böyle olmayalım da


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