Windows 8 üzerinde Leap Motion kullanımı hakkında yeni bir video yayınlandı

El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan ve tanıtıldığı zaman büyük yankı uyandıran Leap Motion kontrol cihazının, Windows 8 işletim sistemi üzerinde gösterdiği performans hakkında yeni bir video yayınlandı.

Leap Motion Blog üzerinde yayınlanan yeni video, Leap Motion kontrol cihazı ile Windows 8 işletim sistemiyle genel olarak nasıl etkileşime geçileceği, sayfalar arası geçişlerin ya da Metro ara yüzü kullanımının nasıl olduğu ve genel olarak Windows içerisinde yer alan diğer uygulamalar üzerinde alınan çoklu kontrol performansı gözler önüne seriliyor. Windows yanında Mac bilgisayar sistemleriyle de uyumlu olarak çalışan ve oldukça ufak boyutlarda olan Leap Motion, 290 fps gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabiliyor ve oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyuyor.

Yakında benzer bir tanıtım videosunu Mac OSX işletim sistemi içinde yayınlayacaklarını belirten firma, Leap Motion kontrol cihazının satışına 22 Haziran tarihinde başlıyor. Cihaz 79$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://blog.leapmotion.com