Windows 8.1 işletim sisteminin fiyatı belli oldu





Microsoft'un geçen yıl teknoloji dünyasına sunduğu Windows 8 işletim sistemi 17 Ekim itibariyle yeni güncellemesi Windows 8.1'e kavuşmak için gün sayıyor. Orijinal Windows 8 kullanıcıları ücretsiz olarak güncellemeyi alabilecekken, yeni kullanıcılar için de fiyat belli oldu.





Windows.com sitesinden indirilecek olan Windows 8.1, standart sürüm ile 120$ olarak, Pro sürümü ile de 200$ olarak kullanıcılara sunulacak. Bu fiyatlar şu anki Windows 8 ve 8 Pro ürünleri ile aynı seviyede.





Kullanıcılar internet haricinde kutulu olarak da Windows 8.1 işletim sistemine erişebilecek. Ancak her ikisi için de 17 Ekim tarihini beklemek gerekiyor.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/09/17/pricing-and-packaging-for-windows-8-1.aspx