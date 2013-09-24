Windows 8.1 işletim sisteminin fiyatı belli oldu

Haber Editörü
Microsoft'un geçen yıl teknoloji dünyasına sunduğu Windows 8 işletim sistemi 17 Ekim itibariyle yeni güncellemesi Windows 8.1'e kavuşmak için gün sayıyor. Orijinal Windows 8 kullanıcıları ücretsiz olarak güncellemeyi alabilecekken, yeni kullanıcılar için de fiyat belli oldu.
Windows.com sitesinden indirilecek olan Windows 8.1, standart sürüm ile 120$ olarak, Pro sürümü ile de 200$ olarak kullanıcılara sunulacak. Bu fiyatlar şu anki Windows 8 ve 8 Pro ürünleri ile aynı seviyede.
Kullanıcılar internet haricinde kutulu olarak da Windows 8.1 işletim sistemine erişebilecek. Ancak her ikisi için de 17 Ekim tarihini beklemek gerekiyor.
http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/09/17/pricing-and-packaging-for-windows-8-1.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar freeOS olarak satsa nasıl kurtaracaksın totoyu çok merak ediyorum.
bu tür haberleri sıkça okur olduk..fakat neyin ne olduğu konusunda kesin ve net bilgiyi sunan henüz yok..
herkes 17 ekimden bahsediyor..fakat bu 17 ekimde indirime sunulacak yazılımın kapsamı belirtilmiyor,yani ucu açık..
microsoft resmi sitesinde 8.1 in w8 in yükseltmesi olacağı yönünde:anlamadığım;w8.1 upgrademi?başlıbaşına bağımsız yazılımmı..ve veya w8 i olanlar için upgrademi..
esas sorum:ulufe dağıtılır gibi dağıtılan w8ler(ben almıştım 122 tl.32-64)bu durumdan yararlanabilecekmi..bilginiz varsa bilgilendirirseniz sevinirim.saygılar.
Bence en pahalı $100 olur.