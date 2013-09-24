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Windows 8.1 işletim sisteminin fiyatı belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8.1 işletim sisteminin fiyatı belli oldu

Microsoft'un geçen yıl teknoloji dünyasına sunduğu Windows 8 işletim sistemi 17 Ekim itibariyle yeni güncellemesi Windows 8.1'e kavuşmak için gün sayıyor. Orijinal Windows 8 kullanıcıları ücretsiz olarak güncellemeyi alabilecekken, yeni kullanıcılar için de fiyat belli oldu.

Windows.com sitesinden indirilecek olan Windows 8.1, standart sürüm ile 120$ olarak, Pro sürümü ile de 200$ olarak kullanıcılara sunulacak. Bu fiyatlar şu anki Windows 8 ve 8 Pro ürünleri ile aynı seviyede.

Kullanıcılar internet haricinde kutulu olarak da Windows 8.1 işletim sistemine erişebilecek. Ancak her ikisi için de 17 Ekim tarihini beklemek gerekiyor.  

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/09/17/pricing-and-packaging-for-windows-8-1.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kunter 6 yıl
Ben de yazlıktaki pcye kurdum. Onboard hd 4200 var. Bir türlü catalystçalıtıramadım tam ekran yapmak için. Kenarlarda boşluklar kaldı.
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dusunur71 6 yıl
Sistemin deneme sürümünü kullandım. Bence güzel bir sistem olmuş ama biraz daha uygun bir kampanya yapılabilirdi.
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TheDcdy 6 yıl
İstersen 1000 $ yap ms. O parayı anca pc üreticilerinden alırsın.
Adamlar freeOS olarak satsa nasıl kurtaracaksın totoyu çok merak ediyorum.
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gfbekir 6 yıl
Microsoft'a
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hezerfen 6 yıl
sayın editör.
bu tür haberleri sıkça okur olduk..fakat neyin ne olduğu konusunda kesin ve net bilgiyi sunan henüz yok..
herkes 17 ekimden bahsediyor..fakat bu 17 ekimde indirime sunulacak yazılımın kapsamı belirtilmiyor,yani ucu açık..
microsoft resmi sitesinde 8.1 in w8 in yükseltmesi olacağı yönünde:anlamadığım;w8.1 upgrademi?başlıbaşına bağımsız yazılımmı..ve veya w8 i olanlar için upgrademi..
esas sorum:ulufe dağıtılır gibi dağıtılan w8ler(ben almıştım 122 tl.32-64)bu durumdan yararlanabilecekmi..bilginiz varsa bilgilendirirseniz sevinirim.saygılar.
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romanadamita34 6 yıl ekrem71
ekrem71









Microsoft'un geçen yıl teknoloji dünyasına sunduğu Windows 8 işletim sistemi 17 Ekim itibariyle yeni güncellemesi Windows 8.1'e kavuşmak için gün sayıyor. Orijinal Windows 8 kullanıcıları ücretsiz olarak güncellemeyi alabilecekken, yeni kullanıcılar için de fiyat belli oldu.



Windows.com sitesinden indirilecek olan Windows 8.1, standart sürüm ile 120$ olarak, Pro sürümü ile de 200$ olarak kullanıcılara sunulacak. Bu fiyatlar şu anki Windows 8 ve 8 Pro ürünleri ile aynı seviyede.



Kullanıcılar internet haricinde kutulu olarak da Windows 8.1 işletim sistemine erişebilecek. Ancak her ikisi için de 17 Ekim tarihini beklemek gerekiyor.  

 

 



Bence en pahalı $100 olur.
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3D'ne BANDIM 6 yıl
hiç gerek yok.
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Genç Düşünür 6 yıl
Alıcının gözünü korkutuyor.
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BekleGeliyorum 6 yıl
Windows 7 den memnunum 8 e geçme niyetim yok zaten pahalı.
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Pasolvon 6 yıl
Calistigim sirket Microsoft partneri oldugu icin 1 hafta once 8.1pro surumunu win7 sistemim uzerine ikinci isletim sistemi olarak kurdum. Win8 denemistim daha önce ama tam oturmus gelmemisti. Ama bu olmus artik. Start butonu biraz gereksiz kalmis ama olsun.
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DH Misafiri 6 yıl
yuuh ya la eee 8 kullananlar napacak öyle öküz gibi 8.1 i kullananamı bakacak :(
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AdamsınDrogba 6 yıl
Az yapmışsın Microsoft koy 1000 dolar biz alırız enayiyiz sonuçta.
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Rizeli55 6 yıl
Değişen birşey yok...Win8 piyasada olmayacak artık Win8.1 olacak...Bu şekildedir muhtemelen...MS servis paketi çıkan sürümleri servis paketli sunar...Örn...WinXP için SP1 çıktığında WinXP toplatılır SP1 gömülü versiyon piyasaya verilir.SP2 çıktığında o da toplatılır ve SP2 gömülü versiyon piyasaya verilir...niye?...Çünkü...MS için ürün ömrü farklı SP gömülü versiyonlar için farklı zamanda sonlanıyor...Ben böyle biliyorum...
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blackcat67 6 yıl
yok deve nesine vercez o kadar parayı
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seven44 6 yıl
Windows 8.2 çıkarsa 300$ olur herhalde. ne içiyo bu adamlar merak ediyorum
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