Windows 8.2, Ocak ayında kullanıma sunulabilir

Windows 8 işletim sistemine pek çok yenilik ve değişiklik getiren 8.1 güncellemesini geçtiğimiz ay kullanıma sunan Microsoft, gelen son haberlere göre Ocak ayı içerisinde işletim sisteminin 8.2 güncellemesini de yaygın kullanıma sunacak.

Seattle merkezli şirket tarafından henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile, gelecek yılın sonu veya 2015 içerisinde Windows 9 işletim sisteminin anons etmesi beklenen Microsoft, bu gelişme öncesinde Windows 8'i güncellemeler ile geliştirmeye devam edecek.

Peki Windows 8.2 ile birlikte ne gibi yenilikler gelecek ? Mevcut bilgilere göre Windows 8.2'nin en büyük sürprizi başlat butonu ve menüsü olacak. Microsoft, Windows 8.1 ile birlikte başlat butonunu geri getirmiş olsa bile, bu buton beklenenin aksine alışagelmiş menüyü çalıştırmak yerine modern arayüzü çağırıyor, sağ tıklandığında ise ayrı bir özellikler ekranı çıkıyordu. Windows 8.2 içinse Windows 95'ten bu yana alıştığımız gerçek başlat menüsünün hayata döndürüleceği ifade ediliyor.

Windows 8.2 ile birlikte aynı zamanda Internet Explorer cephesinde de önemli yeniliklerin olması bekleniyor. Windows 8.1 ile birlikte lanse edilen Internet Explorer 11 genel olarak çok fazla gelişim ortaya koymazken, işletim sisteminin yeni güncellemesinde karşımıza çıkacak olan Internet Explorer versiyonun sayfa yüklenme sürelerini kısaltacağı belirtiliyor. Microsoft aynı zamanda Windows 8.2 ile birlikte dosya gezginini de varsayılan olarak gösterecek ve sayede alt klasörler, ve dosyalar arası navigasyon daha hızlı bir şekilde sağlanacak.

İrili ufaklı pek çok yeni gelişme ve güncelleme getirecek olan Windows 8.2'nin aynı Windows 8.1'de birde olduğu gibi işletim sisteminin lisanslı sürümüne sahip kullanıcılara uygulama mağazası üzerinden ücretsiz sağlanması bekleniyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere Windows 8.2 için Ocak ayı işaret ediliyor, bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz.