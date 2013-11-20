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Windows 8.2, Ocak ayında kullanıma sunulabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,3b
1
191
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8.2, Ocak ayında kullanıma sunulabilir
Windows 8 işletim sistemine pek çok yenilik ve değişiklik getiren 8.1 güncellemesini geçtiğimiz ay kullanıma sunan Microsoft, gelen son haberlere göre Ocak ayı içerisinde işletim sisteminin 8.2 güncellemesini de yaygın kullanıma sunacak.
Seattle merkezli şirket tarafından henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile, gelecek yılın sonu veya 2015 içerisinde Windows  9 işletim sisteminin anons etmesi beklenen Microsoft, bu gelişme öncesinde Windows 8'i güncellemeler ile geliştirmeye devam edecek.
Peki Windows 8.2 ile birlikte ne gibi yenilikler gelecek ? Mevcut bilgilere göre Windows 8.2'nin en büyük sürprizi başlat butonu ve menüsü olacak. Microsoft, Windows 8.1 ile birlikte başlat butonunu geri getirmiş olsa bile, bu buton beklenenin aksine alışagelmiş menüyü çalıştırmak yerine modern arayüzü çağırıyor, sağ tıklandığında ise ayrı bir özellikler ekranı çıkıyordu. Windows 8.2 içinse Windows 95'ten bu yana alıştığımız gerçek başlat menüsünün hayata döndürüleceği ifade ediliyor.
Windows 8.2 ile birlikte aynı zamanda Internet Explorer cephesinde de önemli yeniliklerin olması bekleniyor. Windows 8.1 ile birlikte lanse edilen Internet Explorer 11 genel olarak çok fazla gelişim ortaya koymazken, işletim sisteminin yeni güncellemesinde karşımıza çıkacak olan Internet Explorer versiyonun sayfa yüklenme sürelerini kısaltacağı belirtiliyor. Microsoft aynı zamanda Windows 8.2 ile birlikte dosya gezginini de varsayılan olarak gösterecek ve sayede alt klasörler, ve dosyalar arası navigasyon daha hızlı bir şekilde sağlanacak. 
İrili ufaklı pek çok yeni gelişme ve güncelleme getirecek olan Windows 8.2'nin aynı Windows 8.1'de birde olduğu gibi işletim sisteminin lisanslı sürümüne sahip kullanıcılara uygulama mağazası üzerinden ücretsiz sağlanması bekleniyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere Windows 8.2 için Ocak ayı işaret ediliyor, bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. 

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TeufeL-07 6 yıl en beğenilen
Olaya bak . Önce eşeğimizi alıp , sonra geri vereceğiz diyip sevindirir oldular. Hatta önce bacağını sonra kolunu diye parçaladılar birde.
Yanıtla +41
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Rambo_FT 6 yıl 1.1.1.1
06_EMRE

Bu neya çocuk oyuncağı gibi zırp güncelleme ver...

Farkında mısınız bilmiyorum ama Windows XP dahil olmak üzere Microsoft devamlı güncelleştirme sunmaktadır. Yani yeni olan birşey değil. Microsoft herzaman güncelleştirir işletim sistemini. Siz Windows 8'den itibaren mi Windows'a geçtiniz anlamadım. Bence güncelleme olayı çok iyi, ne yani Windows 8'i çıkarıp sap gibi bıraksa mıydı?
06_EMREBu neya çocuk oyuncağı gibi zırp güncelleme ver...Farkında mısınız bilmiyorum ama Windows XP dahil olmak üzere M...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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Ambarad 6 yıl
Windows 7 Ultimate x64 varken, heyecan aramaya gerek yok.
3 Yanıt Yanıtla +16
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Hello-is-merhaba 5 yıl
Ben Windows 7'de kaldım ve gayet memnunum :) (2005ten 2012'ye kadar Xp kullandım, 2012'de 7'ye geçtim. Eğer 2015'te Windows 8 daha yeni kurduysam şaşırmayın bana bence. hep sondan giderim çünkü.

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GunslingeR085 5 yıl
İyi
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senersongur 5 yıl
Eski Windows 7 kullananlara ücretsiz güncelleme vermeleri lazım.

Artık devir ücretsiz güncelleme devri. Kimse yeni yazılıma para vermiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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poyraz_371 5 yıl senersongur
senersongur
Eski Windows 7 kullananlara ücretsiz güncelleme vermeleri lazım.

Artık devir ücretsiz güncelleme devri. Kimse yeni yazılıma para vermiyor.

Kesinlikle katılıyorum. Düşunsene mobil platformda da yeni çıkan ios olsun android olsun i.s. lerinin parayla satıldını...

Sonuçta ürünle birlikte satın alıyorsun birkere, birdaha nerrye satıyorsun!
MS olunca şaşırmamak gerekiyor gerçi. Xbox one da yaptığı aç gözlülüğü gördukten sonra!!!
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onur01651 5 yıl
o başlat kafalıları ezmek lazım, ne var var o başlatta ( harbi soruyorum, ne var benim göremediğim o klasik başlat menüsünde )
çok güzel oldu böyle. sekme altında sekme aramak hoşunuza mı gidiyor.
tıkla başlat a ve yaz istediğini boşluğa, arama derdin yok.
Yaparsa hologram yapar, tıkladığında masaüstü görünür bu hoş olur, istemem klasik başlatı, çıkmasın soldan sağdan.
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thestell 5 yıl
Başlat menüsü gelmeyecek, dediydi dersiniz.
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CruWiT 5 yıl
8 den 8.1 e güncellediğim güne lanet ettim bissürü hatalar var. Yemisim temasını tasarımını kullanıcıların böyle şeylerle gözünü boyamaya çalışmasınlar adam gibi bi işletim sistemi yapsınlar bugları düzeltip stabilize etsinler teknik özellikler dış görünüşten daha önemli. Şayet eğer şuan karşılaştığım hatalar 8.2 de hala devam ederse 8.1 e ettiğim küfürlerin 10 katını yemeye hazırlasın kendini şimdiden ms..
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ashriel06 5 yıl
bütün yorumlara katılıyorum desteklemiyor çoğu şeyi orjinal yüklü gelmese bende kullamazdım yüklü geldi memnun kalmadım bunu windows 7 ye çevirme şansımız yokmuş bende çakma win7 atıyım dedim attım neticede 1 hafta sonra pc çalışıyor ama görüntü gelmiyordu ekrana servisi verelim dedik garanti dışı kaldı allahtan adam iyi biri çıktıda 100 liralık win 8 cd sini yolladı orjinal sistemi tekrar kurduk kurtardık şimdilik açılışı mükemmel hızda fakat oyun oynayan arkadaşlara tavsiye etmem çoğu oyun desteklemez
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Pollos 5 yıl
8.1 az önce kurdum şuanda kendime sövüyorum. Lol'e girdim önce oyunu en yüksek ayarlarda oynuyordum 8 de,8.1 biranda takılmaya başladı fps 2 ile 3 arası gidiyodu şuanda nasıl geri döndürceğimi bulmaya çalışıyorum. Döndürmüş olan varsa nasıl yaptıgını anlatabılır mı ?
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TRSOF 5 yıl
8.1 kurdum da ne oldu bilgisayarım siyah ekranda takılıp kaldı açamıyorum. Bunu yükleyince çökmez umarım..
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Atmin 6 yıl
Tobe 8.1 Faciasindan sonra guncellemeleri kapattim artik sonsuza dek windows guncellemesi yok.
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ensar_cakmak 6 yıl
Herşeyi birlikte güncelleme yap yada hic güncelleme yapma ucunda ucundan veriyorsun
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Yunus YLcnk 6 yıl ensar_cakmak
ensar_cakmak

Herşeyi birlikte güncelleme yap yada hic güncelleme yapma ucunda ucundan veriyorsun

İlk güncelleme yaptım. Sonrasında yeniden başlatma işlemleri hepsi başarılı olunca programları kurmaya başladım. Asus'un driverleri'ninde payı var.
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