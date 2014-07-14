Windows 9 ile gelecek yeni başlat menüsü tekrar ortaya çıktı





Microsoft'un Windows 8 ile birlikte kullanımdan kaldırdığı Başlat menüsü gelen yoğun tepkiler nedeniyle Windows 8.1 güncellemesinde kısmen geri gelmişti. Windows 9 sürümünde daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkacağı iddia edilen özellik yine bir görselde ortaya çıktı.





Sonbahar aylarında önizleme sürümünün yayınlanması beklenen Windows 9 görünüşe göre kapalı kapılar ardında testlere çoktan başladı. Yeni Başlat menüsü klasik menüden daha farklı bir tasarıma sahip ve hem liste şeklinde hem de canlı karo şeklinde uygulama kısayolları yer alıyor.





Yeni Windows sürümünün halen tam olarak internete sızmadığı belirtiliyor. Ancak bir kaç hafta içerisinde fonksiyonel bir yapının internete sızması bekleniyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/07/leaked-windows-build-offers-a-look-at-the-start-menu/?utm_source=mobilerepublic