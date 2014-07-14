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Windows 9 ile gelecek yeni başlat menüsü tekrar ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows 8 ile birlikte kullanımdan kaldırdığı Başlat menüsü gelen yoğun tepkiler nedeniyle Windows 8.1 güncellemesinde kısmen geri gelmişti. Windows 9 sürümünde daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkacağı iddia edilen özellik yine bir görselde ortaya çıktı.

Sonbahar aylarında önizleme sürümünün yayınlanması beklenen Windows 9 görünüşe göre kapalı kapılar ardında testlere çoktan başladı. Yeni Başlat menüsü klasik menüden daha farklı bir tasarıma sahip ve hem liste şeklinde hem de canlı karo şeklinde uygulama kısayolları yer alıyor. 

Yeni Windows sürümünün halen tam olarak internete sızmadığı belirtiliyor. Ancak bir kaç hafta içerisinde fonksiyonel bir yapının internete sızması bekleniyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/07/leaked-windows-build-offers-a-look-at-the-start-menu/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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maxemilian 5 yıl
Seçmeli yapsınlar yani ne gerek var ki sınırları illa çizmeye milyonlarca insan kullanıyor zaten
xpde bi zamanlar vardı Standat ve klasik diye yap öyle bişey gitsin baslatıda metrosunuda ver bak gör
ozaman
kimse strese girmez.
Ben metro yu begendim yani bi yenilik olarak ta kullnim olarakta hoş
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Glorfindel1907 5 yıl
Adamlar taktı kutulara ya
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olur007 5 yıl
Lumia625 için cyan güncellemesinden haberi olan varmı
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Master_Evil 5 yıl
böyle gelirse win8den kat kat fazla satar beğenilir
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arkadasx 5 yıl
Ulan ekrem yapıyorsun bari adam gibi haber yap. Bu 8.1 in bir sonraki güncellemesine ait , birde haber editörü olacaksın önceden yaptığın haberi hatırlamıyorsun


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Umutcan 5 yıl
Win9 Win7 gibi tutan bir sistem olabilir, microsoft win8'de yaptığı ui hatalarından ders alırsa...
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unalozturk 5 yıl
Windows 9u Windows 8.1'in güncellemesi olarak verin yeter.ü Windows 8'de Windows 8.1'e geçiş gibi.
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TiSKE 5 yıl
W8 de baslat menusu diye bir şey yok
Sadece sistem ayarları için ufak bir menu var
Siz o menuye baslat diyorsanız oyle gördüğünüz içindir
İlk mesajdaki resmin aldatmaca olduğunu düşünüyorum
AMaç polemik yaratmak
Artık işletim sistemleri tamamen seyyar ve dokunmatik cihazlar içindir
Notebook bile seyyardan sayılmıyor artık

Notebok yanına alınca çantası, faresi, adaptörü illa bir şeyler alıyorsun
Ama tablet olunca pili doluysa al yanına çık git, araba anahtarı alır gibi, cüzdan alır gibi kullanılır oldu
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The Musketeer 5 yıl
Başlat menüsü falan gelsin de, Microsoft şu Windows logosunu değiştirsin artık.
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Gencbeyiin 5 yıl
çok beğendim
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Lightr 5 yıl
Win7 ye devam
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claude 5 yıl
8.2 bu ve son çeyrekte gelecek, o sırada 9 beta yayınlanacak.
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ICromwelleI 5 yıl
Bu W9 gelceğini sanmam kaldıki daha büssürü şey gelmesi lazım. Bu windows8.1 Update ile gelecek olan bir menü ama ne zaman geleceği bilinmiyor.

Belki 8.2 ile bile gelebilir özelleştirilmiş vaziyette.
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Pardus Linux 5 yıl
Bu ne hiz daha W8 i eskitemedik is yakinda Android misaline donecek diye korkuyorum hadi Android guncellemeyi ucretsiz veriyorda Windows ta isler boyle ilerlemiyir Microsoft iyice soyguncu olmuş.
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