Windows 9 ile gelecek yeni başlat menüsü tekrar ortaya çıktı

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 8 ile birlikte kullanımdan kaldırdığı Başlat menüsü gelen yoğun tepkiler nedeniyle Windows 8.1 güncellemesinde kısmen geri gelmişti. Windows 9 sürümünde daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkacağı iddia edilen özellik yine bir görselde ortaya çıktı.
Sonbahar aylarında önizleme sürümünün yayınlanması beklenen Windows 9 görünüşe göre kapalı kapılar ardında testlere çoktan başladı. Yeni Başlat menüsü klasik menüden daha farklı bir tasarıma sahip ve hem liste şeklinde hem de canlı karo şeklinde uygulama kısayolları yer alıyor.
Yeni Windows sürümünün halen tam olarak internete sızmadığı belirtiliyor. Ancak bir kaç hafta içerisinde fonksiyonel bir yapının internete sızması bekleniyor.
http://www.ubergizmo.com/2014/07/leaked-windows-build-offers-a-look-at-the-start-menu/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
xpde bi zamanlar vardı Standat ve klasik diye yap öyle bişey gitsin baslatıda metrosunuda ver bak gör ozaman kimse strese girmez.
Ben metro yu begendim yani bi yenilik olarak ta kullnim olarakta hoş
Sadece sistem ayarları için ufak bir menu var
Siz o menuye baslat diyorsanız oyle gördüğünüz içindir
İlk mesajdaki resmin aldatmaca olduğunu düşünüyorum
AMaç polemik yaratmak
Artık işletim sistemleri tamamen seyyar ve dokunmatik cihazlar içindir
Notebook bile seyyardan sayılmıyor artık
Notebok yanına alınca çantası, faresi, adaptörü illa bir şeyler alıyorsun
Ama tablet olunca pili doluysa al yanına çık git, araba anahtarı alır gibi, cüzdan alır gibi kullanılır oldu
Belki 8.2 ile bile gelebilir özelleştirilmiş vaziyette.