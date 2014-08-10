"Windows 9 ile sağ kısımdaki Charm menüsü kalkıyor"





Microsoft'un bütün özkaynaklarını ayırdığı ifade edilen gelecek yılın Windows sürümü Windows 9 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Modern Başlat menüsü ve ücretsiz yükseltme iddialarından sonra yine önemli bir değişikliğin daha yapılacağı belirtiliyor.





Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows 8 ile birlikte kullanıma sunulan sağ kenardaki Charm menüsü üç yıllık bir maceranın ardından Windows 9 ile birlikte tarihe karışacak. Bu menüde sistem ve internet içerisinde kapsamlı arama yapabilme, cihaz ayarlarına erişebilme ve paylaşım yapabilme imkanı sunuluyordu.





Ancak bu menü özellikle tabletlerde sağdan sola sürükleme yoluyla çıktığı için çok kullanışlı değildi. Fare kullanımında ise daha kolay bir şekilde bulunabiliyordu. Kaynaklar sonbahardaki ilk önizleme sürümünde Charm menüsünün tamamen kaldırılacağını belirtiyor.

http://www.zdnet.com/microsofts-windows-threshold-expected-to-add-virtual-desktops-drop-charms-7000032401/