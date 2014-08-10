"Windows 9 ile sağ kısımdaki Charm menüsü kalkıyor"

Haber Editörü
Microsoft'un bütün özkaynaklarını ayırdığı ifade edilen gelecek yılın Windows sürümü Windows 9 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Modern Başlat menüsü ve ücretsiz yükseltme iddialarından sonra yine önemli bir değişikliğin daha yapılacağı belirtiliyor.
Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows 8 ile birlikte kullanıma sunulan sağ kenardaki Charm menüsü üç yıllık bir maceranın ardından Windows 9 ile birlikte tarihe karışacak. Bu menüde sistem ve internet içerisinde kapsamlı arama yapabilme, cihaz ayarlarına erişebilme ve paylaşım yapabilme imkanı sunuluyordu.
Ancak bu menü özellikle tabletlerde sağdan sola sürükleme yoluyla çıktığı için çok kullanışlı değildi. Fare kullanımında ise daha kolay bir şekilde bulunabiliyordu. Kaynaklar sonbahardaki ilk önizleme sürümünde Charm menüsünün tamamen kaldırılacağını belirtiyor.
http://www.zdnet.com/microsofts-windows-threshold-expected-to-add-virtual-desktops-drop-charms-7000032401/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windoz 8'de gelen Windowz Search zaten Mikrosoft Outlook öğelerini aramıyordu. Her yeni versiyonda önemli özellikleri kırpan Mikrofost'u kurtarmaya Windoz 9'un gücü yetmez çünkü uzman kullanıcıları kaybetti Mikrofost.
21 senedir pc'leri iş ortamında uzman seviyesinde kullanan birisiyim (Mikrofost Office Beta Testçisiyim aynı zamanda). İnanın Mikrofost ve ürünleri hakkında saatlerce konuşabilirim, lakin artık yoruldum. Yeter. Sayabileceğim yüzlerce nedenden dolayı yarın (evet yarın) mac os x sistemine (Mac Mini) geçiyerum.
Sizlere başarılar..
Aleti domain ortamında kullanmaya çalışırken, Office for Mac ile Office for Windows dosyalarını açmaya çalışırken, kurumsal yazılan programları çalıştırmaya çalışırken size hayatta başarılar :) MacOs güzel bir sistem ama kurumsal değil. En nefret edilen browser olan Internet Explorer'ın sunduğu uyumluluk büyüklüğü Safari'de yada Chrome'da yok. SAP Basis admini olan ve MCITP'ye sahip biri olarak söylüyorum. Ne Windows server değişir, ne de son kullanıcının tercihi ve işletim sisteminin uyumluluğu değişir.
w7 de fare yağ misali kayıyor, takılma olmadan sanki tekmonitördeymişim gibi işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum, umarım bu kenar muhabbeti bi daha başlamaz yada çoklu ekran kullacılarınıda düşünüp ona göre tasarlasınlar....
sen bi başlat menulu saf bir windows
versende
bu diğer cafcaflı şeyleri isteyen
mağazandan indirse daha güzel olmazmı
ha?
Bu sene beta sürümüyle tanışacağımız Windows 9 bize neler sunacak; ondan ne beklemeliyiz?
Windows'un bir sonraki sürümünün nasıl olacağı, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son sızıntılar, yeniliklerin Charms çubuğu, masaüstü geliştirmeleri vb. üzerine yoğunlaşacağını, Windows 8'in üzerinde önemle durduğu konularda bazı geri adımlar atılacağını gösteriyor.
Threshold kod adıyla anılan Windows 9, fısıltılara göre beta sürümüyle bu sene karşımıza çıkacak. Yani Windows 9, hiç de uzağımızda değil. İşletim sisteminin final sürümü ise 2015'in ilk yarısında gelebilir. Windows 9, mobil ve tablet odaklı Windows 8'in aksine masaüstü ve mobil özellikler arasında denge kurmaya çalışacak. Bu, Windows 9'un bilişim dünyasının daha büyük bir kısmına hitap edeceğini gösteriyor.
Microsoft, masaüstü işletim sisteminin talebi hala üst seviyede olan masaüstü odaklı PC'leri yeterince desteklemesini istiyor. Bu, Microsoft'un tabletleri terk edeceği anlamına gelmiyor. Microsoft'un odak noktasını tabletler ve PC'ler arasında eşit olarak dağıtması gerekiyor.
Elbette Windows 8.1, yazılım devinin Windows 8'i masaüstüne daha uygun hale getirmeye yönelik bir çalışmasıydı. Ancak bu tür güncellemeler, bir yere kadar değişiklik yapabilirler. Windows 9 ise masaüstüne yönelik değişiklikleri daha ileriye taşıyabilecek potansiyele sahip.
Masaüstünde pek işe yaramayan Charms çubuğunun kaldırılacağı haberleri, Başlat Menüsünün geri gelecek olması, birden fazla masaüstü planları, topluluktan şimdiden olumlu geri bildirimler almaya başlamış durumda.
Ancak masaüstü odağı, Microsoft'un Windows Store'u terk edeceği anlamına gelmiyor. Bu, kutucuklu giriş ekranının da işinin bittiği anlamını taşımıyor. Canlı kutucuklar, Windows ve Windows Phone'da görünmeye devam edecekler ve muhtemelen hiçbir yere gitmeyecekler. Ancak Microsoft, Windows 7 sınıfında bir masaüstünü Windows'a getirecek ve masaüstünü mobil dostu arayüz ve uygulamalarla bağlamaya çalışacak.
Metro uygulamalarının Windows 9'da masaüstünde, pencerede çalışabilecek olması, bunun bir göstergesi. Böylece Windows Store, Windows'un en sevilen alanına taşınmış olacak ve daha çok kişi tarafından fark edilip kullanılabilecek. Firma, Windows 8.1'de Windows Store'u görev çubuğuna ekleyerek bu konuda ilk önemli adımını atmıştı.
Windows 8, sönük bir işletim sistemi olarak tarihe geçse de Windows 9, aynı Windows 7 gibi Vista'yı geçebilecek bir potansiyele sahip görünüyor.
Kaynak: hurriyet.com.tr/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
373 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, uygulama haber