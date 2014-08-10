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"Windows 9 ile sağ kısımdaki Charm menüsü kalkıyor"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un bütün özkaynaklarını ayırdığı ifade edilen gelecek yılın Windows sürümü Windows 9 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Modern Başlat menüsü ve ücretsiz yükseltme iddialarından sonra yine önemli bir değişikliğin daha yapılacağı belirtiliyor. 

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows 8 ile birlikte kullanıma sunulan sağ kenardaki Charm menüsü üç yıllık bir maceranın ardından Windows 9 ile birlikte tarihe karışacak. Bu menüde sistem ve internet içerisinde kapsamlı arama yapabilme, cihaz ayarlarına erişebilme ve paylaşım yapabilme imkanı sunuluyordu. 

Ancak bu menü özellikle tabletlerde sağdan sola sürükleme yoluyla çıktığı için çok kullanışlı değildi. Fare kullanımında ise daha kolay bir şekilde bulunabiliyordu. Kaynaklar sonbahardaki ilk önizleme sürümünde Charm menüsünün tamamen kaldırılacağını belirtiyor.  

http://www.zdnet.com/microsofts-windows-threshold-expected-to-add-virtual-desktops-drop-charms-7000032401/ Yorum Yaz
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Lazeran 5 yıl en beğenilen
Abi ben bu microsoftu anlayamadm okdr paran ve kaynagim ve en yetenekli muhendisler sende yinede musterisini memnun edemeyen urunlerle gelebiliyor
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Like a Sir 5 yıl
win9 = win7 sp3
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carter 5 yıl
İlk olarak başlat menüsü olmayacak diye direttiler, tepkiler çoğalınca mı desem, satmayınca mı desem bilmiyorum başlat menüsü geri geldi. Şimdi ise bir saçmalığa daha son vereceklerini görüyoruz. Umarım şu bir şeye yaramayan arayüzden de kurtuluruz.
İlk olarak başlat menüsü olmayacak diye direttiler, tepkiler çoğalınca mı desem, satmayınca mı desem bilmiyorum başlat menüsü geri geldi. Şimdi ise bir saç...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
Sistem seviyesinde dosya araması, bir işletim sisteminin en çok kullanılan ve işlevsel özelliğidir. Mikrofost bu özelliği kaldırmıyor (Windoz Search), menü erişimini değiştirecek; bir nevi geriye dönüş.
Windoz 8'de gelen Windowz Search zaten Mikrosoft Outlook öğelerini aramıyordu. Her yeni versiyonda önemli özellikleri kırpan Mikrofost'u kurtarmaya Windoz 9'un gücü yetmez çünkü uzman kullanıcıları kaybetti Mikrofost.
21 senedir pc'leri iş ortamında uzman seviyesinde kullanan birisiyim (Mikrofost Office Beta Testçisiyim aynı zamanda). İnanın Mikrofost ve ürünleri hakkında saatlerce konuşabilirim, lakin artık yoruldum. Yeter. Sayabileceğim yüzlerce nedenden dolayı yarın (evet yarın) mac os x sistemine (Mac Mini) geçiyerum.
Sizlere başarılar..
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Baelros 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sistem seviyesinde dosya araması, bir işletim sisteminin en çok kullanılan ve işlevsel özelliğidir. Mikrofost bu özelliği kaldırmıyor (Windoz Search), menü erişimini değiştirecek; bir nevi geriye dönüş.
Windoz 8'de gelen Windowz Search zaten Mikrosoft Outlook öğelerini aramıyordu. Her yeni versiyonda önemli özellikleri kırpan Mikrofost'u kurtarmaya Windoz 9'un gücü yetmez çünkü uzman kullanıcıları kaybetti Mikrofost.
21 senedir pc'leri iş ortamında uzman seviyesinde kullanan birisiyim (Mikrofost Office Beta Testçisiyim aynı zamanda). İnanın Mikrofost ve ürünleri hakkında saatlerce konuşabilirim, lakin artık yoruldum. Yeter. Sayabileceğim yüzlerce nedenden dolayı yarın (evet yarın) mac os x sistemine (Mac Mini) geçiyerum.
Sizlere başarılar..

Aleti domain ortamında kullanmaya çalışırken, Office for Mac ile Office for Windows dosyalarını açmaya çalışırken, kurumsal yazılan programları çalıştırmaya çalışırken size hayatta başarılar :) MacOs güzel bir sistem ama kurumsal değil. En nefret edilen browser olan Internet Explorer'ın sunduğu uyumluluk büyüklüğü Safari'de yada Chrome'da yok. SAP Basis admini olan ve MCITP'ye sahip biri olarak söylüyorum. Ne Windows server değişir, ne de son kullanıcının tercihi ve işletim sisteminin uyumluluğu değişir.
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Guest-9978C176-E 5 yıl ekrem71
isabet olmuş kaldırmaları, kullanmayan bilemez, 2 ekran kullanıpta fareyi karşıya geçirmek nasıl bir işkence biliyormusunuz, sırf o yüzden , mecbur kalmadığım sürece bir ekrandan diğerine geçmiyorum,
w7 de fare yağ misali kayıyor, takılma olmadan sanki tekmonitördeymişim gibi işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum, umarım bu kenar muhabbeti bi daha başlamaz yada çoklu ekran kullacılarınıda düşünüp ona göre tasarlasınlar....
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Astronot1997 5 yıl
Microsoft eğer tüm sistemlere aynı şeyi diretmese çok iyi olacak. Pc formattan sonra bi secenek gelse Pc arayuzu-tablet arayuzu - tel(minik ekran) arayuzu - tv arayuzu şeklinde sorsa biz de denetim Masası aracılığıyla degistirsek. Hiçbir kullanıcıyı kaybetmezsin. Cokda zor bişey değil. Tv için kumanda ve air mouse kullanımı sağlasa yeter. Pc için WIN7 gibi bir arayuzu getirse, tablet için canlı kutucukları koysa hatta ona ek olarak Android misali bir arayuzu de ekleyebilir basitçe. Pc harici diğer seçenekleri programı fullscreen çalıştırsa. Çok zor değil. 250 tl vereceğim bir işletim sistemi için bunu yapmak zor değil. Bırak Kullanıcı karar versin. Birde fiyatı 50 tl ye çekse hatta altına çekse korsan Kullanımına Son verir. Paragoz microsoft yaparmı bunları o da ayrı mesele :D
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dockhanger 5 yıl
windows 7 devam ..
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Part Of The Nature 5 yıl
pc yi kapatmak için bir saat o pencereyi kenara çekmeye çalışıyodum sonradan windows ana ekrana eklediler şimdide kaldırıyolar eskisi gibi başlat olmalı bence.
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m-99 5 yıl
Koskoca şirket tükürdüğünü yalayacak windows 9 ile birlikte windows 7 kırması bir işletim sistemi gelecek . Aero geri gelmez sadece eski bütün özellikler gelecek .
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ziper_gazi_ 5 yıl
win8 de kullandığım tek düzgün menüydü neyse daha iyisi gelmesi dileğiyle.. ;:)
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acsar82 5 yıl
kardeşim microsoft
sen bi başlat menulu saf bir windows
versende
bu diğer cafcaflı şeyleri isteyen
mağazandan indirse daha güzel olmazmı
ha?
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karınca kokusu 5 yıl
Amacı ne bunların ya
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apulunas 5 yıl
ben charm menüsünün kullanışlılığına çok alışmıştım, bence doğru bir hamle olmaz.
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SysEdit 5 yıl

Bu sene beta sürümüyle tanışacağımız Windows 9 bize neler sunacak; ondan ne beklemeliyiz?

Windows'un bir sonraki sürümünün nasıl olacağı, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son sızıntılar, yeniliklerin Charms çubuğu, masaüstü geliştirmeleri vb. üzerine yoğunlaşacağını, Windows 8'in üzerinde önemle durduğu konularda bazı geri adımlar atılacağını gösteriyor.

Threshold kod adıyla anılan Windows 9, fısıltılara göre beta sürümüyle bu sene karşımıza çıkacak. Yani Windows 9, hiç de uzağımızda değil. İşletim sisteminin final sürümü ise 2015'in ilk yarısında gelebilir. Windows 9, mobil ve tablet odaklı Windows 8'in aksine masaüstü ve mobil özellikler arasında denge kurmaya çalışacak. Bu, Windows 9'un bilişim dünyasının daha büyük bir kısmına hitap edeceğini gösteriyor.

Microsoft, masaüstü işletim sisteminin talebi hala üst seviyede olan masaüstü odaklı PC'leri yeterince desteklemesini istiyor. Bu, Microsoft'un tabletleri terk edeceği anlamına gelmiyor. Microsoft'un odak noktasını tabletler ve PC'ler arasında eşit olarak dağıtması gerekiyor.

Elbette Windows 8.1, yazılım devinin Windows 8'i masaüstüne daha uygun hale getirmeye yönelik bir çalışmasıydı. Ancak bu tür güncellemeler, bir yere kadar değişiklik yapabilirler. Windows 9 ise masaüstüne yönelik değişiklikleri daha ileriye taşıyabilecek potansiyele sahip.

Masaüstünde pek işe yaramayan Charms çubuğunun kaldırılacağı haberleri, Başlat Menüsünün geri gelecek olması, birden fazla masaüstü planları, topluluktan şimdiden olumlu geri bildirimler almaya başlamış durumda.

Ancak masaüstü odağı, Microsoft'un Windows Store'u terk edeceği anlamına gelmiyor. Bu, kutucuklu giriş ekranının da işinin bittiği anlamını taşımıyor. Canlı kutucuklar, Windows ve Windows Phone'da görünmeye devam edecekler ve muhtemelen hiçbir yere gitmeyecekler. Ancak Microsoft, Windows 7 sınıfında bir masaüstünü Windows'a getirecek ve masaüstünü mobil dostu arayüz ve uygulamalarla bağlamaya çalışacak.

Metro uygulamalarının Windows 9'da masaüstünde, pencerede çalışabilecek olması, bunun bir göstergesi. Böylece Windows Store, Windows'un en sevilen alanına taşınmış olacak ve daha çok kişi tarafından fark edilip kullanılabilecek. Firma, Windows 8.1'de Windows Store'u görev çubuğuna ekleyerek bu konuda ilk önemli adımını atmıştı.

Windows 8, sönük bir işletim sistemi olarak tarihe geçse de Windows 9, aynı Windows 7 gibi Vista'yı geçebilecek bir potansiyele sahip görünüyor.

Kaynak: hurriyet.com.tr/...
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Fx_57,5 5 yıl
8 arayüzündeki en kullanışlı şeyi kaldırıyorlar bravo
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