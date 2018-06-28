Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 95 akıllı telefonlarda nasıl görünürdü? [Video]

4096 isimli YouTube kanalı tarafından hazırlanan video Windows 95'in günümüzde mobil işletim sistemi olsaydı nasıl olacağını gösteriyor. Konsept video bir hayli etkileyici duruyor.
11 ay
11,4b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un Windows 95 işletim sistemi, zamanında büyük satış başarısı yakalamış ve Windows’un bugünkü konuma ulaşmasında büyük katkısı olmuştur. 1995 yılını düşündüğümüzde Windows 95, son kullanıcı için kullanımı en kolay işletim sistemlerinden birisiydi. Windows’un en önemli işletim sistemlerinden Windows 95, günümüzde bir mobil işletim sistemi olsaydı nasıl görünürdü? Bir YouTube kanalının hazırladığı konsept video, bu sorunun cevabını veriyor.

Word'ün Clippy aracı, sanal asistanlığa terfi etmiş

Kamer Kaan Avdan isimli adlı Türk animatör, Windows 95’in tasarımını modern zamana uyarlayarak konsept bir tasarım oluşturmuş. Word 97, HyperTerminal gibi Windows 95 programlarının mobil uygulamaya dönüştüğünü görüyoruz. Ayrıca sanal asistanların popüler olduğu şu dönemde Word’ün yardımcı aracı Clippy, sanal asistanlık görevini üstlenmiş. WhatsApp, Twitter, Skype ve YouTube’un Windows 95 Mobiel uygulaması olsaydı nasıl görüneceği de sergilenmiş

4096 isimli kanaldaki diğer videolara baktığımızda da teknoloji ile ilgili başarılı animasyonlar hazırlandığını görüyoruz. Özellikle Windows XP’yi 2018’e uyarladığı konsept tasarım videosu bir hayli etkileyici duruyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Infinitum 11 ay en beğenilen
İşin komik yanı pencere olayı dışında Windows Phone'dan daha işlevsel görünmesi.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nymphadora 6 ay
Bu eklenti desteklenmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_CeKoCu_ 6 ay
0:53 hata veriyor arka arkaya pencere açıyor 😁 harika yapmış ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vega 10 ay
Haberin amacı kanal reklamı yapmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 11 ay
başka işim gücüm mü yok !
yani bare saf kan linux nasıl konulur onu gösterseler zaten devrim olur
çünkü android zaten linux u çalıştırıp linux un tüm yeteneklerini kısıtlayan bir sistem olduğunu ne zaman anlayacaksınız !?
android 2.x in çekirdeğindeki linux un yapabileceklerine bir baksanız
android 9 yüklü cep telefonu aramak zorunda kalmazdınız !
uyan ve artık farkına var !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 11 ay
Xp olsa fena olmazdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 11 ay
Gereksiz bir deneme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 11 ay
Fena olmamış haaa. Az çalışılsa iyi olur, yeter :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 11 ay
şu gri arayüze bayılıyorum
yeni tasarım anlayışları her zaman daha iyi olmuyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 11 ay en beğenilen
İşin komik yanı pencere olayı dışında Windows Phone'dan daha işlevsel görünmesi.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 11 ay
Başlangıç müziği
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11429 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 95 ve
6 etiket daha windows 95 mobile Cep İşletim Sistemleri Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Ejderha gibi uçabilen yapay zeka destekli drone [Video] 11 ay İnsan gibi konuşan Google Duplex'in yeni videosu yayınlandı 11 ay Boeing sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti konseptini ortaya çıkardı 11 ay Jaguar Land Rover, elektrikli araç yatırımını 18 milyar dolara çıkardı 11 ay Uber'i yasaklatmaya çalışan taksiciler, şimdi de Suriyeli korsan taksicilerden şikayetçi 11 ay Facebook'ta yeni veri skandalı: Yüz milyonlarca kullanıcının verileri tehlikede 11 ay Honda'nın ünlü robotu Asimo emekli oluyor 11 ay Instagram hikâyelerine artık müzik eklenebilecek 11 ay Turkcell’den Tavla Go oyunu 11 ay Alibaba, Trendyol'a ortak oluyor 11 ay Halo oyun serisi dizi oluyor 11 ay Pokemon Quest bu kez görevlere çağırıyor 11 ay Boğaziçi Üniversitesinden büyük başarı 11 ay Dünyanın ilk ticari 5G ağı hizmet vermeye başladı 11 ay Samsung Galaxy A6+, kutusunu açtık! 11 ay 32 çekirdekli Threadripper işlemcisinin fiyatı ortaya çıktı 11 ay Samsung'a kötü haber: LG, iPhone'lar için OLED ekran üretimine başlıyor 11 ay Renault Trucks, yeni nesil elektrikli kamyonlarını tanıttı 11 ay Wozniak, Blockchain'in "balon", Bitcoin'in ise hala "muhteşem" olduğunu düşünüyor 11 ay Öğrencilerin tasarladığı Golem SUV konsepti görücüye çıktı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Windows 95 akıllı telefonlarda nasıl görünürdü? [Video] Sonraki Mesajlaşma uygulaması Line'a kripto para desteği geliyor 11 ay Facebook artık reklamverenlerin kimliğini paylaşacak 11 ay TeknoSeyir'in katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı Yayın Tekrarı 11 ay Xiaomi kablosuz şarj özelliği sunan mouse pad çıkardı 11 ay PUBG, Fortnite'a açtığı telif hakkı davasını geri çekti 11 ay NBA takımı kripto para madenciliğine başlıyor 11 ay Samsung, "Daima Açık Ekran" özellikli telefonlar için 30 yeni saat modeli yayınladı 11 ay Faraday Future 2 milyar dolarlık dev yatırım ile hayata dönüyor 11 ay Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin tasarımı sızdırıldı 11 ay Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı! 11 ay Apple ve Samsung'un yedi yıllık patent ihlali davası tatlıya bağlandı 11 ay Android Go işletim sistemli Alcatel 1'in fiyatı 89 dolar olarak açıklandı 11 ay NASA başkanından Trump'a destek: Uzay Kuvvetleri kurulmalı 11 ay Kota dostu Instagram Lite uygulaması yayınlandı 11 ay Türkiye'de her beş kişiden biri kripto para sahibi 11 ay Renault Captur Coupe kamuflajlı olarak göründü 11 ay Corsair’den oyun yayıncılığı alanında büyük adım 11 ay Çocuk akıllı saatleri için Snapdragon Wear 2500 geliyor 11 ay Kolay İngilizce öğrenme 11 ay Samsung, 5 inç ekrana sahip bir Galaxy S10 varyantı çıkarabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim