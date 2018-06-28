Windows 95 akıllı telefonlarda nasıl görünürdü? [Video]

Microsoft'un Windows 95 işletim sistemi, zamanında büyük satış başarısı yakalamış ve Windows’un bugünkü konuma ulaşmasında büyük katkısı olmuştur. 1995 yılını düşündüğümüzde Windows 95, son kullanıcı için kullanımı en kolay işletim sistemlerinden birisiydi. Windows’un en önemli işletim sistemlerinden Windows 95, günümüzde bir mobil işletim sistemi olsaydı nasıl görünürdü? Bir YouTube kanalının hazırladığı konsept video, bu sorunun cevabını veriyor.
Word'ün Clippy aracı, sanal asistanlığa terfi etmiş
Kamer Kaan Avdan isimli adlı Türk animatör, Windows 95’in tasarımını modern zamana uyarlayarak konsept bir tasarım oluşturmuş. Word 97, HyperTerminal gibi Windows 95 programlarının mobil uygulamaya dönüştüğünü görüyoruz. Ayrıca sanal asistanların popüler olduğu şu dönemde Word’ün yardımcı aracı Clippy, sanal asistanlık görevini üstlenmiş. WhatsApp, Twitter, Skype ve YouTube’un Windows 95 Mobiel uygulaması olsaydı nasıl görüneceği de sergilenmiş
4096 isimli kanaldaki diğer videolara baktığımızda da teknoloji ile ilgili başarılı animasyonlar hazırlandığını görüyoruz. Özellikle Windows XP’yi 2018’e uyarladığı konsept tasarım videosu bir hayli etkileyici duruyor.
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yani bare saf kan linux nasıl konulur onu gösterseler zaten devrim olur
çünkü android zaten linux u çalıştırıp linux un tüm yeteneklerini kısıtlayan bir sistem olduğunu ne zaman anlayacaksınız !?
android 2.x in çekirdeğindeki linux un yapabileceklerine bir baksanız
android 9 yüklü cep telefonu aramak zorunda kalmazdınız !
uyan ve artık farkına var !
yeni tasarım anlayışları her zaman daha iyi olmuyor
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