Windows 95 akıllı telefonlarda nasıl görünürdü? [Video]

Microsoft'un Windows 95 işletim sistemi, zamanında büyük satış başarısı yakalamış ve Windows’un bugünkü konuma ulaşmasında büyük katkısı olmuştur. 1995 yılını düşündüğümüzde Windows 95, son kullanıcı için kullanımı en kolay işletim sistemlerinden birisiydi. Windows’un en önemli işletim sistemlerinden Windows 95, günümüzde bir mobil işletim sistemi olsaydı nasıl görünürdü? Bir YouTube kanalının hazırladığı konsept video, bu sorunun cevabını veriyor.

Word'ün Clippy aracı, sanal asistanlığa terfi etmiş

Kamer Kaan Avdan isimli adlı Türk animatör, Windows 95’in tasarımını modern zamana uyarlayarak konsept bir tasarım oluşturmuş. Word 97, HyperTerminal gibi Windows 95 programlarının mobil uygulamaya dönüştüğünü görüyoruz. Ayrıca sanal asistanların popüler olduğu şu dönemde Word’ün yardımcı aracı Clippy, sanal asistanlık görevini üstlenmiş. WhatsApp, Twitter, Skype ve YouTube’un Windows 95 Mobiel uygulaması olsaydı nasıl görüneceği de sergilenmiş

4096 isimli kanaldaki diğer videolara baktığımızda da teknoloji ile ilgili başarılı animasyonlar hazırlandığını görüyoruz. Özellikle Windows XP’yi 2018’e uyarladığı konsept tasarım videosu bir hayli etkileyici duruyor.