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Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin tasarımı sızdırıldı

Google tarafından Ekim ayında tanıtılması beklenen Pixel 3 serisinin render görselleri sızdırıldı. Görünüşe bakılırsa akıllı telefonlardan biri çentikli diğeri ise çentiksiz tasarımla gelecek.
10 ay
3,2b
3
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bir süredir Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL hakkında söylentiler duysak da şimdiye kadar akıllı telefonun ön tasarımını gösteren çok fazla görsel yayınlanmamıştı. Ancak, MySmartPrice ve @OnLeaks tarafından paylaşılan render'lar sayesinde artık nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı az çok kestirebiliyoruz.
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Render görsellerin fabrikadan alınan CAD dosyalarını temel aldığı belirtiliyor. İddia doğruysa akıllı telefonların nasıl bir tasarıma sahip olacağını net şekilde ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Görseller hem hem Pixel 3'ü hem de daha önceki sızıntılarda gördüğümüze benzer şekilde çentikli ekrana sahip daha büyük Pixel 3 XL modelini gösteriyor.

Pixel 3 serisi Ekim ayında tanıtılabilir

İlgi çekici bir başka detay ise her iki telefonun da çift ön kameraya sahip olması. Kamera mı yoksa sensör mü olduklarından %100 emin olamasak da boyutlarına ve tasarımlarına bakılırsa kamera gibi duruyorlar. Bunun dışında arka panele yerleştirilmiş parmak izi sensörünün varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Yani Face ID gibi gelişmiş bir yüz tanıma özelliğine sahip olacağını düşünüyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.
Görüntülere bakarak telefonların cam arka panele sahip olup olmadığını anlayamıyoruz. Dolayısı ile kablosuz şarj desteği sunup sunmayacakları konusunda yorum yapmak zor. Yani bu konuda net bilgi sahibi olabilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek. Google'ın Pixel telefonlarını genellikle Ekim ayında düzenlediği etkinlikte tanıttığına şahit oluyoruz. Bu da Pixel 3 serisi ile tanışmamız için önümüzde sadece birkaç ay olduğu anlamına geliyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/2018/06/27/exclusive-google-pixel-3-pixel-3-xl-renders-leaked-reveal-notch-stereo-speakers-single-rear-camera/ Yorum Yaz
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Escapetolife 10 ay en beğenilen
İleride şöyle olursa şaşırmam ne kadar büyük çentik o kadar iyi.
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Katalikitci 10 ay
Arka üstteki parlak kısmın içe doğru bükülmesi iyi olmamış. Eski hali daha güzel duruyordu.
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fhrstw 10 ay
Zaten tasarım toplamaydı şimdi çıkma olmuş tam olmuş :)
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EyeCoral 10 ay
Şaka gibi.. tövbe tövbe...neyse sustum
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hera09 10 ay
Çentğinize bir size iki diyesi geliyor adamın.
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Moving On 10 ay
Koskoca Google için pek iyi bir tasarım değil bence, daha iyi olabilirdi.
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RhiFaT 10 ay
tamam üstteki çentik neyse de altta niye çerçeve kalın bunu hala anlamıyorum halbuki iphoneda altta çerçeve yok.
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esmerbuyucu 10 ay RhiFaT
Önden hoparlörü görmüyor musun? Ha o olmasa yine çerçeve olur o ayrı mesele.
Kısaca Apple olamadıkları için çerçeve var
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Slaved by makarna 10 ay
Tasarım olarak en beğendiğim telefon MEIZU 15 PLUS
Çentik yok, kasası ince
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Guhong01 10 ay
yıl olmuş 2018, şu çerçeveye bak.
google ne zaman nexus markasını bırakıp pixel'e soyundu o zaman telefon tasarımları geriye gitti, kaliteli algoritma yazmakla tasarım dilinin çok farklı şeyler olduğunun kanıtıdır google.
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Escapetolife 10 ay en beğenilen
İleride şöyle olursa şaşırmam ne kadar büyük çentik o kadar iyi.
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hera09 10 ay
Haklısın mevzu oraya doğru gidiyor.
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brshr 10 ay
Böyle olacaksa Google telefon işini bıraksın.
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