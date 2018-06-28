Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin tasarımı sızdırıldı

Bir süredir Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL hakkında söylentiler duysak da şimdiye kadar akıllı telefonun ön tasarımını gösteren çok fazla görsel yayınlanmamıştı. Ancak, MySmartPrice ve @OnLeaks tarafından paylaşılan render'lar sayesinde artık nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı az çok kestirebiliyoruz.

Ayrıca Bkz.

"Samsung, 5 inç ekrana sahip bir Galaxy S10 varyantı çıkarabilir"

Render görsellerin fabrikadan alınan CAD dosyalarını temel aldığı belirtiliyor. İddia doğruysa akıllı telefonların nasıl bir tasarıma sahip olacağını net şekilde ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Görseller hem hem Pixel 3'ü hem de daha önceki sızıntılarda gördüğümüze benzer şekilde çentikli ekrana sahip daha büyük Pixel 3 XL modelini gösteriyor.

Pixel 3 serisi Ekim ayında tanıtılabilir

İlgi çekici bir başka detay ise her iki telefonun da çift ön kameraya sahip olması. Kamera mı yoksa sensör mü olduklarından %100 emin olamasak da boyutlarına ve tasarımlarına bakılırsa kamera gibi duruyorlar. Bunun dışında arka panele yerleştirilmiş parmak izi sensörünün varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Yani Face ID gibi gelişmiş bir yüz tanıma özelliğine sahip olacağını düşünüyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Görüntülere bakarak telefonların cam arka panele sahip olup olmadığını anlayamıyoruz. Dolayısı ile kablosuz şarj desteği sunup sunmayacakları konusunda yorum yapmak zor. Yani bu konuda net bilgi sahibi olabilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek. Google'ın Pixel telefonlarını genellikle Ekim ayında düzenlediği etkinlikte tanıttığına şahit oluyoruz. Bu da Pixel 3 serisi ile tanışmamız için önümüzde sadece birkaç ay olduğu anlamına geliyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/2018/06/27/exclusive-google-pixel-3-pixel-3-xl-renders-leaked-reveal-notch-stereo-speakers-single-rear-camera/