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Windows Blue açık önizlemesi Haziran sonunda dağıtıma başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Blue açık önizlemesi Haziran sonunda dağıtıma başlıyor

Microsoft'un farklı zaman dilimlerinde üstü kapalı olarak teyit ettiği Windows 8 için Blue güncellemesi ile ilgili bu kez resmi ağızlardan ilk bilgiler geldi.

Windows mühendis ekibinin şefi Julie Larson-Green, tüm Windows 8 kullanıcılarına yönelik olarak Windows Blue güncellemesinin açık önizleme sürümünün Haziran ayı sonunda dağıtılmaya başlayacağını açıkladı.

Tahminen Haziran sonundaki BUILD konferansında tanıtılacak olan Windows Blue güncellemesinin açık önizleme sürümü de aynı tarihlerde Windows uygulama mağazası üzerinden indirmeye sunulacak.

Green ayrıca Blue güncellemesi ile Başlat butonunun geri geleceğine yönelik iddialara ise bu özelliğin oldukça yardımcı bir fonksiyon olduğunu ve firma içerisinde hararetli tartışmaların devam ettiğini belirtmekle yetiniyor. 

Windows Blue güncellemesi ile birlikte Microsoft'un 7 inçe kadar inecek tablet boyutlarına ve daha düşük ekran çözünürlüklerine izin vereceği ve böylece 7 inçlik tablet pazarına Windows tabletlerin giriş yapacağı belirtiliyor. Acer da 4 Haziran tarihinde Windows 8'li 8.1 inçlik Iconia W3 modelini tanıtacağını açıklamıştı.

Ayrıca kaynaklar Windows RT işletim sisteminin Blue güncellemesinin de yıl sonuna doğru yayınlanacağını ifade ediyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-confirms-public-preview-of-windows-blue-in-late-june-7000015026/?s_cid=e589&ttag=e589 Yorum Yaz
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Sanat Günesi 6 yıl en beğenilen
alito
Win8e geçmek için, başlat butonu ve direkt masaüstüne geçiş gibi özellikleri bekleyenlerdenim.

Bu kadar eksiyi verenler, adam yanlış birşeymi söylemiş ? Bende arkadaşla aynı fikirdeyim.
alitoWin8e geçmek için, başlat butonu ve direkt masaüstüne geçiş gibi özellikleri bekleyenlerdenim.Bu kadar eksiyi verenler, adam yan...
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alito 6 yıl
tersol

alitoWin8e geçmek için, başlat butonu ve direkt masaüstüne geçiş gibi özellikleri bekleyenlerdenim.
Bu kadar eksiyi verenler, adam yanlış birşeymi söylemiş ? Bende arkadaşla aynı fikirdeyim.


Ülkemizde bir koyun hastalığı olduğuna inanıyorum. Bir kişi eksi yada artı verdimi kullanıcılar aynı şeyi yapmaya başlıyor. Tıpkı siyasetimizde de olduğu gibi



Not: Haksız yere eksi yada artı verenlerden bahsediyorum yanlış anlaşılma olmasın, herkes koyun değil tabiki
tersolalitoWin8e geçmek için, başlat butonu ve direkt masaüstüne geçiş gibi özellikleri bekleyenlerdenim.Bu kadar eksiyi v...
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regaibyigit. 6 yıl
windows 8i eylül 2011den beri kullanıyorum bu başlat butonu filan hiç gerek yok gelmesine zaten herşey elinin altında bence başlat butonunu geri isteyenler geri kafalılık yapıyor yenilik istediniz adamlar yaptı başlat butonunu çok istiyorsanız verirsiniz 5-10$ başlat butonunu geri getiren programlar satın alırsınız.
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hbeton 6 yıl
Windows Blue ismi "blue screen"den dolayı mı verilmiş acaba?
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gokhans19 6 yıl
sedatkuran
arkadaşlar windows 8 de neymiş ubuntu fedora suse varken

Ferrari varken kim şahine biner ki :D Kullanıcı için önemli olan oyun ve internet ve birazda program. O yüzden ubuntu falan çok uzak ihtimal. Ubuntu cep telefonlarındaki işletim sistemlerinden bile fersah fersah uzaktayken kullanıcı bulması imkansız.
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Yolcu_61 6 yıl
Ne başlat menüsüymüş arkadaş istemiyoruz. Zaten her şeyin kısa yolu var.
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aybey 6 yıl
Win 8'i dene sürümünden bu yana kullanıyorum. Başlat menüsü sol attan kalktığından beri sadece sol altın boş olmasından başka bir eksikliğini görmedim. Önce win 8 kullanın sonra ihtiyaç varmıymış yokuymuş görün.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Yenilik isteyip çağ öncesi başlat menüsü istemek ayrı bir çelişki.

Kullanımı zor diyenler acaba nesi zor geliyor? Sırf yorum yapmak için yapmayın.

Microsoft şahane işler yapıyor.
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rebanuba 6 yıl Guest-F8946C419
carnador

Yenilik isteyip çağ öncesi başlat menüsü istemek ayrı bir çelişki.

Kullanımı zor diyenler acaba nesi zor geliyor? Sırf yorum yapmak için yapmayın.

Microsoft şahane işler yapıyor.


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sedatkuran 6 yıl
arkadaşlar windows 8 de neymiş ubuntu fedora suse varken
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stalker(1979) 6 yıl
alito
Win8e geçmek için, başlat butonu ve direkt masaüstüne geçiş gibi özellikleri bekleyenlerdenim.

Demek ki neymiş zorla güzellik olmuyormuş:)
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ceo-tr 6 yıl
tersol
alitoWin8e geçmek için, başlat butonu ve direkt masaüstüne geçiş gibi özellikleri bekleyenlerdenim.
Bu kadar eksiyi verenler, adam yanlış birşeymi söylemiş ? Bende arkadaşla aynı fikirdeyim.

start menü programlarıyla kullanabilirsiniz. ben o şekilde gayet rahat kullanıyorum. pc de start menü şart.
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alito 6 yıl
tersol

alitoWin8e geçmek için, başlat butonu ve direkt masaüstüne geçiş gibi özellikleri bekleyenlerdenim.
Bu kadar eksiyi verenler, adam yanlış birşeymi söylemiş ? Bende arkadaşla aynı fikirdeyim.


Ülkemizde bir koyun hastalığı olduğuna inanıyorum. Bir kişi eksi yada artı verdimi kullanıcılar aynı şeyi yapmaya başlıyor. Tıpkı siyasetimizde de olduğu gibi



Not: Haksız yere eksi yada artı verenlerden bahsediyorum yanlış anlaşılma olmasın, herkes koyun değil tabiki
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Sanat Günesi 6 yıl en beğenilen
alito
Win8e geçmek için, başlat butonu ve direkt masaüstüne geçiş gibi özellikleri bekleyenlerdenim.

Bu kadar eksiyi verenler, adam yanlış birşeymi söylemiş ? Bende arkadaşla aynı fikirdeyim.
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