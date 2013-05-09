Windows Blue açık önizlemesi Haziran sonunda dağıtıma başlıyor





Microsoft'un farklı zaman dilimlerinde üstü kapalı olarak teyit ettiği Windows 8 için Blue güncellemesi ile ilgili bu kez resmi ağızlardan ilk bilgiler geldi.





Windows mühendis ekibinin şefi Julie Larson-Green, tüm Windows 8 kullanıcılarına yönelik olarak Windows Blue güncellemesinin açık önizleme sürümünün Haziran ayı sonunda dağıtılmaya başlayacağını açıkladı.





Tahminen Haziran sonundaki BUILD konferansında tanıtılacak olan Windows Blue güncellemesinin açık önizleme sürümü de aynı tarihlerde Windows uygulama mağazası üzerinden indirmeye sunulacak.





Green ayrıca Blue güncellemesi ile Başlat butonunun geri geleceğine yönelik iddialara ise bu özelliğin oldukça yardımcı bir fonksiyon olduğunu ve firma içerisinde hararetli tartışmaların devam ettiğini belirtmekle yetiniyor.





Windows Blue güncellemesi ile birlikte Microsoft'un 7 inçe kadar inecek tablet boyutlarına ve daha düşük ekran çözünürlüklerine izin vereceği ve böylece 7 inçlik tablet pazarına Windows tabletlerin giriş yapacağı belirtiliyor. Acer da 4 Haziran tarihinde Windows 8'li 8.1 inçlik Iconia W3 modelini tanıtacağını açıklamıştı.





Ayrıca kaynaklar Windows RT işletim sisteminin Blue güncellemesinin de yıl sonuna doğru yayınlanacağını ifade ediyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-confirms-public-preview-of-windows-blue-in-late-june-7000015026/?s_cid=e589&ttag=e589