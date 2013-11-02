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Windows Phone 7.5 ve 8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
386
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone 7.5 ve 8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom güncellendi
Microsoft'un Windows Phone 7.5 ve 8 mobil işletim sistemine sahip akıllı telefon modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, yeni özelliklerle 9.3 sürümüne güncellendi.
Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı içerisinde paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, içerisinde yer alan birçok aracı 9.3 sürümü ile daha da geliştirmiş durumda. Bu doğrultuda bünyesine yeni düzeltme ve pozlama filtreleri eklenen ve yeni ana sayfa simgesine, ara yüz değişikliklerine, gerçek tam ekran yakınlaştırma ve fotoğraf yorumlarına cevap verme desteklerine kavuşan uygulama, yapısal fotoğraf mesajları sayesinde de eskiye oranla daha kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor. 
Yapılan açıklama doğrultusunda 3 milyon indirme sayısına ulaştığı belirtilen fotoğraf düzenleme, çekme ve paylaşma uygulaması Fhotoroom'a ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/fhotoroom/acad1eed-3149-4b6c-bc4b-8567f409e3e0 Yorum Yaz
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