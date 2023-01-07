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    WhatsApp, erişim kısıtlamalarına karşı Proxy özelliğini duyurdu

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, erişim engellemelerine karşı yeni Proxy özelliğini kullanıma sundu. Peki WhatsApp Proxy nasıl kullanılır?                
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    whatsapp proxy nedir Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hükümetler tarafından yer yer kısıtlamalara maruz kalabiliyor. Hal böyle olunca da birçok kullanıcı, yaşanan kesintinin WhatsApp kaynaklı olduğunu düşünüp WhatsApp çöktü mü diye merak ediyor. Oysaki yaşanan erişim problemlerinin tek sebebi WhatsApp olmayabiliyor. Zira ülkeler bazı durumlarda, internet bant genişliğini kısabiliyor ya da doğrudan WhatsApp gibi çeşitli mesajlaşma ve sosyal medya platformlarına erişim engeli getirebiliyor.

    Erişim kısıtlamaları WhatsApp Proxy ile aşılacak

    Meta da bu gibi durumlarda WhatsApp'ın kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlayan Proxy özelliğini kullanıma sundu. Şirket WhatsApp'ın yeni Proxy özelliğiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

    "Bir proxy seçerek, dünyanın dört bir yanındaki gönüllüler ve kuruluşlar tarafından insanların özgürce iletişim kurmasına yardımcı olma amacıyla kurulan sunucular üzerinden WhatsApp'a bağlanabilirsiniz. Başkalarının bağlantı kurmasına yardımcı olma imkanınız varsa nasıl proxy kuracağınızı buradan öğrenebilirsiniz.

    Proxy aracılığıyla bağlanmanız, WhatsApp'ın sağladığı yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesini azaltmaz. Kişisel mesajlarınız uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam eder. Bu sayede mesajlarınız iletişim kurduğunuz kişi ile sizin aranızda kalır ve proxy sunucuları, WhatsApp ve Meta dahil başka hiç kimseye görünmez."

    WhatsApp Proxy özelliği nasıl kullanılır?

    whatsapp proxy kullanımı Tam Boyutta Gör
    Android ve iPhone telefonunuzda WhatsApp'ın en son sürümünün kurulu olduğundan emin olduktan sonra, WhatsApp Proxy özelliğini kullanmak için yapmanız gerekenler şöyle:
    1. WhatsApp'ın ayarlar menüsünü açın.
    2. Saklama alanı ve veriler bölümünü açın.
    3. Ağ kısmındaki Proxy butonuna tıklayın.
    4. Proxy kullan düğmesini aktif edin.
    5. Proxy adresini girin ve kaydet düğmesine basın.
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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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