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Windows Phone 8 SDK sızdı, yeni özellikler ortaya çıktı

6 yıl
5,3b
1
35
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Windows Phone 8 SDK sızdı, yeni özellikler ortaya çıktı
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Microsoft'un geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yeni Windows Phone 8 mobil işletim sistemine ait yazılım geliştirme kiti ve WP8 geliştirici ön izleme sürümüyle alakalı dökümanlar internette yayınlandı. Sızıntı, Windows Phone zirvesinde bahsedilmeyen birçok özelliği ortaya çıkardı.
Windows Phone'daki TellMe olarak bilinen sesli komut özelliğinin geliştiriciler tarafından uygulamalara entegre edilebileceği Apollo kod adlı yeni sürüm, cihazda yüklü olan programların sesle çalıştırılıp çeşitli işlemler yapılabilmesini mümkün kılacak. Geliştirici, komutları kendi belirleyip kullanıcının daha kolay bir şekilde istediği işlemi gerçekleştirmesini sağlayabilecek. Bulut tabanlı ses algılama API'sı sayesinde sesle yazı yazılabilecek, arama yapabilecek ya da Text-to-speech ile metinler sesli olarak dinlenebilecek.
Bluetooth konusunda önemli eksiklikleri bulunan Windows Phone, WP8 sonrası yeni Bluetooth fonksiyonları kazanacak. Microsoft'un geliştiriciler için sunacağı Bluetooth ile alakalı yeni API, uygulamadan-uygulamaya veya uygulamadan-cihaza veri aktarımı gerçekleştirecek. Birçok farklı senaryoya uyarlanabilecek bu özellik, API'yi kullanan uygulamanın, Bluetooth aracılığıyla istediği hizmeti sunan bir başka uygulama veyahut cihazı bulup bağlantı kurmasını sağlıyor. İki taraf bağlantıyı onayladığında içerik alışverişi başlıyor. Geliştiricinin kullanımına bağlı olarak oldukça işlevsel Bluetooth işlemleri gerçekleştirilebilecek.
Windows Phone 8 SDK sızdı, yeni özellikler ortaya çıktı
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Önceki Windows Phone versiyonlarındaki en büyük sıkıntı, yerel geliştirme platformu eksikliğiydi. Windows Phone 8'de Windows 8 çekirdeğine ve C++ kod desteğine yer vererek Windows uygulamalarından kod transferinin yapılabilmesine olanak tanıdı ve geliştiricilerin uygulamalarını WP8'e kolayca taşıyabilmelerini sağladı. Direct3D desteğiyle Windows Phone için Directx kullanılarak oluşturulan oyunlar da yayınlanabilecek. Yeni sürümün çıkış yapmasının ardından nasıl yapımların ortaya çıkacağını hep birlikte göreceğiz.
Windows Phone 8'in HD ekran, NFC çipi, çok çekirdekli çipset ve microSD kart desteği kazandığı Haziran'da açıklanmıştı. Daha çok geliştiriciler ve WP platformundaki uygulamalar ya da sistemin gerçekleştirebileceği işlemleri gün yüzüne çıkaran bu sızıntıyla, telefonun kendi hafızası, arttırılabilir SD hafıza ve diğer hafıza özelliklerinin neler olduğu da SDK'yı çalıştırmayı başaran kullanıcılar tarafından gösterildi. 
Ayarlar bölümünde telefon hafızasındaki içeriklerin her biri için hangi hafızanın kullanılacağını seçebilir ya da istediğiniz bölümü arttırılabilir hafızaya taşıyabilirsiniz. Yedekleme hususunda ise; uygulamalar ve önbellek dosyaları, mesajlar, fotoğraflar, videolar bulut depolama alanınıza kaydedilebilecek. Eğer cihazınız bozulur, kaybolur ya da çalışırsa yeni aygıtınıza tüm bu verileri kolayca aktarabileceksiniz. Bu özellik için yine bu sürümle gelecek senkronizasyon bölümünden Microsoft hesabınızla giriş yapmalısınız. Resim dosyaları için farklı uygulama ya da hizmetlere de otomatik yükleme desteği kazandırılabilecek. Mesajlar ek olarak Skydrive hesabınıza kaydedilebilecek.
Windows Phone 8 SDK sızdı, yeni özellikler ortaya çıktı
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WP8'e eşlik eden API'ler sayesinde kilit ekranı da özelleştirilebilecek. Seçeceğiniz bir uygulama, kilit ekranınızdaki duvar kağıdını, uygulama simgesini ya da metnini değiştirebilecek. Diğer uygulamalar da uyarılarını direk kilit ekranında cihazın kullanıcısı için sergileyecek. Böylece kilit ekranını açmadan istediğiniz uyarılara göz atabileceksiniz. 
Ana ekran ögelerinin üç kademeli boyutlandırılabileceği ve temanın istenilen renkte görüntülenebileceği müjdelenmişti. Ekran görüntüsü alma özelliği de eklenen Windows Phone 8'in geliştirici ön incelemesinden görselleri incelediğinizde tema, ana ekran düzeni, menü ve klavye ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 
Apollo'da arayüz ve diğer yazılımsal düzenlemelerin yanı sıra çoklu medya konusunda da geliştirmeler mevcut olacak. Lenses özelliği, varsayılan kamera uygulaması üzerinden tek dokunuşla üçüncü parti dijital filtre, efekt ya da diğer fonksiyonlardaki uygulamalara erişilebilecek, istenilen düzenleme ikinci bir görev başlatmadan yapılabilecek. Eksikliği hissedilen bir diğer özellik olan dosya türleri için istediğiniz uygulamayı atama desteği yine Windows Phone 8 ile kazanılacak. Bir e-posta ekindeki, kısa mesajdaki, Internet Explorer üzerinde açılmış bir internet sitesindeki ya da Marketplace'teki başka bir uygulama üzerinde desteklenmeyen dosya türüne rastladığınızda otomatik olarak atadığınız program ile bu içeriği çalıştırabileceksiniz.
Windows Phone 8 SDK sızdı, yeni özellikler ortaya çıktı
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Windows Phone için Office 2013, Microsoft Wallet, Microsoft Music (Xbox Music) uygulamaları bildirildiği gibi Windows Phone 8 ile birlikte dağıtılacak. Yazılım geliştirme kitini kurcalayan kullanıcıların gözünden kaçmayan bu uygulamalara Nokia'nın geliştirme çalışmalarında bizzat rol oynadığı ve altyapısını hazırladığı Maps hizmeti de eşlik ediyor. Halihazırda Google Maps'in sunduğu şeffaf binalar, 45 derecelik görüntüleme desteği kazanan Nokia Maps, ayrıca geliştiricilere istediklerinde uygulamaları için bu haritaları indirip çevrimdışı olarak kullanabilme imkanı sağlayacak.
Eksiklerini kapamış gayet iyi bir işletim sistemi güncellemesiyle Windows Phone, sonbaharda Nokia, Samsung, HTC ve Huawei'nin sunacağı çözümlerle her segmentte Android ve iOS platformlarıyla rekabet etmeye çalışacak. Vaat edilenler Apollo'dan beklentilerimizi yüksek tutmamıza sebep oldu. Şuan için birşey söyleyemeyiz, ancak gerek Nokia gerekse Microsoft, mobil sektörde yer almaya devam edebilmek için tüketiciye istedikleri kalitede bir hizmet sunmak zorunda. 
Windows Phone 8 geliştirici ön incelemesinin birkaç hafta içerisinde Redmond merkezli yazılım devi tarafından resmen yayınlanması bekleniyor. Şimdilik yalnızca Windows 8 64 bit işletim sistemi, 8GB RAM ve 4GB boş depolama hafızasına sahip bilgisayarlarda çalışan SDK'yı WPxap.com sitesinin paylaştığı bağlantılar aracılığıyla indirebilirsiniz. 

http://www.wpcentral.com/trove-windows-phone-8-sdk-images-show-exposing-app-backup Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
Grkm27
Bi dakika ya, ben mi yanlis hatirliyorum yoksa Bilal Akgunduz AndroidTurkiyede miydi?

İki aydır donanımhaber'de yazarlık yapıyorum.
Grkm27Bi dakika ya, ben mi yanlis hatirliyorum yoksa Bilal Akgunduz AndroidTurkiyede miydi?İki aydır donanımhaber'de yazarlık yapıyor...
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SystemApps 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Alını:http://www.chip.com.tr/haber/microsoft-tan-iki-sok-birden_35025.html
"MS, geçtiğimiz aylarda büyük gürültüyle indirilmeye sunduğu 2 bombayı sessiz sedasız iptal etti ve oyun için çalışan 35 kişiyi işten çıkardı..."

Yukarıdaki gibi haberleri sürekli gördüğümüz için, Windows Phone 8 i bilmiyorum ama bu Microsoft'tan bi cacık olmaz.

Çok istikrarsız ve sürekli karar değiştiren bir firma. Dün söylediğiyle bugün yaptığı birbirini tutmuyor.

Bugün şunu çıkarıyoruz der, yarın o özelliği koymaktan vaz geçtik der.
Ertesi gün Windows Phone 9 un 1-2 ay sonra çıkacağını duyurur ama 1 ay önce aldığınız akıllı telefondaki Phone 8 in upgrade edilemeyeceğini söyler.
(Bakınız Windows Phone7.5 kullanan cihazlar 8 e yükseltilemeyecek.)

Kendi içerisinde o kadar çok çatışan bir firma ki. Geçen sene de Phone 7 hakkında bir sürü verdiği sözü tutmamış ve copy paste gibi basit bir şeyi bile ne kadar geciktirmişti.

Al Microsoft'u vur Nokia'ya...

Al bu da Nokia bombası: chip.com.tr/...

"Nokia'nın ölüme terk ettiği eski göz ağrılarına bir yenisi daha eklendi...
Nokia, Series 40 işletim sisteminin yerini alması planlanan Meltemi platformunun fişini çekti.

Çek Nokia çek. Sen bırak akıllı telefonu da git kabzımal telefonu sat.

Geçen Face'te bile yazmıştım. Şu an çok severek kullandığım 7.5 senelik Nokia 6230i , Nokia'nın şu an yeni diye sattığı telefonlardan daha gelişmiş.

Alın geçen hafta Facebook'uma yazdığım yazı:

Bende 6230i telefon var.
Telefonun özellikleri: 32Mb Hafıza, USB Port, Bluetooth, 1280*1024 boyutunda fotoğraf çekebilen kamera ve 1.5 inç 65bin Renk 208x208 pixel, 196 pixel per inch ekran.

Şimdi yani 7.5 yıl sonra Nokia'nın üretip sattığı telefonlar:

Nokia 110: 10Mb Hafıza, USB "YOK", Bluetooth, 640*480 boyutunda çekebilen kamera ve 1.8 inç 56bin Renk 128x160 pixel, 114 pixel per inch ekran. Yani 7.5 yıl sonra gerileme...

Nokia C2-00: Hafıza hakkında bilgi yok, USB var, Bluetooth, 640*480 boyutunda çekebilen kamera ve 1.8 inç 65bin Renk 128x160 pixel, 114 pixel per inch ekran. Yani 7.5 yıl sonra yine gerileme...

Daha ne diyeyim. Her an teknolojik olarak daha iyi şeyler üretmek yerine bugün hâlâ 7.5-8 yıl önceki telefonlardan daha kötü cihazlar yapan Nokia "HER ŞEYİ HAK EDİYOR.

kusura bakma ama baştan aşşağı saçmalamışsın...

Verdiğin örnekleri çok rahat diğer marka ve şirketlere göre aynı pararlellikte genişletebilirm.Belki nedenlerini bilsek hak vereceğiz ama bilmeden konuşmak daha kolay tabi...

Böylesine dinamik bir piyasanın içinde dinamik kararların alınması gayet doğaldır.Yani nokianın en üstlerden en altlara doğru kayması kimsenin aklına gelmezdi.bu dinamik piyasanın içinde bazen birden çok hamle yapmak gerekebilir.En ufak bir hatada telafi edilemeyecek sonuçları doğurabilir çünkü başka şansınız kalmamıştır.

wp7cihazlar wp8 almayacak olması belki senin bilmediğin bazı gelişmeler sonrası bir zorunluluk haline gelmiş olabilir.Şahsi düşüncem bu cihazlar wp8 alsalardı wp8 uygulamarı ekran çözünürlüğü işlemci gibi uyum sorunları yaratacaktı(asında resmen çalışmayacaktı diyebiliriz) ve ortada bir standartsızlık karmaşıklık olacaktı.Hal böyleyken onun yerine wp7.8 ile wp8 özelliklerini getirmeleri çok daha doğru bir karar...bu açıdan düşündüğümüzde aslında wp7 cihazların wp8 güncellemesi aldığını söyleyebiliriz.Çünkü wp7.8 ile wp8 ortak özellikler barındırmaktadır...

Meltemi neredeyse başlamadan bitirilmiş bir işletim sistemi...bence çıta böyle yükselmişken en alt segmen için uğraşmak gereksizdi...Kim alt segmetde işletim sistemine bakıyorki?nokia sanırım bunu geç farketti ve rafa kaldırdı...söyleyebildiklerimiz tamamen tahmin gerçeği bilemiyoruz tabiki.

şu son parağraftaki yazdıklarını (Nokia 6230i ile ilgili olanlar) bence başka zaman bidaha okumalısın.Bu yazdıkların tamamiyle saçmalık.Nokia 110 ne abi? nokia c2 ne abi?bunlar konuşmalık alo demelik cihazlar...bu cihazlar s3 üretmiş samsung tarafından da üretiliyor...atla deve karşılaştırılırmı yapma gözünü seveyim...bu telefonlarında elbette alıcısı var.çoğu kimsenin anası babası bile eminim işletim sistemi kavramını bile bilmiyordur.Alo desin pili uzun gitsin sağlam olsun vs vs 10 yıl önceki teknolojide olsa fazlasını isteyen yokki üzerine konulsun?
OverClocK1ngAlını:http://www.chip.com.tr/haber/microsoft-tan-iki-sok-birden_35025.html"MS, geçtiğimiz aylarda büyük gürültüyle ind...
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SystemApps 6 yıl
wp7nin eksikliklerini kısıtlama olarak görüp ios benzetmesi yapanlar nerede acaba?
Öngörülerim beni yanıltmadı.Hatta tahmin ettiğimden bile hızlı gerçekleşti...
ek olarak bazı kaynaklara göre wp8 USB mass-storage de destekliyor.Yani yığın hafıza özelliği ile telefonunuzu usb bellek olarak kullanabileceksiniz.Yine bazı kaynaklara göre usb otg de desteklemekte...
şöyle diyeyim.wp yenecek kadar pişmiş.Nokia yarın birgün wp8li çift yada 4 çekirdekli pureviewli hd ekranlı bir cihaz çıkarsa ve fiyatda uçuk olmazsa bu cihaz rekor kırmazmı?
Dolayısı ile nokia mikrosoft anlaşması en çok bize yaradı.elop amcayı beğenmesenizde yakında çok dua edeceksiniz.Böylesine android ios karışımı işletim sistemini hatta üzerine böyle soslu moslu sunduğu için...
google amca bakalım buna karşı neler yapabilecek?samsung htc nokia vb firmalar wp8 cihaz üreteceğine göre avantajını kaybedeceği ürün yelpazesi zenginliğini google amca yazılımsal olarak çok çok büyük devrimler yapması gerekiyor.Özellikle alt segmentde baya bi kan kaybedebilir zira wp alt segmentde de androidden çok daha hızlı ve stabil çalışıyor.
wpnin androide göre diğer bir üstünlüğü ise arayüzün ve donanımların belli bir standartlar içerisinde olacağı için güncellemerin çıktıktan sonraki süreç çok daha kolay işleyecek.Bu gün androidli bir çok üretici komik bahanelerle güncellemeleri iptal edebiliyorken wp bu konuda çok daha avantajlı.Çünkü arayüz derdi yok ve donanımlar belli sınırlar içerisinde.Tabiki tahmin ne olur zamn gösterir ama teoirk olarak avantajlı olacağı söylenebilir.
Bir diğer detayda güvenlik konusu.mikrosoftun geliştirdiği bazı güvenlik yazılım teknolojileri wp8dede olacak.Androidin bu konuda kötü bir sabıkası var.E haliyle özellikle kişisel mahremiyetine önem veren yada vermesi gereken, zorunlu olan kullanıcılar wp platformuna kayacak.
Çok uzun olmasın daha yazacaklarımda var ama tabiki bunların hepsi dayanaklarıyla birer öngörü...Hadi bakayım wp8 gelde tanışak :)
wp7nin eksikliklerini kısıtlama olarak görüp ios benzetmesi yapanlar nerede acaba?Öngörülerim beni yanıltmadı.Hatta tahmin ettiğimden bile hızlı gerçekleşti...
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serhat54 6 yıl
HTC titan 2 aldim windows8 e gececek dediler sonra yok kapsamli bi system olacak donanimin guclu olmasini icin simdiki telefonlariniz desteklemez hadi onuda Kabul edelim diyelim 16 mega kameeasi olan telin facebooktaki bildirimi bile gelmiyor arka planda uygulama calismiyor pcden tele muzik atilmiyor bizi salak yerine koyan ms bari bize Adam gibi guncelleme cikar bu mantikla win 8 falan satamazlar 3 ay sonra win 9 cikartirlar win 8 Deki hatalari duzelttik ama yeni tel alinki win 9 Lu kullanabilirsiniz sana cok doluyum windows phone ....
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OverClocK1ng 6 yıl
Aynen öyle işte. Anlatmak istediğim de oydu. 3 ay sonra Phone 9 çıkartıyoruz derler.

Ama eski telefonlar kullanamayacak derler. Microsoft'a göre eskime süresi nasılsa 1-2 ayla sınırlı her halde.

3 ay sonra telefon eski oluyor. Yeni güncelleme de eski cihaza yüklenemeyecek oluyor.

Microsoft'a zerre kadar güvenmem. Ayıdan Post, Micro"dost"!!!'tan dost olmaz....
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thanatos13 6 yıl
sistemi kapatirken cikan guncelleme zimbirtilarini simdiden gorur gibiyim.
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crossmatch 6 yıl
2 milyara telofon sattıran sisteme Android ve ios ekosistem denir. :)))
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DH Misafiri 6 yıl
Bazı arkadaşlar windows phone 7'ye wp8 gelmiyecek demiş.Bu doğru ama sebebini biraz araştırsanız daha iyi olurdu.WP8 Windows 8 çekirdeği kullanıyor çekirdeği farklı yapısı farklı.Daha birçok sebebi vardı ama unuttum.Ama en önemli sebebi bu.Ayrıca en iyi WP7 li cihaz snapdragon s2 kullanıyor.WP 8 ise snapdragon s4 üzerinde çalışmak için optimize edilmiş.Yani wp7 li cihazlara wp8 gelmemesinin en önemli sebebi çekirdek farkıdır.
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cank1981 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bazı arkadaşlar windows phone 7'ye wp8 gelmiyecek demiş.Bu doğru ama sebebini biraz araştırsanız daha iyi olurdu.WP8 Windows 8 çekirdeği kullanıyor çekirdeği farklı yapısı farklı.Daha birçok sebebi vardı ama unuttum.Ama en önemli sebebi bu.Ayrıca en iyi WP7 li cihaz snapdragon s2 kullanıyor.WP 8 ise snapdragon s4 üzerinde çalışmak için optimize edilmiş.Yani wp7 li cihazlara wp8 gelmemesinin en önemli sebebi çekirdek farkıdır.

Bu tamamen ms in yeni telefon satma isteği. WP8 çıktığında eski telefonlar için custom romlar çıkmaya başlıyacak bana kimse nokia Lumia 900 un wp8 çalıştıramayacağını falan anlatmaya çalışmasın
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OverClocK1ng 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bazı arkadaşlar windows phone 7'ye wp8 gelmiyecek demiş.Bu doğru ama sebebini biraz araştırsanız daha iyi olurdu.WP8 Windows 8 çekirdeği kullanıyor çekirdeği farklı yapısı farklı.Daha birçok sebebi vardı ama unuttum.Ama en önemli sebebi bu.Ayrıca en iyi WP7 li cihaz snapdragon s2 kullanıyor.WP 8 ise snapdragon s4 üzerinde çalışmak için optimize edilmiş.Yani wp7 li cihazlara wp8 gelmemesinin en önemli sebebi çekirdek farkıdır.


Peki sence gelmemesi normal mi?

Çok yakın zamanda Phone 8 çıkacak. Bundan birkaç ay önce çıkan ve Phone 7.5 kullanan telefon için Phone 8 güncellemesi olmayacak, işinize gelirse demeleri normal bir şey mi sence?

İşte Microsoft'un verdiği destek bu kadar olur...
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murdocklawless 6 yıl
böyle rezalet bir arabirim olamaz ya. kıpkırmızı olmuş ekran, o nedir ya?
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Batuist 6 yıl
wp8 özellik olarak daha iyi olacak gibi ama şu arabirime bir türlü ısınamadım gitti... kullanım olarak diğer platformlardan gerçekten çok farklı bunu kullanırkende hissettiriyor zaten ama tabi biraz da zevk meselesi..
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ahmetdemirci 6 yıl
şu arayüzünüde biraz geliştirse tamam olmuş diyecegiz.
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wustti 6 yıl
şu anda en iyisi wphone bunu yeni yazmıyorum daha wphone7 varken yazmıştım yani biraz incelerseniz zaten o zamandan ne olacağı belli ben ios a karşı android ilk çıktığında tutmaz dedim ve acayip tuttu :) ama bunun sebebi alternatifsiz olmasıydı adam gibi stabil wphone varken artık bi kaç bedavacıdan başka kimse bakmaz yüzüne bence jobs un ölümünden sonra apple de düşüşe geçecek 4s ile aslında beklentilerin büyük bölümü karsilamanadi iphone5 te de aynısı olursa wphone alır yürür
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goenitz117 6 yıl
Androidci Bilal akgunduz wp8 kayıyorsa digerleri de Kayarak devam eder iOS fanları da iosda devam eder
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chengfutai0509 6 yıl
İki aydır donanımhaber'de yazarlık yapıyorum.
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