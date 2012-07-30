Windows Phone 8 SDK sızdı, yeni özellikler ortaya çıktı

Haber Editörü
Microsoft'un geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yeni Windows Phone 8 mobil işletim sistemine ait yazılım geliştirme kiti ve WP8 geliştirici ön izleme sürümüyle alakalı dökümanlar internette yayınlandı. Sızıntı, Windows Phone zirvesinde bahsedilmeyen birçok özelliği ortaya çıkardı.
Windows Phone'daki TellMe olarak bilinen sesli komut özelliğinin geliştiriciler tarafından uygulamalara entegre edilebileceği Apollo kod adlı yeni sürüm, cihazda yüklü olan programların sesle çalıştırılıp çeşitli işlemler yapılabilmesini mümkün kılacak. Geliştirici, komutları kendi belirleyip kullanıcının daha kolay bir şekilde istediği işlemi gerçekleştirmesini sağlayabilecek. Bulut tabanlı ses algılama API'sı sayesinde sesle yazı yazılabilecek, arama yapabilecek ya da Text-to-speech ile metinler sesli olarak dinlenebilecek.
Bluetooth konusunda önemli eksiklikleri bulunan Windows Phone, WP8 sonrası yeni Bluetooth fonksiyonları kazanacak. Microsoft'un geliştiriciler için sunacağı Bluetooth ile alakalı yeni API, uygulamadan-uygulamaya veya uygulamadan-cihaza veri aktarımı gerçekleştirecek. Birçok farklı senaryoya uyarlanabilecek bu özellik, API'yi kullanan uygulamanın, Bluetooth aracılığıyla istediği hizmeti sunan bir başka uygulama veyahut cihazı bulup bağlantı kurmasını sağlıyor. İki taraf bağlantıyı onayladığında içerik alışverişi başlıyor. Geliştiricinin kullanımına bağlı olarak oldukça işlevsel Bluetooth işlemleri gerçekleştirilebilecek.
Önceki Windows Phone versiyonlarındaki en büyük sıkıntı, yerel geliştirme platformu eksikliğiydi. Windows Phone 8'de Windows 8 çekirdeğine ve C++ kod desteğine yer vererek Windows uygulamalarından kod transferinin yapılabilmesine olanak tanıdı ve geliştiricilerin uygulamalarını WP8'e kolayca taşıyabilmelerini sağladı. Direct3D desteğiyle Windows Phone için Directx kullanılarak oluşturulan oyunlar da yayınlanabilecek. Yeni sürümün çıkış yapmasının ardından nasıl yapımların ortaya çıkacağını hep birlikte göreceğiz.
Windows Phone 8'in HD ekran, NFC çipi, çok çekirdekli çipset ve microSD kart desteği kazandığı Haziran'da açıklanmıştı. Daha çok geliştiriciler ve WP platformundaki uygulamalar ya da sistemin gerçekleştirebileceği işlemleri gün yüzüne çıkaran bu sızıntıyla, telefonun kendi hafızası, arttırılabilir SD hafıza ve diğer hafıza özelliklerinin neler olduğu da SDK'yı çalıştırmayı başaran kullanıcılar tarafından gösterildi.
Ayarlar bölümünde telefon hafızasındaki içeriklerin her biri için hangi hafızanın kullanılacağını seçebilir ya da istediğiniz bölümü arttırılabilir hafızaya taşıyabilirsiniz. Yedekleme hususunda ise; uygulamalar ve önbellek dosyaları, mesajlar, fotoğraflar, videolar bulut depolama alanınıza kaydedilebilecek. Eğer cihazınız bozulur, kaybolur ya da çalışırsa yeni aygıtınıza tüm bu verileri kolayca aktarabileceksiniz. Bu özellik için yine bu sürümle gelecek senkronizasyon bölümünden Microsoft hesabınızla giriş yapmalısınız. Resim dosyaları için farklı uygulama ya da hizmetlere de otomatik yükleme desteği kazandırılabilecek. Mesajlar ek olarak Skydrive hesabınıza kaydedilebilecek.
WP8'e eşlik eden API'ler sayesinde kilit ekranı da özelleştirilebilecek. Seçeceğiniz bir uygulama, kilit ekranınızdaki duvar kağıdını, uygulama simgesini ya da metnini değiştirebilecek. Diğer uygulamalar da uyarılarını direk kilit ekranında cihazın kullanıcısı için sergileyecek. Böylece kilit ekranını açmadan istediğiniz uyarılara göz atabileceksiniz.
Ana ekran ögelerinin üç kademeli boyutlandırılabileceği ve temanın istenilen renkte görüntülenebileceği müjdelenmişti. Ekran görüntüsü alma özelliği de eklenen Windows Phone 8'in geliştirici ön incelemesinden görselleri incelediğinizde tema, ana ekran düzeni, menü ve klavye ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Apollo'da arayüz ve diğer yazılımsal düzenlemelerin yanı sıra çoklu medya konusunda da geliştirmeler mevcut olacak. Lenses özelliği, varsayılan kamera uygulaması üzerinden tek dokunuşla üçüncü parti dijital filtre, efekt ya da diğer fonksiyonlardaki uygulamalara erişilebilecek, istenilen düzenleme ikinci bir görev başlatmadan yapılabilecek. Eksikliği hissedilen bir diğer özellik olan dosya türleri için istediğiniz uygulamayı atama desteği yine Windows Phone 8 ile kazanılacak. Bir e-posta ekindeki, kısa mesajdaki, Internet Explorer üzerinde açılmış bir internet sitesindeki ya da Marketplace'teki başka bir uygulama üzerinde desteklenmeyen dosya türüne rastladığınızda otomatik olarak atadığınız program ile bu içeriği çalıştırabileceksiniz.
Windows Phone için Office 2013, Microsoft Wallet, Microsoft Music (Xbox Music) uygulamaları bildirildiği gibi Windows Phone 8 ile birlikte dağıtılacak. Yazılım geliştirme kitini kurcalayan kullanıcıların gözünden kaçmayan bu uygulamalara Nokia'nın geliştirme çalışmalarında bizzat rol oynadığı ve altyapısını hazırladığı Maps hizmeti de eşlik ediyor. Halihazırda Google Maps'in sunduğu şeffaf binalar, 45 derecelik görüntüleme desteği kazanan Nokia Maps, ayrıca geliştiricilere istediklerinde uygulamaları için bu haritaları indirip çevrimdışı olarak kullanabilme imkanı sağlayacak.
Eksiklerini kapamış gayet iyi bir işletim sistemi güncellemesiyle Windows Phone, sonbaharda Nokia, Samsung, HTC ve Huawei'nin sunacağı çözümlerle her segmentte Android ve iOS platformlarıyla rekabet etmeye çalışacak. Vaat edilenler Apollo'dan beklentilerimizi yüksek tutmamıza sebep oldu. Şuan için birşey söyleyemeyiz, ancak gerek Nokia gerekse Microsoft, mobil sektörde yer almaya devam edebilmek için tüketiciye istedikleri kalitede bir hizmet sunmak zorunda.
Windows Phone 8 geliştirici ön incelemesinin birkaç hafta içerisinde Redmond merkezli yazılım devi tarafından resmen yayınlanması bekleniyor. Şimdilik yalnızca Windows 8 64 bit işletim sistemi, 8GB RAM ve 4GB boş depolama hafızasına sahip bilgisayarlarda çalışan SDK'yı WPxap.com sitesinin paylaştığı bağlantılar aracılığıyla indirebilirsiniz.
http://www.wpcentral.com/trove-windows-phone-8-sdk-images-show-exposing-app-backup Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İki aydır donanımhaber'de yazarlık yapıyorum.
kusura bakma ama baştan aşşağı saçmalamışsın...
Verdiğin örnekleri çok rahat diğer marka ve şirketlere göre aynı pararlellikte genişletebilirm.Belki nedenlerini bilsek hak vereceğiz ama bilmeden konuşmak daha kolay tabi...
Böylesine dinamik bir piyasanın içinde dinamik kararların alınması gayet doğaldır.Yani nokianın en üstlerden en altlara doğru kayması kimsenin aklına gelmezdi.bu dinamik piyasanın içinde bazen birden çok hamle yapmak gerekebilir.En ufak bir hatada telafi edilemeyecek sonuçları doğurabilir çünkü başka şansınız kalmamıştır.
wp7cihazlar wp8 almayacak olması belki senin bilmediğin bazı gelişmeler sonrası bir zorunluluk haline gelmiş olabilir.Şahsi düşüncem bu cihazlar wp8 alsalardı wp8 uygulamarı ekran çözünürlüğü işlemci gibi uyum sorunları yaratacaktı(asında resmen çalışmayacaktı diyebiliriz) ve ortada bir standartsızlık karmaşıklık olacaktı.Hal böyleyken onun yerine wp7.8 ile wp8 özelliklerini getirmeleri çok daha doğru bir karar...bu açıdan düşündüğümüzde aslında wp7 cihazların wp8 güncellemesi aldığını söyleyebiliriz.Çünkü wp7.8 ile wp8 ortak özellikler barındırmaktadır...
Meltemi neredeyse başlamadan bitirilmiş bir işletim sistemi...bence çıta böyle yükselmişken en alt segmen için uğraşmak gereksizdi...Kim alt segmetde işletim sistemine bakıyorki?nokia sanırım bunu geç farketti ve rafa kaldırdı...söyleyebildiklerimiz tamamen tahmin gerçeği bilemiyoruz tabiki.
şu son parağraftaki yazdıklarını (Nokia 6230i ile ilgili olanlar) bence başka zaman bidaha okumalısın.Bu yazdıkların tamamiyle saçmalık.Nokia 110 ne abi? nokia c2 ne abi?bunlar konuşmalık alo demelik cihazlar...bu cihazlar s3 üretmiş samsung tarafından da üretiliyor...atla deve karşılaştırılırmı yapma gözünü seveyim...bu telefonlarında elbette alıcısı var.çoğu kimsenin anası babası bile eminim işletim sistemi kavramını bile bilmiyordur.Alo desin pili uzun gitsin sağlam olsun vs vs 10 yıl önceki teknolojide olsa fazlasını isteyen yokki üzerine konulsun?
Öngörülerim beni yanıltmadı.Hatta tahmin ettiğimden bile hızlı gerçekleşti...
ek olarak bazı kaynaklara göre wp8 USB mass-storage de destekliyor.Yani yığın hafıza özelliği ile telefonunuzu usb bellek olarak kullanabileceksiniz.Yine bazı kaynaklara göre usb otg de desteklemekte...
şöyle diyeyim.wp yenecek kadar pişmiş.Nokia yarın birgün wp8li çift yada 4 çekirdekli pureviewli hd ekranlı bir cihaz çıkarsa ve fiyatda uçuk olmazsa bu cihaz rekor kırmazmı?
Dolayısı ile nokia mikrosoft anlaşması en çok bize yaradı.elop amcayı beğenmesenizde yakında çok dua edeceksiniz.Böylesine android ios karışımı işletim sistemini hatta üzerine böyle soslu moslu sunduğu için...
google amca bakalım buna karşı neler yapabilecek?samsung htc nokia vb firmalar wp8 cihaz üreteceğine göre avantajını kaybedeceği ürün yelpazesi zenginliğini google amca yazılımsal olarak çok çok büyük devrimler yapması gerekiyor.Özellikle alt segmentde baya bi kan kaybedebilir zira wp alt segmentde de androidden çok daha hızlı ve stabil çalışıyor.
wpnin androide göre diğer bir üstünlüğü ise arayüzün ve donanımların belli bir standartlar içerisinde olacağı için güncellemerin çıktıktan sonraki süreç çok daha kolay işleyecek.Bu gün androidli bir çok üretici komik bahanelerle güncellemeleri iptal edebiliyorken wp bu konuda çok daha avantajlı.Çünkü arayüz derdi yok ve donanımlar belli sınırlar içerisinde.Tabiki tahmin ne olur zamn gösterir ama teoirk olarak avantajlı olacağı söylenebilir.
Bir diğer detayda güvenlik konusu.mikrosoftun geliştirdiği bazı güvenlik yazılım teknolojileri wp8dede olacak.Androidin bu konuda kötü bir sabıkası var.E haliyle özellikle kişisel mahremiyetine önem veren yada vermesi gereken, zorunlu olan kullanıcılar wp platformuna kayacak.
Çok uzun olmasın daha yazacaklarımda var ama tabiki bunların hepsi dayanaklarıyla birer öngörü...Hadi bakayım wp8 gelde tanışak :)