Windows Phone 8 SDK sızdı, yeni özellikler ortaya çıktı





Microsoft'un geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yeni Windows Phone 8 mobil işletim sistemine ait yazılım geliştirme kiti ve WP8 geliştirici ön izleme sürümüyle alakalı dökümanlar internette yayınlandı. Sızıntı, Windows Phone zirvesinde bahsedilmeyen birçok özelliği ortaya çıkardı.

Windows Phone'daki TellMe olarak bilinen sesli komut özelliğinin geliştiriciler tarafından uygulamalara entegre edilebileceği Apollo kod adlı yeni sürüm, cihazda yüklü olan programların sesle çalıştırılıp çeşitli işlemler yapılabilmesini mümkün kılacak. Geliştirici, komutları kendi belirleyip kullanıcının daha kolay bir şekilde istediği işlemi gerçekleştirmesini sağlayabilecek. Bulut tabanlı ses algılama API'sı sayesinde sesle yazı yazılabilecek, arama yapabilecek ya da Text-to-speech ile metinler sesli olarak dinlenebilecek.

Bluetooth konusunda önemli eksiklikleri bulunan Windows Phone, WP8 sonrası yeni Bluetooth fonksiyonları kazanacak. Microsoft'un geliştiriciler için sunacağı Bluetooth ile alakalı yeni API, uygulamadan-uygulamaya veya uygulamadan-cihaza veri aktarımı gerçekleştirecek. Birçok farklı senaryoya uyarlanabilecek bu özellik, API'yi kullanan uygulamanın, Bluetooth aracılığıyla istediği hizmeti sunan bir başka uygulama veyahut cihazı bulup bağlantı kurmasını sağlıyor. İki taraf bağlantıyı onayladığında içerik alışverişi başlıyor. Geliştiricinin kullanımına bağlı olarak oldukça işlevsel Bluetooth işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Önceki Windows Phone versiyonlarındaki en büyük sıkıntı, yerel geliştirme platformu eksikliğiydi. Windows Phone 8'de Windows 8 çekirdeğine ve C++ kod desteğine yer vererek Windows uygulamalarından kod transferinin yapılabilmesine olanak tanıdı ve geliştiricilerin uygulamalarını WP8'e kolayca taşıyabilmelerini sağladı. Direct3D desteğiyle Windows Phone için Directx kullanılarak oluşturulan oyunlar da yayınlanabilecek. Yeni sürümün çıkış yapmasının ardından nasıl yapımların ortaya çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

Windows Phone 8'in HD ekran, NFC çipi, çok çekirdekli çipset ve microSD kart desteği kazandığı Haziran'da açıklanmıştı. Daha çok geliştiriciler ve WP platformundaki uygulamalar ya da sistemin gerçekleştirebileceği işlemleri gün yüzüne çıkaran bu sızıntıyla, telefonun kendi hafızası, arttırılabilir SD hafıza ve diğer hafıza özelliklerinin neler olduğu da SDK'yı çalıştırmayı başaran kullanıcılar tarafından gösterildi.

Ayarlar bölümünde telefon hafızasındaki içeriklerin her biri için hangi hafızanın kullanılacağını seçebilir ya da istediğiniz bölümü arttırılabilir hafızaya taşıyabilirsiniz. Yedekleme hususunda ise; uygulamalar ve önbellek dosyaları, mesajlar, fotoğraflar, videolar bulut depolama alanınıza kaydedilebilecek. Eğer cihazınız bozulur, kaybolur ya da çalışırsa yeni aygıtınıza tüm bu verileri kolayca aktarabileceksiniz. Bu özellik için yine bu sürümle gelecek senkronizasyon bölümünden Microsoft hesabınızla giriş yapmalısınız. Resim dosyaları için farklı uygulama ya da hizmetlere de otomatik yükleme desteği kazandırılabilecek. Mesajlar ek olarak Skydrive hesabınıza kaydedilebilecek.

WP8'e eşlik eden API'ler sayesinde kilit ekranı da özelleştirilebilecek. Seçeceğiniz bir uygulama, kilit ekranınızdaki duvar kağıdını, uygulama simgesini ya da metnini değiştirebilecek. Diğer uygulamalar da uyarılarını direk kilit ekranında cihazın kullanıcısı için sergileyecek. Böylece kilit ekranını açmadan istediğiniz uyarılara göz atabileceksiniz.

Ana ekran ögelerinin üç kademeli boyutlandırılabileceği ve temanın istenilen renkte görüntülenebileceği müjdelenmişti. Ekran görüntüsü alma özelliği de eklenen Windows Phone 8'in geliştirici ön incelemesinden görselleri incelediğinizde tema, ana ekran düzeni, menü ve klavye ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Apollo'da arayüz ve diğer yazılımsal düzenlemelerin yanı sıra çoklu medya konusunda da geliştirmeler mevcut olacak. Lenses özelliği, varsayılan kamera uygulaması üzerinden tek dokunuşla üçüncü parti dijital filtre, efekt ya da diğer fonksiyonlardaki uygulamalara erişilebilecek, istenilen düzenleme ikinci bir görev başlatmadan yapılabilecek. Eksikliği hissedilen bir diğer özellik olan dosya türleri için istediğiniz uygulamayı atama desteği yine Windows Phone 8 ile kazanılacak. Bir e-posta ekindeki, kısa mesajdaki, Internet Explorer üzerinde açılmış bir internet sitesindeki ya da Marketplace'teki başka bir uygulama üzerinde desteklenmeyen dosya türüne rastladığınızda otomatik olarak atadığınız program ile bu içeriği çalıştırabileceksiniz.

Windows Phone için Office 2013, Microsoft Wallet, Microsoft Music (Xbox Music) uygulamaları bildirildiği gibi Windows Phone 8 ile birlikte dağıtılacak. Yazılım geliştirme kitini kurcalayan kullanıcıların gözünden kaçmayan bu uygulamalara Nokia'nın geliştirme çalışmalarında bizzat rol oynadığı ve altyapısını hazırladığı Maps hizmeti de eşlik ediyor. Halihazırda Google Maps'in sunduğu şeffaf binalar, 45 derecelik görüntüleme desteği kazanan Nokia Maps, ayrıca geliştiricilere istediklerinde uygulamaları için bu haritaları indirip çevrimdışı olarak kullanabilme imkanı sağlayacak.

Eksiklerini kapamış gayet iyi bir işletim sistemi güncellemesiyle Windows Phone, sonbaharda Nokia, Samsung, HTC ve Huawei'nin sunacağı çözümlerle her segmentte Android ve iOS platformlarıyla rekabet etmeye çalışacak. Vaat edilenler Apollo'dan beklentilerimizi yüksek tutmamıza sebep oldu. Şuan için birşey söyleyemeyiz, ancak gerek Nokia gerekse Microsoft, mobil sektörde yer almaya devam edebilmek için tüketiciye istedikleri kalitede bir hizmet sunmak zorunda.

Windows Phone 8 geliştirici ön incelemesinin birkaç hafta içerisinde Redmond merkezli yazılım devi tarafından resmen yayınlanması bekleniyor. Şimdilik yalnızca Windows 8 64 bit işletim sistemi, 8GB RAM ve 4GB boş depolama hafızasına sahip bilgisayarlarda çalışan SDK'yı WPxap.com sitesinin paylaştığı bağlantılar aracılığıyla indirebilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/trove-windows-phone-8-sdk-images-show-exposing-app-backup